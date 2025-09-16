«Торпедо» — лучшая команда на старте регулярки. А ведь летом Исакову пророчили провал

Первая неделя регулярного чемпионата КХЛ оказалась полна сюрпризов. Без весомых проблем не обошёлся ни один из фаворитов, в то время как записные аутсайдеры продолжают удивлять. Но при всём уважении к героизму «Шанхайских Драконов», «Нефтехимика» или «Сочи», на фоне нестабильности всей лиги явно выделяется нижегородское «Торпедо».

Подопечные Алексея Исакова выиграли четыре матча из четырёх и остаются единственной командой, которая не знает, что такое поражение. А ведь летом, после того как нижегородцы уступили почти во всех контрольных матчах, Исакову стали пророчить скорую отставку. За счёт чего ребята из устья Оки разрывают на старте сезона и как долго может продлиться их победный марш?

2 сентября «Торпедо» дома принимало в товарищеской встрече «Автомобилист». По завершении матча в трансляции случился курьёз – в реальности со счётом 4:3 победили нижегородцы, но графика показывала преимущество Екатеринбурга в один гол. Такое чувство, что никто не верил в происходящее, ведь до этого под руководством Алексея Исакова команда проиграла пять матчей предсезонки подряд. Более того, если вернуться в прошлый сезон, то с Игорем Ларионовым «Торпедо» уступило в четырёх матчах плей-офф «Локомотиву», а до этого в регулярке-2024/2025 проиграло в пяти матчах подряд. То есть суммарная серия поражений команды на тот момент насчитывала уже 14 игр. Неудивительно, что перед стартом сезона в Нижний Новгород практически никто не верил, а Исакова называли одним из главных претендентов на осеннее увольнение.

Молодой тренер дебютирует в КХЛ с проблемной командой – руководство должно проявить недюжинное терпение, чтобы дать Алексею Геннадьевичу освоиться и адаптировать свои наработки к этому уровню. Только вот после стагнации, в которую загнал «Торпедо» Ларионов, и на фоне скорого переезда на новую арену генеральному директору клуба Евгению Забуге нужны победы здесь и сейчас. Вот и казалось, что красивая история с тренером, который шаг за шагом поднимался вверх по клубной вертикали, закончится быстро. Несмотря даже на заверения руководства «Торпедо» о высоком кредите доверия к специалисту. Сколько раз мы встречали пресс-релизы, что отставка не рассматривается буквально за пару дней до разрыва контракта с тренером? Неясно было, и как будет работать сам Исаков под таким давлением. В ВХЛ и тем более в МХЛ внимания в разы меньше.

Алексей Исаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но что мы видим? Прямо сейчас «Торпедо» – самая «горячая» команда лиги. Четыре победы из четырёх, с восемью очками нижегородцы единолично возглавляют сводную таблицу КХЛ. Игру «Торпедо» показывает неидеальную, два матча завершились за пределами основного времени, но ведь главное – результат. А он на текущий момент 100-процентный. Последняя встреча в «Мегаспорте» шла явно не по сценарию нижегородцев. «Спартак» сначала повёл 2:0 к началу второго периода – гостям удалось относительно быстро сравнять счёт, но в середине третьей двадцатиминутки москвичи снова вышли вперёд. Спастись удалось благодаря лучшему бомбардиру команды Сергею Гончаруку. У него 6 (3+3) очков в четырёх встречах, и КХЛ признала Гончарука лучшим нападающим прошедшей недели. В порядке и Владислав Фирстов (2+3), здорово влился новичок Бобби Нарделла, собравший четыре ассистентских балла. Однако отдельно хочется выделить Егора Виноградова.

В него в какой-то момент перестал верить Ларионов, парня чаще можно было встретить в ВХЛ в играх за «Торпедо-Горький», нежели в матчах за основную команду. Разумеется, настрой на СКА Игоря Николаевича у Егора был запредельный. 3 (1+2) очка с победным голом в овертайме – лучшего способа напомнить о себе и не придумать. Когда наставника армейцев спросили о Виноградове, он разумно подметил, что по-настоящему хороший хоккеист должен быть стабильным. Четыре матча не тот отрезок, чтобы делать серьёзные выводы, но и игра со СКА не была разовой вспышкой. 14 сентября Егор забросил «Спартаку», отдал он передачу и в первом матче сезона с «Салаватом Юлаевым». Да и в игре с «Ладой» хоть и не попал в протокол встречи, но был крайне заметен в атаке. Видно, что Исаков, поработав с Виноградовым в ВХЛ, запомнил, как нужно на него надавить.

Егор Виноградов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И в этом главная сила «Торпедо». Команда активно использует свои резервы из низших лиг и ребятам не приходится подстраиваться под нового тренера с нуля. Большинство уже работали под его началом в «Чайке» или «Торпедо-Горький». Демократичный стиль и позитивная атмосфера в раздевалке также играют позитивную роль, ведь последний год Профессора на Волге запомнился обилием внутренних скандалов и склок. Взять хотя бы откровенный непотизм по отношению к Игорю Ларионову-младшему. Недаром по слухам у команды было два чата: один –с сыном тренера и, как правило, пустой, второй – без, где всё происходящее обсуждали без купюр. Не лучшим образом на команду влияли и странные легионеры Ларионова, которых он вероятно подбирал, вероятно, исходя из личных знакомств и связей, а не из хоккейных преимуществ. В итоге «Торпедо» разделилось на кланы, и никто не хотел брать ответственность на себя.

Первое, что сделал Исаков – заново построил коллектив в человеческом плане. После постоянных рассказов о «Русской пятёрке» «Детройта», когда весь фокус был на персоне Профессора и его былых победах, Алексей переключил внимание на самих игроков – и они доказали, что их ещё рано списывать. К тому же клуб грамотно провёл трансферную политику. Отказались от всех протеже Ларионова – Игоря Ларионова-младшего, Китона Томпсона, Маркуса Филлипса, Бобби Линча, а также от не оправдавших свой статус звёздных ветеранов – Евгения Свечникова, Дмитрия Кагарлицкого, Вячеслава Войнова, Ивана Бочарова. Средств на громкие подписания Забуга выбить у губернатора Глеба Никитина не сумел, однако точечно усилиться получилось. Из «Салавата Юлаева» забрали опытного Михаила Науменкова, в Швейцарии нашли американца Нарделлу, после обмена с ЦСКА подписали застрявшего в АХЛ Егора Соколова, у «Сибири» забрали Дениса Костина.

Вернулись Антон Сизов с Алексеем Кручининым, уезжавшие из Нижнего Новгорода после конфликта с Ларионовым. Ресурсов для больших свершений у «Торпедо» нет, но если получится сохранить текущий настрой на протяжении всего сезона, то плей-офф на новой арене может и затянуться.