«Торпедо» не знает поражений, «Ак Барс» снова пропустил шесть шайб дома. Итоги дня КХЛ

14 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись шесть встреч. Представляем обзор всех игр.

«Нефтехимик» почти совершил камбэк в матче с «Трактором», но пропустил на последней минуте. «Нефтехимик» спасся с 0:3 во встрече с минским «Динамо» и победил. Теперь команда Игоря Гришина, которому прогнозировали первую отставку, отыгралась с 1:3 против действующего чемпиона. Боб Хартли после матча винил плохие удаления, и «Нефтехимик» действительно шикарно действовал в большинстве, в котором забил четыре своих гола. Победная шайба на счету Дамира Жафярова, от которого ждём перезагрузки карьеры в новом клубе.

После первой встречи с «Динамо» шайбы ЦСКА даются с громадным трудом: за три игры команда Игоря Никитина забила лишь трижды. Однако сегодня двух голов хватило для победы, оба они на счету Николая Коваленко, чей переход стал одной из главных историй скандального межсезонья. Матч в Череповце предсказуемо стал самым малорезультативным в весёлом игровом дне.

На неудачной предсезонке два поражения «Торпедо» нанёс как раз «Спартак». Возможно, это стало уроком для команды Алексея Исакова, которая выдала отличный старт регулярки. Начало матча стало неудачным для «Торпедо», которое на старте периода получило 0:2 — однако успешная игра спецбригад и раскрывшегося Егора Виноградова помогли сравнять счёт. В оставшееся время команды обменялись голами, а в овертайме шайба Кирилла Воронина оказалась победной. «Торпедо» теперь — единственная команда КХЛ без поражений.

Вратари «Ак Барса» не выручили команду во встрече с «Автомобилистом», где за два периода пропустили шесть шайб после 17 бросков. Однако матч с «Металлургом» стал продолжением этого кошмара: за первый период Михаил Бердин пропустил пять раз. «Магнитка» реализовала все свои моменты: возможно, сыграло роль то, что Андрей Разин перестал заниматься воспитательными мерами, в составе появились и Толчинский, и Барак, который набрал 2+1, и Яковлев. «Ак Барс» смог чуть-чуть создать интригу в концовке, но пропустил в пустые: за две домашние встречи казанская команда получила 12 шайб.

Команды Игоря Ларионова всегда начинают сезон хорошо, и шесть шайб во встрече с «Ладой» выглядят логичным итогом. С самого начала матча игроки тольяттинского клуба начали фолить, и разыгравшееся питерское большинство отметилось тремя шайбами. Свой первый гол в КХЛ забил Джозеф Бландизи, а молодой Никита Дишковский оформил дубль и продолжает набирать очки, получив доверие от нового штаба СКА.

С «Сочи» в этом сезоне не будет легко никому — в этом уже убедились три московские команды, а теперь и «Трактор». Команда Бена Гру ожидаемо буксует после летних перемен, однако повела 3:1 к середине матча: первой шайбой в КХЛ отметился 18-летний Степан Горбунов. Однако «леопарды» отыгрались с 1:3 и перевели игру в овертайм — а там зарешал Пьеррик Дюбе, который здорово вписался в новую для себя лигу.

Матчи 15 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2025, понедельник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2