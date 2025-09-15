Скандал в команде Овечкина! «Вашингтон» отстранил тренера после таинственного письма

«Вашингтон» отстранил от работы одного из помощников Спенсера Карбери тренера Митча Лава – из-за расследования, которое проводит НХЛ. Об этом клуб сообщил в официальном заявлении, добавив, что воздержится от каких-либо комментариев до вынесения вердикта лиги.

Что случилось

Подробные детали этой истории наверняка ещё всплывут позже. Ниже – то, что известно на данный момент.

Расследование НХЛ продолжается уже несколько месяцев – с того момента, как лига получила таинственное письмо. Его содержание и отправитель не раскрываются, но Washington Post сообщает, что дело касается личного проступка, который Лав якобы совершил ещё до работы в «Кэпиталз».

В межсезонье Лав мог получить работу главным тренером в НХЛ – он проходил собеседования в ряде клубов и был в финальном списке соискателей на должность в «Бостоне» и «Питтсбурге». Как следствие, о нём стали больше писать в прессе. Тогда-то и появилось письмо. Инсайдер Грег Вышински пишет, что послание пришло в лигу, а также в два клуба, которые были заинтересованы в Лаве.

«Вашингтон» при этом продолжает находиться в неведении, по крайней мере, официально. Лига сообщила в клуб лишь о том, что ведётся расследование и что в отношении Лава выдвинуты некие обвинения.

Лав, который в штабе Карбери отвечает за работу с защитниками, отсутствовал и в лагере развития новичков «Вашингтона», проходившем в июле. В клубе объяснили это личными причинами. Как выяснил Washington Post, в то время тренера как раз опрашивали в НХЛ в связи с расследованием.

Где работал Лав до «Вашингтона»

«Столичные» — первая работа 41-летнего Лава в НХЛ, в этом клубе он трудится с 2023 года. Его тренерская карьера началась в 2011-м в команде WHL «Эверетт», где он семь сезонов отработал помощником главного тренера. В 2018 году он возглавил «Саскатун» из WHL, в то же время его стали привлекать к юниорской и молодёжной сборным Канады. В качестве помощника он выиграл мемориал Глинки – 2019 и МЧМ-2020.

В 2021 году Лав перебрался в АХЛ, где возглавил фарм-клуб «Калгари» и в первом же сезоне выиграл приз лучшему тренеру лиги. На второй год работы он повторил это достижение, после чего отправился на повышение в НХЛ – в «Вашингтон».

«Столичные» продолжат платить Лаву зарплату, пока идёт расследование. Решение по будущему тренера отложено до того момента, когда лига вынесет свой вердикт. Сейчас же тренер точно не будет участвовать в тренировочном лагере, который откроется у «Вашингтона» 18 сентября.