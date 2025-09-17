Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Александру Овечкину исполнилось 40 лет, какие ветеранские рекорды Овечкин может побить в сезоне НХЛ-2025/2026, рекорд Хоу

Овечкину — 40! И он побьёт ряд ветеранских рекордов в своём юбилейном сезоне в НХЛ
Владимир Лаевский
Александр Овечкин
Аудио-версия:
Комментарии
Устоят ли великие достижения Горди Хоу, Теэму Селянне, Яромира Ягра и Игоря Ларионова?

Сегодня, 17 сентября, Александру Овечкину исполняется 40 лет. К своему юбилею нападающий «Вашингтона» добился огромных успехов и оставил свой след в истории нашего любимого вида спорта.

А к новому сезону он и вовсе подходит в статусе лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги и одного из лучших игроков за всё время существования хоккея.

Возможно, ближайший год станет последним для Ови в НХЛ. Тем не менее даже в своём заключительном сезоне в лиге Великая восьмёрка наверняка пошумит.

В честь 40-летия Овечкина мы собрали главные ветеранские рекорды, за которыми капитан «Кэпиталз» будет гнаться и которые может побить в регулярном чемпионате. И, будьте уверены, Алекс точно не уйдёт без парочки крупных достижений.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Scott Taetsch/Getty Images

40-летние рекордсмены

Начнём мы с главных снайперов и бомбардиров в возрасте 40 лет.

МестоХоккеистСезонГолыМатчиПередачиОчкиКлуб
1Горди Хоу1968/1969447659103«Детройт»
2Джонни Бьюсик1975/197636774783«Бостон»
3Теэму Селянне2010/201131734980«Анахайм»
4Дин Прентис1972/197326731642«Миннесота Норт Старз»
5Марк Рекки2008/200923803861«Тампа-Бэй»/«Бостон»
6Дэйв Андрейчук2003/200421821839«Тампа-Бэй»
7Гэри Робертс2006/200720692242«Флорида»/«Питтсбург»
8Алекс Дельвеккио1972/197318775371«Детройт»
9Яромир Ягр2012/201316821935«Даллас»/«Бостон»
10Никлас Лидстрём2010/201116824662«Детройт»
11Стив Айзерман2005/200614612034«Детройт»
12Мэтт Каллен2016/201713721831«Питтсбург»
13Рон Фрэнсис2003/200413802740«Каролина»
14Дэйв Кеон1980/198113803447«Хартфорд»
15Скотт Мелланби2006/200712692436«Атланта»

*курсивом выделены шесть лучших бомбардиров

Главный снайпер — Горди Хоу. Помимо Мистера Хоккея, лишь двоим хоккеистам в 40 лет удалось добраться до отметки в 30 шайб, шести — до 20. Нет сомнений, что Ови сумеет вклиниться в топ-5, а там и с Хоу можно будет побороться.

Что касается лучших бомбардиров, то Горди тут лидирует с огромным отрывом. Примечательно, что именно в этом возрасте Хоу установил личный рекорд результативности.

Трое лучших снайперов в этом возрасте также составляют и тройку лучших бомбардиров. Стоит отметить большую разницу между седьмым и восьмым местом. Топ-7 закрывает Рэй Бурк, не попавший в число лучших снайперов (он забросил всего семь шайб), на его счету 59 (7+52) очков. При этом защитник опережает идущего восьмым Дэйва Кеона на 12 очков.

Материалы по теме
«У меня мурашки бегут по коже даже сейчас». Байки о великом рекорде Овечкина
Видео
«У меня мурашки бегут по коже даже сейчас». Байки о великом рекорде Овечкина

Овечкин наверняка доберётся минимум до отметки в 50 результативных действий и, следовательно, войдёт в топ-8. Но Александр вполне может забраться и повыше.

Лучшие из лучших в 40+

Стоит рассмотреть результаты и более широкого списка хоккеистов — тех, кому 40 и больше. И тут Овечкин также может добиться серьёзных результатов.

МестоХоккеистВозрастСезонГолыМатчиПередачиОчки
1Горди Хоу401968/1969447659103
2Джонни Бьюсик401975/197636774783
3Теэму Селянне402010/201131734980
4Горди Хоу411969/197031764071
5Яромир Ягр432015/201627793966
6Теэму Селянне412011/201226824066
7Дин Прентис401972/197326731642
8Яромир Ягр412013/201424824367
9Марк Мессье402000/200124824367
10Марк Рекки412008/200923803861
11Горди Хоу421970/197123632952
12Дэйв Андрейчук402003/200421821839
13Гэри Робертс402006/200720692242
14Джонни Буцик411976/197720492343
15Даниэль Альфредссон412013/201418683149
16Марк Рекки422009/201018812543
17Марк Мессье432003/200418762543
18Марк Мессье422002/200318782240
19Алекс Дельвеккио401972/197318775371
20Яромир Ягр422014/201517773047

*курсивом выделены семь лучших бомбардиров

Результаты в целом схожи с теми, что мы видели выше. Тройка лучших 40-летних бомбардиров возглавляет и этот список. Стоит отметить, что Хоу ещё один раз добирался до отметки в 30 голов, когда ему уже исполнилось 40. Всего же хоккеисты после 40 добирались до планки в 20 шайб лишь 14 раз в истории НХЛ. Овечкин должен войти в топ-5. Минимум. Но он наверняка поборется и за рекорд.

Кроме того, он может попасть и в шестёрку лучших бомбардиров. Для этого нужно набрать 68 очков. Чтобы оказаться в топ-4 — 72. Это вполне по силам Ови.

Материалы по теме
«Что вообще происходит с ним в 40 лет?» Чего в «Вашингтоне» ожидают от Овечкина?
«Что вообще происходит с ним в 40 лет?» Чего в «Вашингтоне» ожидают от Овечкина?

Рекорд России

По данным QuantHockey, за всю историю в НХЛ в возрасте 40 лет выступали 72 хоккеиста. Лишь трое из них — россияне, а полевых и вовсе только двое.

Главным российским ветераном в этой категории можно назвать Игоря Ларионова. Профессору принадлежат все национальные рекорды для хоккеистов после 40 лет. Однако нет сомнений, что уже совсем скоро Овечкин перепишет их.

Так, Ларионов в 40 лет забил девять голов и набрал 40 очков — это рекорды среди российских игроков. Причём, если брать показатели после 40, тут результаты Игоря Николаевича ещё лучше. В 41 и 42 года Ларионов набирал по 43 очка (также лучший показатель в этой категории). Кроме того, в 41 год нападающий установил снайперский рекорд, наколотив 11 голов в 70 матчах за «Детройт» в сезоне-2001/2002.

Если Овечкина забросит 12 шайб и наберёт 44 очка, то побьёт все российские ветеранские рекорды. А ведь он наверняка доберётся до этих отметок.

Рекорд XXI века

Лучший результат в столетии, как и в эпоху после введения потолка зарплат, принадлежит Теэму Селянне. Финская Вспышка в сезоне-2010/2011, когда ему уже было 40 лет, забил 31 гол и набрал 80 очков. Тогда он выступал за «Анахайм» и помог «уткам» выйти в плей-офф, попутно также заскочив в топ-25 лучших снайперов регулярки.

Примечательно, что тогда Селянне забил столько же, сколько Илья Ковальчук, и лишь на один гол отстал от… Овечкина!

Теэму Селянне и Александр Овечкин

Теэму Селянне и Александр Овечкин

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

В целом 31 шайба выглядит вполне достижимо. Так что и тут стоит ждать от Александра нового рекорда.

Голы после 40 лет

Довольно показательна статистика по общему количеству шайб после 40 лет включительно.

МестоХоккеистГолыМатчиПередачиОчки
1Горди Хоу113296155268
2Яромир Ягр107412176283
3Теэму Селянне78265119197
4Джонни Бьюсик6117983144
5Марк Рекки60271111171
6Марк Мессье5123280131
7Мэтт Каллен292133766
8Даниэль Альфредссон281154775
9Игорь Ларионов28243102130
10Дин Прентис28971947
11Никлас Лидстрём271526996
12Гэри Робертс271373764
13Дэйв Андрейчук271243057
14Здено Хара243415882
15Дэйв Кеон211665071

Будущий сезон, скорее всего, должен стать последним для Овечкина в НХЛ, поэтому у него будет только один шанс попасть в этот список. У Александра окажется заведомо меньше матчей, чем у любого из представленных здесь хоккеистов, даже если он примет участие во всех встречах регулярки. Тем не менее войти в топ-7 должно быть несложно. Для этого достаточно забить всего 30 голов. Попутно нападающий «Вашингтона» обойдёт Ларионова, установив очередной российский рекорд.

При лучших раскладах у Александра будет шанс обойти ещё и Марка Мессье, однако забраться выше за один сезон практически невозможно.

Материалы по теме
«Вашингтон» убил шансы Овечкина на второй Кубок Стэнли? Разбираем межсезонье «столичных»
«Вашингтон» убил шансы Овечкина на второй Кубок Стэнли? Разбираем межсезонье «столичных»

Впрочем, быть может, сезон-2025/2026 не станет последним для Овечкина. Кажется, такой сценарий был бы идеальным для болельщиков что в России, что в Северной Америке. Заодно Великая восьмёрка побил бы ещё ряд ветеранских рекордов. Однако пока приходится мириться с неизвестностью.

Но вот что точно известно, так это то, что Ови в новом сезоне выложится на полную и постарается забросить так много шайб, как только сможет. А мы в этот день хотим пожелать Александру крепкого здоровья, побольше голов, командных успехов и радости от каждого мгновения на льду.

Больше интересного от автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android