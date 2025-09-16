«Несколько человек сказали «Шанхаю» – Жерар в КХЛ не приедет». Интервью с агентом Галлана

Одно из самых громких событий межсезонья КХЛ – назначение Жерара Галлана главным тренером «Шанхайских Драконов». Казалось бы, не так давно специалист признавался лучшим тренером НХЛ, выводил «Вегас» в финал Кубка Стэнли, делал сборную Канады чемпионом мира и работал с Артемием Панариным и Игорем Шестёркиным в «Рейнджерс». А теперь мы можем наблюдать его на площадках КХЛ.

Как проходили переговоры? Что стало решающим фактором при переезде в Россию? Поедет ли Жерар тренировать «Шанхайских Драконов» в Китае? Или же он может уехать в НХЛ при наличии предложения оттуда? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» ответил российский агент Галлана Евгений Рябчиков.

«Решение о приезде в КХЛ приняли быстро»

– Как вы начали работать с Жераром?

– С Жераром у нас есть общие знакомые. Я четыре года играл в Северной Америке, друзей осталось много. С их помощью получилось на него выйти, начали работать вместе этим летом. Решение о приезде в КХЛ было принято относительно быстро. Общение с руководством продолжалось около недели. Обговорили все детали и пожали друг другу руки.

– Как удалось так быстро договориться?

– Жерару был интересен новый вызов. Разговор по видеосвязи с руководством «Шанхая» сыграл определяющую роль. Были очень положительные моменты, позитивное общение. Жерар заинтересовался проектом и принял окончательное решение.

Жерар Галлан Фото: hc-dragons.com

– Как на вас вышли «Шанхайские Драконы»?

– Работаю агентом уже лет 15, все знают, кому можно позвонить. Пообщался с представителями клуба, понял, что им нужно. Всё сложилось. Естественно, такая фигура, как Галлан, сразу заинтересовала руководство. Хотя когда только связался с ними, с удивлением узнал – несколько агентов сказали клубу, что Галлан в КХЛ не приедет.

– Мог ли Жерар оказаться в другом клубе КХЛ?

– На момент начала переговоров с «Шанхаем» места в остальных клубах уже были заняты.

– Были ли предложения из других лиг?

– Знаю, что были предложения из Европы.

– Получается, «Шанхайским Драконам» пришлось вести борьбу за Галлана?

– Да, безусловно. Предложение было неплохим, но важным фактором было то, что КХЛ является второй по силе лигой в мире. Жерар видел, что здесь работают североамериканские специалисты, это тоже сыграло свою роль.

«Этот сезон в КХЛ Галлан точно отработает полностью»

– Как оцените эту сделку для лиги?

– Думаю, она идёт на пользу обеим сторонам. Для КХЛ это значимое имя. Для Жерара – интересный рабочий вызов. Этот тренер должен пользоваться определённым спросом и в НХЛ. Уверен, Жерар там ещё не сказал своего последнего слова. Лиге такое должно быть интересно в первую очередь. Приезд такого большого тренера однозначно популяризирует КХЛ.

– Знаете ли о реакции на этот переезд из Северной Америки?

– До меня оттуда новости не долетали. Знаю, что он был на радио, но про реакцию сказать не могу.

– Почему, на ваш взгляд, у него не было предложений из НХЛ?

– Видимо, не было того предложения, которое он хотел бы получить.

– Почему контракт с «Шанхайскими Драконами» подписан на два года?

– Мне кажется, это оптимальная длина контракта. Новая команда. За один год можно не всё сделать, что хотелось бы. Два года – оптимальный срок.

– Планирует ли Жерар тренировать «Шанхайских Драконов» и в Китае?

– Когда мы подписывали контракт, местоположением клуба был Санкт-Петербург. Не думаю, что в случае переезда в Китай что-то для нас изменится.

Майк Келли, Евгений Рябчиков и Жерар Галлан Фото: Личный архив Евгения Рябчикова

– Может ли он уехать в случае предложения из НХЛ?

– Только в межсезонье. Нынешний сезон он точно отработает полностью.

– Как оцените его первые матчи у руля «Шанхайских Драконов»?

– Совсем неплохое начало. Жерар приехал в Россию не так давно, познакомился с составом чуть ли не за неделю до первой официальной игры. Очень классный старт. Тем более что в предыдущем матче был обыгран обладатель Кубка Гагарина.

Хотелось бы отметить, что много болельщиков приходит на трибуны. Благодаря руководству клуба удалось собрать такое большое число зрителей. Надеюсь, в этом есть заслуга и Жерара. В том числе благодаря результатам, которые показывает команда.