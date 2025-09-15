«Динамо» и «Салават» потерпели новые неудачи, «Авангард» дожал минчан. Итоги дня КХЛ

«Амур» одержал яркую победу в первом домашнем матче, а «Сибирь» ни разу не смогла забить.

15 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Амур» одолел «Шанхайских Драконов» в первом домашнем матче

В Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена», одержали хозяева со счётом 5:4.

В составе «Амура» отличились Алекс Бродхёрст, Иван Мищенко, Сергей Дубакин, Олег Ли и Кирилл Слепец. За «Драконов» заброшенными шайбами отметились Борна Рендулич, Ник Меркли (дважды) и Макс Эллис.

Ранее «Амур» провёл три матча: с «Сибирью» (2:0), с «Барысом» (3:4 Б) и с «Авангардом» (1:2). «Шанхайские Драконы» на старте сезона одержали две победы над СКА (7:4) и над «Локомотивом» (4:1), а также потерпели одно поражение от «Адмирала» (3:4 Б).

«Адмирал» одержал сухую победу над «Сибирью» во Владивостоке

Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали хозяева со счётом 2:0.

На 17-й минуте нападающий Кайл Олсон забил первый гол и вывел дальневосточную команду вперёд. На 52-й минуте форвард Иван Муранов удвоил преимущество хозяев.

В этом сезоне команды уже встречались, первый матч завершился победой «Сибири» в серии буллитов со счётом 2:1.

Ранее «Адмирал» также провёл две встречи: с «Шанхайскими Драконами» (4:3 Б) и с ЦСКА (0:1). На счету «Сибири» было одно поражение от «Амура» (0:2).

«Авангард» победил минское «Динамо» в серии буллитов

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал минское «Динамо». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.

В основное время в составе «Авангарда» отличились Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски, Наиль Якупов и Игорь Мартынов. За «Динамо» заброшенными шайбами отметились Сэм Энас, Алекс Лимож (дважды) и Егор Бориков.

В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Ранее «Авангард» потерпел одно поражение от «Ак Барса» (1:2) и одержал две победы — над «Амуром» (2:1) и московским «Динамо» (7:4). Минчане также провели три встречи: со «Спартаком» (3:0), «Нефтехимиком» (3:4) и «Барысом» (3:1).

«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Салават Юлаев»

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Салават Юлаев» из Уфы. Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

В составе «Автомобилиста» отличились Брукс Мэйсек (дважды), Александр Шаров и Данил Романцев. Две шайбы за «Салават Юлаев» на свой счёт записал Данил Алалыкин.

Таким образом, команда из Екатеринбурга одержала третью победу подряд.

В этом сезоне команды уже встречались, первый матч завершился победой «Автомобилиста» со счётом 4:1.

Ранее клуб из Екатеринбурга также провёл две встречи: с «Ладой» (3:4) и «Ак Барсом» (6:3). На счету «Салавата Юлаева» было одно поражение от «Торпедо» (3:4), а также победа над «Металлургом» (3:2 ОТ).

Московское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в пяти встречах, проиграв «Барысу»

В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал московское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

В составе «Барыса» отличились Ансар Шайхмедденов, Вячеслав Колесников, Майк Веккионе (дважды) и Алихан Омирбеков. За «Динамо» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа и Никита Гусев.

Таким образом, бело-голубые потерпели четвёртое поражение в пяти матчах на старте сезона.

Ранее «Барыс» одержал две победы – в играх с «Трактором» (4:3 ОТ) и «Амуром» (4:3 Б) – и потерпел одно поражение от минского «Динамо» (1:3). На счету бело-голубых было три поражения: от ЦСКА (2:6), «Сочи» (2:3 Б) и «Авангарда» (4:7), а также одна победа во встрече «Металлургом» (2:1 Б).

Матчи на 16 сентября

