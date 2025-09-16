Безумие в дерби! «Спартак» спасся с 2:5 в матче с ЦСКА даже без отстранённого лидера

Сезон для «Спартака» начался невесело. Команда Алексея Жамнова летом лишилась Николая Голдобина, но другие трансферы как будто улучшили глубину атаки. Однако красно-белые проиграли три матча подряд, да и единственная победа во встрече с «Сочи» вышла трудной. Не помогали перестановки в звеньях, а главный тренер жёстко критиковал своих игроков на пресс-конференциях.

Ну и почти перед самым матчем пришла шокирующая новость: допинг-проба Ивана Морозова дала положительный результат. Многих удивила жёсткость формулировки «Спартака», где не было даже формальных слов поддержки — но вскоре после этого сразу несколько источников отметили, что речь идёт о наркотиках. Это огромная потеря для «Спартака»: буквально позавчера Морозов набрал 1+1 в матче с «Торпедо», а сегодня его профиля уже нет на клубном сайте. В центр пришлось срочно двигать Нэйтана Тодда.

У ЦСКА допинговые проблемы не решены до сих пор — как и проблемы в атаке. Команда Игоря Никитина выиграла три матча из четырёх, но во встречах с «Адмиралом», «Сочи» и «Северсталью» суммарно забросила три шайбы (причём две – в большинстве). Адаптация атаки ЦСКА под новые правила игры идёт медленно, хотя у армейцев есть привилегия выпускать Дениса Гурьянова в четвёртом звене.

Матч начался с двух удалений за две минуты: как оказалось, это задаст тон всей игре. Молодой Даниил Орлов, который реализовал двойное большинство классным броском от синей, вряд ли задумывался о том, сколько ещё сыграет в неравных составах. «Спартак» очень недолго вёл в счёте: огромный Кирилл Долженков благодаря габаритам сам создал себе момент, завершив его броском, а на добивании успешен оказался Гурьянов.

После этого какой-то цельной игры в матче было не так много. Ход встречи постоянно прерывался паузами, а в них регулярно возникали стычки. Игроки «Спартака» очень жёстко шли в силовую борьбу и нарушали правила: грубость против хоккеистов ЦСКА приводила к тому, что на защиту летели их партнёры. Так Андрею Миронову прилетело от Ретта Гарднера за нарушение на Даниэле Спронге, а в самой концовке периода Даниил Соболев толкнул на борт Ивана Дроздова и потом отправил на лёд полетевшего защитить партнёра Гурьянова.

Эта грубость точно была лишней для «Спартака». Один из самых именитых новичков КХЛ этого лета Даниэль Спронг не молчал на старте сезона, но и на виду тоже не был (1+1 в четырёх матчах). Однако после перерыва настало время нидерландца. Сначала Даниэль в большинстве забил после красивого прохода и отправил скамейке «Спартака» воздушный поцелуй. Красно-белые на провокационный жест не ответили: возможно, это мотивировало Спронга, который через минуту оформил дубль. Кстати, первым очком в составе ЦСКА отметился Дмитрий Бучельников.

Команды продолжили удаляться и из-за этого даже немножко поиграли 3х3. ЦСКА умудрился забить уже в формате 3х4, потому что защита «Спартака» проспала Павла Карнаухова, выигравшего борьбу. Алексей Жамнов ответил на это не только заменой вратаря, но и тайм-аутом: тренер красно-белых не стесняется использовать мотивационные 30 секунд по ходу неудачных матчей. Этот шаг помог отквитать один гол, однако вскоре «Спартак» снова схватил удаление и позволил Спронгу оформить хет-трик всего-то за 11 минут.

«+3» командам Никитина, кажется, потерять невозможно — особенно с учётом того, как «Спартак» реагировал на проблемы на старте сезона. Однако в дело вмешались летние приобретения: сначала Никита Коростелёв оформил дубль, а потом Джоуи Кин частично «отмазался» за свою неудачную игру в моменте с голом Карнаухова. Между этими моментами счёт легко мог стать 6:3, но Адам Ружичка клюшкой успел помешать Николаю Коваленко забить в пустой угол.

ЦСКА начал сушить игру в третьем периоде: казалось, команда Никитина делала это успешно. Однако за семь минут до конца «Спартак» получил роскошный подарок, две полные минуты 5х3. Тройка армейцев сыграла героически и почти ничего не позволила создать сопернику, и после таких упущенных шансов команды обычно проигрывают. Но «Спартак» в самой концовке наказал ЦСКА за пассивность: тройка Рубцова нарисовала комбинацию с подключением Кина на пятак.

Овертайм получился не менее убойным: команды откатали его без пауз и почти не задерживались в средней зоне. В исполнении буллитов лучше оказались спартаковцы, шайбами отметились два канадских новичка, причём Лукас Локхарт отличился почти футбольным парашютиком.

«Спартак» скинул с себя самый тяжёлый груз, однако вопросов все равно много. Как команде побороть «хрустальную челюсть», так ярко проявившуюся на старте второго периода? Нужно ли усиливать защиту и не стоит ли пойти навстречу Егору Савикову, пока сидящему без контракта? Наконец, будет ли команда искать центра на замену Морозову, который почти наверняка уедет в Америку?