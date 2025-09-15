«Салават» — предпоследний в КХЛ! Уфимцев прикончили легионеры «Автомобилиста»

Юлаевцы потерпели третье поражение в четырёх матчах, а Да Коста оформил ассистентский хет-трик и отпраздновал классный юбилей.

Для «Салавата» регулярный чемпионат начался крайне непросто. Уфимцы в межсезонье потеряли важных хоккеистов, и это дало о себе знать. На старте нового сезона юлаевцы проиграли два матча из трёх и к встрече в Екатеринбурге подошли на предпоследнем месте как на Востоке, так и в сводной таблице КХЛ.

Дела «Автомобилиста» шли куда лучше. Подопечные Николая Заварухина, уступив в первом матче сезона «Ладе», затем одержали две уверенные победы, включая 4:1 с «Салаватом» в Уфе. Именно хозяева площадки подходили к встрече с юлаевцами в статусе фаворита.

Собственно, они и открыли счёт.

На пятой минуте матча капитан «Салавата» Григорий Панин в безобидной ситуации, находясь в углу площадки в зоне «Автомобилиста», нарушил правила на Семёне Кизимове — подножка и две минуты. Екатеринбуржцы обосновались в чужой зоне и начали розыгрыш. Рид Буше скинул шайбу на Стефана Да Косту, тот отдал поперечный пас в левый круг вбрасывания на Брукса Мэйсека, и немец канадского происхождения бросил в касание. 1:0! Александр Самонов не сумел выручить уфимцев.

Меньше минуты понадобилось хозяевам, чтобы открыть счёт.

Матч продолжился на встречных курсах, однако уфимцы не сумели извлечь урок из собственных ошибок. На 13-й минуте 17-летний защитник «Салавата» Никита Щербаков неаккуратно сыграл в своей зоне, попав клюшкой в лицо Артёма Каштанова. Кровь — и «Автомобилист» заработал четыре минуты большинства.

Екатеринбургская команда обосновалась в чужой зоне. Да Коста отдал в слот на Буше, Рид бросил — Самонов спас. Тем не менее на пятачке расторопнее всех оказался Александр Шаров, проткнувший шайбу мимо вратаря и огорчивший бывшую команду. 2:0! Всего 15 секунд понадобилось, чтобы реализовать численное большинство.

На 16-й минуте первого периода уже «Автомобилисту» пришлось попробовать свои силы в меньшинстве. Дмитрий Юдин отправился отдыхать за блокировку.

На этот раз хоккеисты «Салавата» проверили на практике то, чему их научил соперник. Юлаевцы выиграли вбрасывание и после комбинации вывели Данила Алалыкина на ударную позицию. Нападающий прицелился и нанёс точнейший бросок впритирку со штангой. 1:2!

Во втором периоде «Автомобилист» подарил юлаевцам несколько отличных возможностей, несколько раз удалившись в необязательных ситуациях. Гости, однако, свои шансы не реализовали.

А Екатеринбург забил третий гол.

На 27-й минуте Да Коста получил шайбу на входе в чужую зону, прорвался по левому флангу и вылез на пятак, где его снёс с ног Панин. Француз в итоге влетел в Самонова, а на шайбе первым оказался Мэйсек, отправивший шайбу мимо голкипера. Шансов у Александра остановить бросок уже не было. 3:1.

Стефан оформил ассистентский хет-трик и добрался до отметки в 500 очков в КХЛ. Француз стал лишь 10-м хоккеистом, кому покорился такой рубеж.

К концу периода страсти накалились. Капитан «Автомобилиста» Никита Трямкин мощным силовым вынес Петра Хохрякова на скамейку хозяев. На защитника сразу накинулся Александр Комаров. Хоккеист «Салавата» на 20 кг легче, чем оппонент, но его это не смутило. Оба в итоге оказались на льду, ещё и схлопотали по пять минут.

Третий период начался с взаимных удалений, однако главный эпизод произошёл на 47-й минуте. Мэйсек отправился на скамейку штрафников, и Виктор Козлов пошёл ва-банк, сняв голкипера. Тем не менее ошибка на синей линии, Данил Романцев перехватил шайбу и из своей зоны отправил её точно в ворота. 4:1. «Автомобилист» забил в формате «4 на 6» и окончательно убил интригу.

В середине периода юлаевцы вновь предприняли агрессивную попытку реализовать большинство, вновь сняли вратаря и вновь провели неплохие розыгрыши. Однако это едва не привело к одному из курьёзнейших эпизодов всего сезона. Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин выловил шайбу, взметнувшуюся в воздух, и отправил её в борт, явно надеясь, что она после отскока залетит в ворота. Не залетела.

Менее чем за три минуты до конца основного времени «Салавату» всё же удалось забить в формате «6 на 4». Алалыкин нанёс ещё один классный бросок, оформив дубль.

Тем не менее подопечные Заварухина в итоге удержали удобный результат и выиграли в третий раз подряд. «Салават» же потерпел третье поражение в сезоне и остался на предпоследнем месте в КХЛ.

