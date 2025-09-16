Как канадские тренеры начали сезон КХЛ. Рассказываем всё главное

В стартовавшем сезоне в клубах КХЛ работают сразу четыре североамериканских главных тренера. Все они — канадцы-франкофоны: Бенуа Гру в «Тракторе», Боб Хартли в «Локомотиве», Жерар Галлан в «Шанхае» и Ги Буше — в «Авангарде». Рассказываем, как начали регулярный чемпионат все четверо, как выглядят их команды и над чем нужно продолжать активно трудиться.

Бенуа Гру, «Трактор»

Да, у «Трактора» три поражения в пяти матчах на старте регулярки, но два из них — с набранными очками. Челябинцы волею календаря с ходу сыграли много встреч по сравнению с остальными командами, так что в целом нахождение уральцев в лидирующей группе Востока не должно удивлять.

Бенуа Гру уже сетовал, что команда сильно обновилась по сравнению с прошлым сезоном, а хоккеистам нужно сыграться, притереться друг к другу, а некоторым и вовсе привыкнуть к реалиям КХЛ. Как, например, вратарю Крису Дриджеру. Хотя, к примеру, форвард Пьеррик Дюбе моментально понял требования Гру и начал делать то, что от него требуют — забрасывать шайбы.

В целом же работу Бенуа пока можно оценить на твёрдую четвёрку, но бросается в глаза отсутствие сыгранности, есть позиционные ошибки, не всегда выручает вратарь. В целом же Гру ещё в прошлом сезоне доказал, что способен выстраивать крепкий коллектив и ставить яркий атакующий хоккей, позволяющий добиваться результата. Однако не будем забывать, что руководство создало для тренера абсолютно все условия, включая огромную зарплату.

Боб Хартли, «Локомотив»

Боб Хартли, приехавший на багаж Игоря Никитина, начал в «Локомотиве» активно: победа в Кубке Открытия над «Трактором», успех во встрече с «Северсталью». Однако затем последовали два неожиданных выездных поражения: от «Шанхая» и «Нефтехимика». Хотя, казалось бы, такие команды действующий чемпион должен обыгрывать с закрытыми глазами.

Но помните недавнюю фразу про сытых котов от главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова, сказанную на пресс-конференции после домашнего поражения красно-белых от «Торпедо»? Так вот в Ярославле, похоже, сытые коты тоже имеются. Менеджмент ярославцев практически на 100% сохранил чемпионский состав, поэтому задача Хартли — мотивировать хоккеистов в непростой момент. И, разумеется, не сломать то, что построил Никитин.

Однако Боб прекрасно умеет выстраивать дисциплину и доводить команду до чемпионства, о чём прекрасно знают и помнят в «Авангарде». Видимо, именно на это и рассчитывал президент ярославцев Юрий Яковлев, снова позвавший Боба в Россию. Посмотрим, как сработает Хартли на дистанции, возможность завоевать второй Кубок Гагарина подряд у «Локомотива» есть. Главное — набраться новых эмоций и желания. За примером далеко ходить не надо: достаточно посмотреть на Александра Радулова.

Боб Хартли Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Ги Буше, «Авангард»

Для Ги Буше, как и для остальных канадцев, тоже создали шикарные условия, которыми грех не воспользоваться. Тут тебе и гигантский контракт, и великолепные подписания. Любой каприз, только работай и показывай результат. Омск после четырёх проведённых встреч проиграл лишь в самом начале «Ак Барсу», поэтому поводов для паники точно нет.

Буше, как и присуще харизматичному канадскому специалисту, является приверженцем дисциплины и строгого выполнения тренерского задания. Именно поэтому сразу стало понятно, что Владимиру Ткачёву в «Авангарде» при нынешнем тренерском штабе ловить нечего.

Сейчас у омичей видны пробоины в обороне, однако много выручает один из сильнейших вратарей лиги Никита Серебряков. По ходу регулярки «ястребы» должны прибавить и стать одним из главных фаворитов в борьбе за победу в Восточной конференции. Главное для Ги — не затянуть гайки до такой степени, что хоккеисты начнут шарахаться от своего тренера.

Ги Буше Фото: РИА Новости

Жерар Галлан, «Шанхайские Драконы»

С одной стороны, Жерару Галлану должно быть сложнее всего: команду ему собирали практически с нуля, в составе много далеко не топовых игроков, а комплектоваться в какой-то степени приходилось по остаточному принципу. Однако не будем забывать, что на преемника «Куньлунь Ред Стар» — «Шанхайских Драконов» — тоже не распространяется лимит на легионеров. И это большой плюс.

Галлан сразу показал себя в КХЛ тренером высокого калибра. Видно, что у человека много заокеанского опыта, есть определённые рычаги воздействия на хоккеистов, умение поставить игру. Посмотрим, что у Жерара получится сделать с нынешним составом «драконов», но провалом старт китайского клуба точно не назовёшь. Вряд ли стоит ждать каких-то проблем с попаданием в плей-офф, а там уж — как пойдёт. Первые впечатления от работы Галлана положительные.