Лучший бомбардир СКА прямо сейчас — дебютант КХЛ. Кто такой Дишковский?

Его звено с двумя Матвеями — Коротким и Поляковым — одно из самых светлых пятен армейцев на старте сезона.

После не самого удачного начала регулярного сезона СКА подарил собственным болельщикам несколько поводов для оптимизма. Сначала подопечные Игоря Ларионова в первом домашнем матче обыграли финалистов последнего Кубка Гагарина «Трактор», а в последней встрече разгромили неплохо начавшую осень тольяттинскую «Ладу».

Что общего у этих побед? То, что в обеих матчах на первых ролях у армейцев были те, от кого этого вообще не ожидали. Да, в матче с «Ладой» ассистентский хет-трик оформил лидер петербуржцев Марат Хайруллин, на протяжении последних лет являющийся одним из главных действующих лиц СКА. Но при Ларионове появились и абсолютно новые герои.

Очень ярко в двух домашних играх проявила себя молодёжная тройка армейцев. Появилась она по ходу матча с «Трактором» – изначально Матвей Короткий и Матвей Поляков играли в тройке с Рокко Гримальди, однако затем Игорь Ларионов принял решение заменить американца на Никиту Дишковского.

И чуть ли не в первой смене с двумя Матвеями Никита сделал вот это:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

И это было только начало – в дальнейшем Дишковский, Короткий и Поляков соорудили ещё один гол, который впоследствии оказался победным, а в третьем периоде вся троица помогла забросить первую шайбу в составе СКА Бреннану Менеллу.

Эти парни стали главными действующими лицами матча с челябинцами – Дишковский оформил 0+3, Короткий и Поляков – по 1+1. При том что игровое время было совсем небольшим – 9.13, 9.13 и 10.00 соответственно.

И если с Коротким мы успели познакомиться ещё по ходу предыдущего сезона, то Дишковский и Поляков – новые для КХЛ лица.

Никита дебютировал в элите отечественного хоккея только в матче с «Шанхайскими Драконами» – ранее 22-летний форвард если и играл на взрослом уровне, то исключительно в ВХЛ. И нельзя сказать, что там его статистика впечатляла – в прошлом сезоне в составе «СКА-Нева», ставшего СКА-ВМФ, у Дишковского 13+9 в 64 играх регулярки и 2+1 в 11 матчах плей-офф – то есть всего 25 очков в 75 играх.

Да и на молодёжном уровне обладатель Кубка Харламова – 2022 не особо блистал – дважды Никита добирался до совокупной отметки в 33 очка, но лидером «СКА-1946» никогда не считался.

Матвей Поляков Фото: ХК СКА

С Поляковым всё немного иначе – он успел дебютировать в КХЛ ещё в прошлом сезоне, появившись в гостевом матче с московским «Динамо», а в МХЛ был одним из лучших бомбардиров «сорок шестых» и добрался с ними до золотых медалей в 2024-м и до финала в 2025-м. Вместе с тем же Коротким и Игнатом Лутфуллиным Поляков сформировал ударное звено молодёжки СКА – поэтому его появление в основе можно было ожидать.

Дишковский же оказался там неожиданно для всех – его начали привлекать к первой команде по ходу предсезонки и оставили в КХЛ по её итогам. Сам по себе дебют в лиге для него оказался не самым успешным – в игре с «драконами» Никита не проявил себя и остался вне заявки на матч с «Торпедо» – но в последних двух встречах он был неудержим.

К ассистентскому хет-трику в матче с «Трактором» Дишковский добавил и голевой дубль в игре с «Ладой». При этом первая шайба вышла на загляденье – Никита выдержал паузу, уложил на лёд Александра Трушкова и поразил уже фактически пустые ворота.

А уже по итогам вчерашней встречи 55-й номер армейцев и вовсе выбрался на первое место в списке бомбардиров своей команды – те же пять очков набрали и Валентин Зыков с Маратом Хайруллиным, но они провели на матч больше. Про игровое время говорить и вовсе не приходится.

Полезнее Дишковского в СКА сейчас тоже нет никого – похвастаться теми же «+4» может разве что защитник Маркус Филлипс, который на старте сезона тоже неожиданно приятно удивляет своей игрой.

На пресс-конференциях Игорь Ларионов предпочитает не выделять никого лично, но вопросов про Никиту избежать сейчас не получается. И на один из них главный тренер армейцев ответил слегка необычно: «Он играет определённую роль в нашей команде. Я могу вернуться в историю – в «Детройте» была Grind Line, которая перегрызала всех. Наша задача – сделать такое звено. Они играли потрясающую роль, выиграли четыре Кубка Стэнли и делали ту работу, которую не делает никто. Может, это романтическая мысль, но она во мне сидит. У нас все четыре звена должны быть разными. Дишковский, Поляков и Короткий будут расти и делать своё дело, поэтому они получают место в составе».

Данила Галенюк и молодёжное звено СКА Фото: ХК СКА

Называть молодёжное звено СКА Grind Line, разумеется, преждевременно, как и в целом использовать какие-либо громкие слова.

Однако нельзя не отметить, что в последних двух матчах эти парни играют на кураже, не стесняются творить и, что самое главное для армейцев, помогают делать результат. Продлится ли этот кураж и дальше, узнаем в следующих играх. Но понаблюдать за этими ребятами точно стоит.