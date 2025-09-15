«Идти на понижение контракта — выбор игрока». Интервью с Коледовым

Павел поделился итогами выездной для «Адмирала» серии, а также рассказал о работе со Звягиным, Буше и Тамбиевым.

Павел Коледов в межсезонье поменял команду, перейдя из «Авангарда» в «Адмирал». После матча с «Сибирью» Павел дал корреспонденту «Чемпионата» интервью, в котором рассказал о выездной серии, работе с Леонидом Тамбиевым, Ги Буше и Сергеем Звягиным.

«Лучше себя чувствуют команды, которые играют сейчас дома»

– Тамбиев на пресс-конференции сказал, что поездка получается тяжёлой. Как оцените физическое состояние команды?

– Любая поездка тяжёлая: неважно, откуда и куда. Месяц сборов прошёл, начало чемпионата, все входят в кондиции. Думаю, все в равных условиях. Конечно, лучше себя чувствуют команды, которые играют сейчас дома. Могли зацепить очко в матче с ЦСКА, сегодня могли выиграть, но сами отдали игру.

– «Сами отдали» — вопрос к реализации голевых моментов?

– Да, не хватает хладнокровия, сумбур. Сыграемся, станем спокойнее, и всё придёт. После лета ещё не все пришли в себя.

– Во втором периоде игра стала более вязкой – по какой причине?

– Две хорошие команды, которые умеют играть и в обороне, и в атаке. Может быть, сверху вам виднее было, однако я не заметил, что игра была вязкая.

– Играли до этого с западными командами, тут приехали к прямому конкуренту. Нерв игры был другой?

– На самом деле, я ещё не до конца понял, что это прямой конкурент. Сейчас каждый соперник является таковым. Все хорошего уровня, класса. С каждым надо играть на максимуме, не смотря на то, прямой или непрямой конкурент.

Павел Коледов Фото: Виктория Труфанова

– Расскажите, как прошла предсезонка?

– Если сравнивать с Уфой и Омском, то совсем другая предсезонка, но я полностью ей доволен, была правильно распределена нагрузка, грамотно.

– Почему тренировались вне Владивостока? Так хотели подготовиться к первой выездной серии?

– Можно и так сказать. Плюс в команде мало коренных дальневосточников, все в основном с Центральной России: с Москвы, с других близлежащих городов. Чтобы не проходить лишний раз акклиматизацию, было принято решение провести сборы в Минске.

– То есть вы во Владивостоке не были?

– Нет.

«Тамбиев — целеустремлённый, жёсткий в хорошем плане, правильный во всех отношениях»

– А как решаете бытовые проблемы: семью перевезти, квартиру снять?

– Час делов. Так же, как и семью перевезти. Приехали, квартира уже снята была. Я взрослый человек и понимаю, как это делается.

– Как готовитесь к длительным перелётам?

– Мне не 20 лет, я знаю, что такое перелёт, знаю, как к ним готовиться, как восстанавливаться, как быть в форме.

– Расскажите о работе с Тамбиевым, какой он?

– Целеустремлённый, жёсткий в хорошем плане, правильный во всех отношениях. Где надо — можно получить, где надо – лояльный. Это тренер, который ведёт команду.

Леонид Тамбиев Фото: hcadmiral.pro

– Какую оценку за прошлый сезон дадите себе и «Авангарду», в котором играли?

– Мы маленько сумбурно начали, поменялись тренеры. Считаю, что концовку можно записать в актив – и регулярку, и плей-офф. Был, конечно, плохой момент, когда проиграли седьмую игру «Локомотиву» во втором овертайме. Это тяжело принять морально. Команда второй год подряд уступила в седьмом матче. Ощутил это на себе, понимаю, что это такое. Но проиграли чемпиону, хоть какая-то отдушина (улыбается).

«Что было после сезона, останется между мной и клубом»

– Как вам работа с Сергеем Звягиным? Можно ли его провал назвать ситуационным из-за обилия травм в команде?

– Подготовка и предсезонка были на хорошем уровне. Сезон начали великолепно – выиграли стартовые игры. Почему дальше пошёл спад, не могу сказать. Мы это разбирали, однако ответа на этот вопрос у меня нет. Сергей Евгеньевич – хороший тренер. Если сейчас посмотреть, то можно увидеть, что он находится в тренерском штабе Боба Хартли, это говорит о многом.

– Оцени́те работу с Ги Буше.

– Хороший психолог, который знает своё дело.

– Выдалось безумное межсезонье, по ходу которого контракты переподписывались, расторгались. В декабре 2024 года вы тоже пошли на понижение зарплаты в «Авангарде». Многие ваши коллеги говорят, что хоккеисты в связи с этим не защищены, у вас какая позиция?

– Это выбор игрока. Либо он идёт на понижение, либо может спокойно расторгнуть контракт, получить защищённые деньги. Я принял тогда такое решение, потому что видел потенциал команды, тренеры видели меня в составе. Что было потом, после сезона, останется между мной и клубом.

