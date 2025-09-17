Овечкину — 40! И он побьёт ряд ветеранских рекордов в своём юбилейном сезоне в НХЛ

Сегодня, 17 сентября, Александру Овечкину исполняется 40 лет. К своему юбилею нападающий «Вашингтона» добился огромных успехов и оставил свой след в истории нашего любимого вида спорта.

А к новому сезону он и вовсе подходит в статусе лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги и одного из лучших игроков за всё время существования хоккея.

Возможно, ближайший год станет последним для Ови в НХЛ. Тем не менее даже в своём заключительном сезоне в лиге Великая восьмёрка наверняка пошумит.

В честь 40-летия Овечкина мы собрали главные ветеранские рекорды, за которыми капитан «Кэпиталз» будет гнаться и которые может побить в регулярном чемпионате. И, будьте уверены, Алекс точно не уйдёт без парочки крупных достижений.

Александр Овечкин Фото: Scott Taetsch/Getty Images

40-летние рекордсмены

Начнём мы с главных снайперов и бомбардиров в возрасте 40 лет.

Место Хоккеист Сезон Голы Матчи Передачи Очки Клуб 1 Горди Хоу 1968/1969 44 76 59 103 «Детройт» 2 Джонни Бьюсик 1975/1976 36 77 47 83 «Бостон» 3 Теэму Селянне 2010/2011 31 73 49 80 «Анахайм» 4 Дин Прентис 1972/1973 26 73 16 42 «Миннесота Норт Старз» 5 Марк Рекки 2008/2009 23 80 38 61 «Тампа-Бэй»/«Бостон» 6 Дэйв Андрейчук 2003/2004 21 82 18 39 «Тампа-Бэй» 7 Гэри Робертс 2006/2007 20 69 22 42 «Флорида»/«Питтсбург» 8 Алекс Дельвеккио 1972/1973 18 77 53 71 «Детройт» 9 Яромир Ягр 2012/2013 16 82 19 35 «Даллас»/«Бостон» 10 Никлас Лидстрём 2010/2011 16 82 46 62 «Детройт» 11 Стив Айзерман 2005/2006 14 61 20 34 «Детройт» 12 Мэтт Каллен 2016/2017 13 72 18 31 «Питтсбург» 13 Рон Фрэнсис 2003/2004 13 80 27 40 «Каролина» 14 Дэйв Кеон 1980/1981 13 80 34 47 «Хартфорд» 15 Скотт Мелланби 2006/2007 12 69 24 36 «Атланта»

*курсивом выделены шесть лучших бомбардиров

Главный снайпер — Горди Хоу. Помимо Мистера Хоккея, лишь двоим хоккеистам в 40 лет удалось добраться до отметки в 30 шайб, шести — до 20. Нет сомнений, что Ови сумеет вклиниться в топ-5, а там и с Хоу можно будет побороться.

Что касается лучших бомбардиров, то Горди тут лидирует с огромным отрывом. Примечательно, что именно в этом возрасте Хоу установил личный рекорд результативности.

Трое лучших снайперов в этом возрасте также составляют и тройку лучших бомбардиров. Стоит отметить большую разницу между седьмым и восьмым местом. Топ-7 закрывает Рэй Бурк, не попавший в число лучших снайперов (он забросил всего семь шайб), на его счету 59 (7+52) очков. При этом защитник опережает идущего восьмым Дэйва Кеона на 12 очков.

Овечкин наверняка доберётся минимум до отметки в 50 результативных действий и, следовательно, войдёт в топ-8. Но Александр вполне может забраться и повыше.

Лучшие из лучших в 40+

Стоит рассмотреть результаты и более широкого списка хоккеистов — тех, кому 40 и больше. И тут Овечкин также может добиться серьёзных результатов.

*курсивом выделены семь лучших бомбардиров

Результаты в целом схожи с теми, что мы видели выше. Тройка лучших 40-летних бомбардиров возглавляет и этот список. Стоит отметить, что Хоу ещё один раз добирался до отметки в 30 голов, когда ему уже исполнилось 40. Всего же хоккеисты после 40 добирались до планки в 20 шайб лишь 14 раз в истории НХЛ. Овечкин должен войти в топ-5. Минимум. Но он наверняка поборется и за рекорд.

Кроме того, он может попасть и в шестёрку лучших бомбардиров. Для этого нужно набрать 68 очков. Чтобы оказаться в топ-4 — 72. Это вполне по силам Ови.

Рекорд России

По данным QuantHockey, за всю историю в НХЛ в возрасте 40 лет выступали 72 хоккеиста. Лишь трое из них — россияне, а полевых и вовсе только двое.

Главным российским ветераном в этой категории можно назвать Игоря Ларионова. Профессору принадлежат все национальные рекорды для хоккеистов после 40 лет. Однако нет сомнений, что уже совсем скоро Овечкин перепишет их.

Так, Ларионов в 40 лет забил девять голов и набрал 40 очков — это рекорды среди российских игроков. Причём, если брать показатели после 40, тут результаты Игоря Николаевича ещё лучше. В 41 и 42 года Ларионов набирал по 43 очка (также лучший показатель в этой категории). Кроме того, в 41 год нападающий установил снайперский рекорд, наколотив 11 голов в 70 матчах за «Детройт» в сезоне-2001/2002.

Если Овечкина забросит 12 шайб и наберёт 44 очка, то побьёт все российские ветеранские рекорды. А ведь он наверняка доберётся до этих отметок.

Рекорд XXI века

Лучший результат в столетии, как и в эпоху после введения потолка зарплат, принадлежит Теэму Селянне. Финская Вспышка в сезоне-2010/2011, когда ему уже было 40 лет, забил 31 гол и набрал 80 очков. Тогда он выступал за «Анахайм» и помог «уткам» выйти в плей-офф, попутно также заскочив в топ-25 лучших снайперов регулярки.

Примечательно, что тогда Селянне забил столько же, сколько Илья Ковальчук, и лишь на один гол отстал от… Овечкина!

Теэму Селянне и Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

В целом 31 шайба выглядит вполне достижимо. Так что и тут стоит ждать от Александра нового рекорда.

Голы после 40 лет

Довольно показательна статистика по общему количеству шайб после 40 лет включительно.

Место Хоккеист Голы Матчи Передачи Очки 1 Горди Хоу 113 296 155 268 2 Яромир Ягр 107 412 176 283 3 Теэму Селянне 78 265 119 197 4 Джонни Бьюсик 61 179 83 144 5 Марк Рекки 60 271 111 171 6 Марк Мессье 51 232 80 131 7 Мэтт Каллен 29 213 37 66 8 Даниэль Альфредссон 28 115 47 75 9 Игорь Ларионов 28 243 102 130 10 Дин Прентис 28 97 19 47 11 Никлас Лидстрём 27 152 69 96 12 Гэри Робертс 27 137 37 64 13 Дэйв Андрейчук 27 124 30 57 14 Здено Хара 24 341 58 82 15 Дэйв Кеон 21 166 50 71

Будущий сезон, скорее всего, должен стать последним для Овечкина в НХЛ, поэтому у него будет только один шанс попасть в этот список. У Александра окажется заведомо меньше матчей, чем у любого из представленных здесь хоккеистов, даже если он примет участие во всех встречах регулярки. Тем не менее войти в топ-7 должно быть несложно. Для этого достаточно забить всего 30 голов. Попутно нападающий «Вашингтона» обойдёт Ларионова, установив очередной российский рекорд.

При лучших раскладах у Александра будет шанс обойти ещё и Марка Мессье, однако забраться выше за один сезон практически невозможно.

Впрочем, быть может, сезон-2025/2026 не станет последним для Овечкина. Кажется, такой сценарий был бы идеальным для болельщиков что в России, что в Северной Америке. Заодно Великая восьмёрка побил бы ещё ряд ветеранских рекордов. Однако пока приходится мириться с неизвестностью.

Но вот что точно известно, так это то, что Ови в новом сезоне выложится на полную и постарается забросить так много шайб, как только сможет. А мы в этот день хотим пожелать Александру крепкого здоровья, побольше голов, командных успехов и радости от каждого мгновения на льду.

Больше интересного от автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».