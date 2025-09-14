Федотов больше не нужен «Филадельфии»! Россиянина обменяли в бывшую команду Бобровского

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» обменяет российского вратаря Ивана Федотова в «Коламбус Блю Джекетс», сообщает авторитетный североамериканский инсайдер и журналист Элиотт Фридман. «Лётчики» получили выбор в шестом раунде драфта 2026. Ну какой же клуб из Огайо, да без нашего соотечественника-голкипера?

Напомним, по схожему с Федотовым пути в своё время шёл теперь уже двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский. Его карьера в НХЛ тоже началась в «Филадельфии», затем случился обмен в «Коламбус», в составе которого Сергей дважды становился обладателем «Везина Трофи», а уже после этого уроженец Новокузнецка отправился во «Флориду».

Помним мы и то, как на смену Бобу в «Коламбус» приходил Даниил Тарасов, который, кстати, теперь будет играть вместе с Бобровским за «Пантерз», ну а отныне пришла очередь увидеть среди «мундиров» Федотова.

Будем откровенны: в «Филадельфии» Ивану совершенно не доверяли, явно не рассчитывая на голкипера в долгосрочной перспективе. «Лётчики» в прошлом сезоне заняли последнее место в Восточной конференции, уволили с поста главного тренера Джона Тортореллу, но и при Брэдли Шоу ничего толкового не вышло. В коллективе из Пенсильвании открыто говорили, что первым номером является швед Самуэль Эрссон, а Федотов и белорус Алексей Колосов со стороны казались какими-то лишними людьми. В общем, с таким отношением делать во «Флайерз» Ивану было нечего.

Кстати, ещё в начале июля генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер говорил, что в новом сезоне Самуэль Эрссон и подписанный Даниэль Владарж составят тандем вратарей. Федотову, вероятно, предлагали стать третьим номером. Однако Бриер якобы давал понять, что рассчитывал на всех трёх вратарей. Теперь планы поменялись.

По статистическим показателям прошлый чемпионат занести себе в актив россиянин тоже не может. 26 матчей и лишь 88,8% отражённых бросков — далеко не тот уровень, на который сам вратарь хотел выйти. О чём ещё говорит обмен Федотова из «Филадельфии» в «Коламбус»? По всей видимости, «лётчики» планируют вернуть Картера Харта, которому НХЛ разрешила играть с 1 декабря. Вратарь, недавно оправданный по знаменитому делу о сексуальном насилии, мог оказаться в КХЛ, но при таком повороте событий практически наверняка решит продолжить карьеру в НХЛ.

ИВАН ФЕДОТОВ В «ФИЛАДЕЛЬФИИ» Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Сможет ли Иван Федотов проявить себя в «Коламбусе»? «Мундирам» снова предстоит отчаянно бороться за попадание в плей-офф, балансируя между 8-10-м местами. Думается, что основным голкипером сделают латвийца Элвиса Мерзликина, который в «Блю Джекетс» давно и на хорошем счету, а вот бороться за роль второго номера с канадцем Джетом Гривзом можно и нужно. Хотя как знать, может, в конкуренции с Мерзликиным у Федотова тоже получится выйти победителем. В любом случае, хочется пожелать Ивану удачи на новом месте. Его контракт действует ещё один сезон.