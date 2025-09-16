Пережиток бесславной эпохи КХЛ. Почему нужно отказаться от двухочковой системы?

«28 августа [2018 года] Федерация хоккея России обратилась в КХЛ с официальной просьбой об изменении спортивного регламента в части, касающейся начисления очков на первом этапе чемпионата КХЛ. Просьба обоснована потенциальным повышением соревновательной напряжённости, способствующей, в частности, лучшей подготовке хоккеистов сборных команд России к международным соревнованиям, а также увеличением зрительского интереса, большей турнирной плотностью и меньшей предсказуемостью итогового распределения мест в таблице регулярного чемпионата», — так звучал пресс-релиз КХЛ, который ознаменовал переход на двухочковую систему.

Чем это тогда было продиктовано? Во-первых, руководство лиги хотело, чтобы отрыв команд из верхней части турнирной таблицы от команд из нижней не был таким громадным. Ну, как в сезоне-2017/2018 – тогда рижское «Динамо», занявшее последнее место на Западе, отстало от лидера конференции СКА на 88 (!) очков. А матчей тогда игралось не 68, а 56. Во-вторых, КХЛ (как часто в то время случалось) бросила взор на НХЛ и бездумно переняла систему, которой уже тогда были недовольны в Северной Америке.

Нынешний сезон, конечно, только начался, однако нездоровая динамика роста количества ничейных результатов прослеживается уже – 14 матчей из 44 закончились вне основного времени, а это почти 32%. То есть почти треть игр уходит в овертайм, и не все они прошли напряжённо, а равные команды не успели выяснить отношения. Иногда уже в середине третьего периода команды сбивались на оборонительную модель игры при отсутствии хоть какого-то риска. Тот же матч между «Барысом» и «Амуром», получившийся очень драматичным и интересным, закончился де-факто на 50-й минуте – далее команды, которые не могут разбрасываться очками, приняли правила игры и начали ждать овертайма. Ну или встреча между «Сибирью» и «Адмиралом», где, после того как Яковлев сравнял счёт, всем стало ясно, чем это закончится.

Матч «Барыс» — «Амур» Фото: hcbarys.kz

Причины для отмены двухочковой системы

Первая и самая прозаичная – это избавит от ничьих, которые вытекают из боязни потерять очки. Зачем рисковать, если можно взять максимум, прокатавшись в третьем периоде и победив в серии буллитов? Особенно такие вопросы копятся к командам, которые балансируют на границе зоны плей-офф, потому что это вошло уже в привычку. Особенно под конец регулярного чемпионата. Играем с клубом из противоположной конференции? Ничего страшного, если отдадим очко, они нам не конкуренты. Играем с прямым соперником? Ну, зачем рисковать и допускать возможность того, что мы пропустим и дадим фору в два очка? Лучше останемся «в нуле».

Кто-то может возразить, сказав, что при трёхочковой системе мы не получим борьбы за плей-офф до последнего тура. Но мы не получили её в последнем сезоне и с двухочковой системой, значит, корень проблем не в этом.

Вторая – это иллюзорность. Действительно ли двухочковая система сокращает разрыв между командами? Максимум, если смотреть на сухие цифры. При этом каждый понимает их ложное значение. Метод начисления очков не может быть инструментом для устранения неравенства. Оно ликвидируется не путём косметических изменений и покупкой красивой вывески – это вопрос капитального ремонта.

Третья – справедливость. Удельный вес победы в основное время должен быть выше, чем победы в овертайме или в серии буллитов. А стерильные третьи периоды, перетекающие в дополнительное время, не могут стоить половины уверенного успеха за 60 минут.

Пока что лигу в этом вопросе всё устраивает, так что изменений вряд ли стоит ждать. Однако этот пережиток бесславной эпохи КХЛ, когда никакой интриги не было и близко, а финал Западной конференции был расписан на пять лет вперёд, уже не к месту. Возвращение трёхочковой системы сейчас будет более справедливым. Ценность победы в основное время повысится, унылых третьих периодов станет меньше, а в плане интриги хуже однозначно не станет.