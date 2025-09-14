Начинаем неделю со спорта: «Салават» против лидера Востока, «Авангард» — «Динамо» Мн, «Уфа» — «Урал» в Лиге Pari и матч США — Португалия!

Топ-события понедельника: российский футбол, чемпионат мира по волейболу и КХЛ

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 15 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏐 9:00: Япония — Канада, чемпионат мира, мужчины, 2-й тур, группа G

Интрига: очнётся ли Япония?

Япония получила громкую оплеуху в 1-м туре, проиграв Турции 0:3. Провалились крайние нападающие, не справились с подачей соперника. Канада тоже была не в лучшей форме, отдав сет сборной Ливии. Для японцев плей-офф уже начался, канадцы же могут позволить себе поражение, но откладывать всё на матч с Турцией им явно не хотелось бы. Кто окажется сильнее?

🏒 12:15: «Амур» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как подействует первый дальневосточный выезд на «Драконов»?

«Шанхай» ударно начал чемпионат, одолев СКА и «Локомотив» на домашней площадке. Отсутствие должной предсезонки сыграло на команду Галлана на старте, однако самый дальний выезд в сезоне может отрицательно сказаться на амбициозной команде. «Амур» тоже неплохо начал сезон – победил в Новосибирске, взял очки в Астане, заставил понервничать хозяев в Омске. Как сложится первый матч на своём льду для хабаровчан?

🏐 12:30: Словения — Болгария, чемпионат мира, мужчины, 2-й тур, группа E

Интрига: победитель выйдет в плей-офф

Обе команды начали с побед. Словенцы разобрались с Чили, а вот болгары сделали огромную заявку на плей-офф, победив Германию, да ещё и 3:0. Победитель встречи гарантирует выход из группы, а вот проигравший ещё ничего себе не обеспечит. Для Словении в случае поражения последний тур и вовсе превратится в матч на вылет, а вот у болгар в 3-м туре – уступающие в классе чилийцы.

🏐🎦 16:00: США — Португалия, чемпионат мира, мужчины, 2-й тур, группа D

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: фаворит против сенсации 1-го тура

Американцы спокойно вкатились в турнир, победив Колумбию, а португальцы совершили сенсацию, обыграв Кубу! Теперь команде Жоау Жозе, в общем-то, достаточно будет одолеть колумбийцев. Но аппетит приходит во время еды. Смогут ли португальцы огорчить ещё одного фаворита?

🏒 16:30: «Авангард» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Виталий Пинчук?

Виталий Пинчук, проведший отличный прошлый сезон, идёт пока по показателю «очко за игру», однако шайб белорусский талант пока не забрасывал. «Авангард» в последнем матче совершил камбэк, забросив по итогу семь шайб полуфиналисту последнего сезона. Удастся ли много забить одной из самой надёжных команд КХЛ?

⚽️ 17:00: «Уфа» — «Урал», Первая лига, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чья серия прервётся в ближайшем матче?

Команды находятся в разных половинах таблице «Лучшей лиги мира». «Урал» пока что занимает третье место, «Уфа» — 12-е. Клуб из Екатеринбурга не проигрывал в течение четырёх туров и не побеждал в двух встречах подряд. «Уфа» неплохо играет дома — две победы и две ничьих в четырёх матчах. С другой стороны, «Урал» два раза подряд одолел соперника на выезде и не пропустил ни одного мяча.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Салават» реванш за недавнее поражение?

«Автомобилист» и «Салават Юлаев» встречались совсем недавно – в уфимском матче победу одержала команда Заварухина. Интересно, что для достижения успеха хватило всего 17 бросков. Сейчас уфимцы находятся в незавидном положении, из лидеров остался только Александр Хмелевски. Станет ли его игра решающим фактором?

Главный тренер «Салавата» — о поражении от «Автомобилиста»: Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста»

🏒 17:30: «Барыс» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2025, понедельник. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: появится ли в воротах «Динамо» 17-летний Селиванов?

Московское «Динамо» пропустило семь шайб в Омске и отдало преимущество в две шайбы, однако был в этом матче и позитивный момент – за бело-голубых дебютировал 17-летний Владимир Селиванов и ни разу не пропустил. «Барыс» в последней встрече потерпел первое поражение, уступив минскому «Динамо». Сможет ли команда Кравца воспользоваться проблемами гостей и завершить домашнюю серию победой?

⚽️ 19:00: «Черноморец» — «Чайка», Первая лига, 10-й тур

Интрига: кто победит в битве андердогов?

Рубка аутсайдеров турнира. Две победы на две команды — очень скромный результат. Неудивительно, что соперники находятся в нижней части таблицы. «Черноморец» располагается на 15-й строчке, «Чайка» — на предпоследней. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. Как будет на этот раз? Соперники много пропускают в нынешнем сезоне. В воротах «Черноморца» побывали 14 мячей, в воротах «Чайки» — 18.

В списке есть футболисты «Чайки» и «Черноморца»: Официально В Первой лиге организуют выбор претендента на «Золотой мяч»

⚽️ 19:30: «Родина» — «Факел», Первая лига, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Факел» победную серию «Родины»?

«Факел» в случае победы вернёт себе первое место в таблице. Пока он отстаёт от костромского «Спартака» на одно очко, но у воронежского клуба есть один матч в запасе. У команды Игоря Шалимова самая надёжная оборона лиги — четыре пропущенных мяча. «Родина» не проигрывает на протяжении шести туров и побеждает в трёх встречах подряд. Если она наберёт три очка, то приблизится к первой четвёрке.