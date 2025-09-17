Овечкину — 40! И он побьёт ряд ветеранских рекордов в своём юбилейном сезоне в НХЛ

Сегодня, 17 сентября, Александру Овечкину исполняется 40 лет. К своему юбилею нападающий «Вашингтона» добился огромных успехов и оставил свой след в истории нашего любимого вида спорта.
А к новому сезону он и вовсе подходит в статусе лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги и одного из лучших игроков за всё время существования хоккея.
Возможно, ближайший год станет последним для Ови в НХЛ. Тем не менее даже в своём заключительном сезоне в лиге Великая восьмёрка наверняка пошумит.
В честь 40-летия Овечкина мы собрали главные ветеранские рекорды, за которыми капитан «Кэпиталз» будет гнаться и которые может побить в регулярном чемпионате. И, будьте уверены, Алекс точно не уйдёт без парочки крупных достижений.
Александр Овечкин
Фото: Scott Taetsch/Getty Images
40-летние рекордсмены
Начнём мы с главных снайперов и бомбардиров в возрасте 40 лет.
|Место
|Хоккеист
|Сезон
|Голы
|Матчи
|Передачи
|Очки
|Клуб
|1
|Горди Хоу
|1968/1969
|44
|76
|59
|103
|«Детройт»
|2
|Джонни Бьюсик
|1975/1976
|36
|77
|47
|83
|«Бостон»
|3
|Теэму Селянне
|2010/2011
|31
|73
|49
|80
|«Анахайм»
|4
|Дин Прентис
|1972/1973
|26
|73
|16
|42
|«Миннесота Норт Старз»
|5
|Марк Рекки
|2008/2009
|23
|80
|38
|61
|«Тампа-Бэй»/«Бостон»
|6
|Дэйв Андрейчук
|2003/2004
|21
|82
|18
|39
|«Тампа-Бэй»
|7
|Гэри Робертс
|2006/2007
|20
|69
|22
|42
|«Флорида»/«Питтсбург»
|8
|Алекс Дельвеккио
|1972/1973
|18
|77
|53
|71
|«Детройт»
|9
|Яромир Ягр
|2012/2013
|16
|82
|19
|35
|«Даллас»/«Бостон»
|10
|Никлас Лидстрём
|2010/2011
|16
|82
|46
|62
|«Детройт»
|11
|Стив Айзерман
|2005/2006
|14
|61
|20
|34
|«Детройт»
|12
|Мэтт Каллен
|2016/2017
|13
|72
|18
|31
|«Питтсбург»
|13
|Рон Фрэнсис
|2003/2004
|13
|80
|27
|40
|«Каролина»
|14
|Дэйв Кеон
|1980/1981
|13
|80
|34
|47
|«Хартфорд»
|15
|Скотт Мелланби
|2006/2007
|12
|69
|24
|36
|«Атланта»
*курсивом выделены шесть лучших бомбардиров
Главный снайпер — Горди Хоу. Помимо Мистера Хоккея, лишь двоим хоккеистам в 40 лет удалось добраться до отметки в 30 шайб, шести — до 20. Нет сомнений, что Ови сумеет вклиниться в топ-5, а там и с Хоу можно будет побороться.
Что касается лучших бомбардиров, то Горди тут лидирует с огромным отрывом. Примечательно, что именно в этом возрасте Хоу установил личный рекорд результативности.
Трое лучших снайперов в этом возрасте также составляют и тройку лучших бомбардиров. Стоит отметить большую разницу между седьмым и восьмым местом. Топ-7 закрывает Рэй Бурк, не попавший в число лучших снайперов (он забросил всего семь шайб), на его счету 59 (7+52) очков. При этом защитник опережает идущего восьмым Дэйва Кеона на 12 очков.
Овечкин наверняка доберётся минимум до отметки в 50 результативных действий и, следовательно, войдёт в топ-8. Но Александр вполне может забраться и повыше.
Лучшие из лучших в 40+
Стоит рассмотреть результаты и более широкого списка хоккеистов — тех, кому 40 и больше. И тут Овечкин также может добиться серьёзных результатов.
|Место
|Хоккеист
|Возраст
|Сезон
|Голы
|Матчи
|Передачи
|Очки
|1
|Горди Хоу
|40
|1968/1969
|44
|76
|59
|103
|2
|Джонни Бьюсик
|40
|1975/1976
|36
|77
|47
|83
|3
|Теэму Селянне
|40
|2010/2011
|31
|73
|49
|80
|4
|Горди Хоу
|41
|1969/1970
|31
|76
|40
|71
|5
|Яромир Ягр
|43
|2015/2016
|27
|79
|39
|66
|6
|Теэму Селянне
|41
|2011/2012
|26
|82
|40
|66
|7
|Дин Прентис
|40
|1972/1973
|26
|73
|16
|42
|8
|Яромир Ягр
|41
|2013/2014
|24
|82
|43
|67
|9
|Марк Мессье
|40
|2000/2001
|24
|82
|43
|67
|10
|Марк Рекки
|41
|2008/2009
|23
|80
|38
|61
|11
|Горди Хоу
|42
|1970/1971
|23
|63
|29
|52
|12
|Дэйв Андрейчук
|40
|2003/2004
|21
|82
|18
|39
|13
|Гэри Робертс
|40
|2006/2007
|20
|69
|22
|42
|14
|Джонни Буцик
|41
|1976/1977
|20
|49
|23
|43
|15
|Даниэль Альфредссон
|41
|2013/2014
|18
|68
|31
|49
|16
|Марк Рекки
|42
|2009/2010
|18
|81
|25
|43
|17
|Марк Мессье
|43
|2003/2004
|18
|76
|25
|43
|18
|Марк Мессье
|42
|2002/2003
|18
|78
|22
|40
|19
|Алекс Дельвеккио
|40
|1972/1973
|18
|77
|53
|71
|20
|Яромир Ягр
|42
|2014/2015
|17
|77
|30
|47
*курсивом выделены семь лучших бомбардиров
Результаты в целом схожи с теми, что мы видели выше. Тройка лучших 40-летних бомбардиров возглавляет и этот список. Стоит отметить, что Хоу ещё один раз добирался до отметки в 30 голов, когда ему уже исполнилось 40. Всего же хоккеисты после 40 добирались до планки в 20 шайб лишь 14 раз в истории НХЛ. Овечкин должен войти в топ-5. Минимум. Но он наверняка поборется и за рекорд.
Кроме того, он может попасть и в шестёрку лучших бомбардиров. Для этого нужно набрать 68 очков. Чтобы оказаться в топ-4 — 72. Это вполне по силам Ови.
Рекорд России
По данным QuantHockey, за всю историю в НХЛ в возрасте 40 лет выступали 72 хоккеиста. Лишь трое из них — россияне, а полевых и вовсе только двое.
Главным российским ветераном в этой категории можно назвать Игоря Ларионова. Профессору принадлежат все национальные рекорды для хоккеистов после 40 лет. Однако нет сомнений, что уже совсем скоро Овечкин перепишет их.
Так, Ларионов в 40 лет забил девять голов и набрал 40 очков — это рекорды среди российских игроков. Причём, если брать показатели после 40, тут результаты Игоря Николаевича ещё лучше. В 41 и 42 года Ларионов набирал по 43 очка (также лучший показатель в этой категории). Кроме того, в 41 год нападающий установил снайперский рекорд, наколотив 11 голов в 70 матчах за «Детройт» в сезоне-2001/2002.
Если Овечкина забросит 12 шайб и наберёт 44 очка, то побьёт все российские ветеранские рекорды. А ведь он наверняка доберётся до этих отметок.
Рекорд XXI века
Лучший результат в столетии, как и в эпоху после введения потолка зарплат, принадлежит Теэму Селянне. Финская Вспышка в сезоне-2010/2011, когда ему уже было 40 лет, забил 31 гол и набрал 80 очков. Тогда он выступал за «Анахайм» и помог «уткам» выйти в плей-офф, попутно также заскочив в топ-25 лучших снайперов регулярки.
Примечательно, что тогда Селянне забил столько же, сколько Илья Ковальчук, и лишь на один гол отстал от… Овечкина!
Теэму Селянне и Александр Овечкин
Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»
В целом 31 шайба выглядит вполне достижимо. Так что и тут стоит ждать от Александра нового рекорда.
Голы после 40 лет
Довольно показательна статистика по общему количеству шайб после 40 лет включительно.
|Место
|Хоккеист
|Голы
|Матчи
|Передачи
|Очки
|1
|Горди Хоу
|113
|296
|155
|268
|2
|Яромир Ягр
|107
|412
|176
|283
|3
|Теэму Селянне
|78
|265
|119
|197
|4
|Джонни Бьюсик
|61
|179
|83
|144
|5
|Марк Рекки
|60
|271
|111
|171
|6
|Марк Мессье
|51
|232
|80
|131
|7
|Мэтт Каллен
|29
|213
|37
|66
|8
|Даниэль Альфредссон
|28
|115
|47
|75
|9
|Игорь Ларионов
|28
|243
|102
|130
|10
|Дин Прентис
|28
|97
|19
|47
|11
|Никлас Лидстрём
|27
|152
|69
|96
|12
|Гэри Робертс
|27
|137
|37
|64
|13
|Дэйв Андрейчук
|27
|124
|30
|57
|14
|Здено Хара
|24
|341
|58
|82
|15
|Дэйв Кеон
|21
|166
|50
|71
Будущий сезон, скорее всего, должен стать последним для Овечкина в НХЛ, поэтому у него будет только один шанс попасть в этот список. У Александра окажется заведомо меньше матчей, чем у любого из представленных здесь хоккеистов, даже если он примет участие во всех встречах регулярки. Тем не менее войти в топ-7 должно быть несложно. Для этого достаточно забить всего 30 голов. Попутно нападающий «Вашингтона» обойдёт Ларионова, установив очередной российский рекорд.
При лучших раскладах у Александра будет шанс обойти ещё и Марка Мессье, однако забраться выше за один сезон практически невозможно.
Впрочем, быть может, сезон-2025/2026 не станет последним для Овечкина. Кажется, такой сценарий был бы идеальным для болельщиков что в России, что в Северной Америке. Заодно Великая восьмёрка побил бы ещё ряд ветеранских рекордов. Однако пока приходится мириться с неизвестностью.
Но вот что точно известно, так это то, что Ови в новом сезоне выложится на полную и постарается забросить так много шайб, как только сможет. А мы в этот день хотим пожелать Александру крепкого здоровья, побольше голов, командных успехов и радости от каждого мгновения на льду.