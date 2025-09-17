«Лада» снова пропустила шесть, «Магнитка» выиграла второй матч подряд.

Мощный камбэк «Спартака» в дерби, «Торпедо» подтвердило статус лидера. Итоги дня в КХЛ

16 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и ярославским «Локомотивом». Игра завершилась в пользу ярославского клуба со счётом 6:1.

Голами в составе «Локомотива» отметились Рушан Рафиков, Егор Сурин, Георгий Иванов, Даниил Мисюль и Александр Полунин, оформивший дубль. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев не смог оформить «сухарь», пропустив шайбу за полторы минуты до конца матча от Райли Савчука после собственной ошибки на выходе.

«Лада» потерпела второе разгромное поражение кряду. В прошлой встрече тольяттинская команда уступила СКА со счётом 1:6. «Локомотив» прервал серию из двух поражений и одержал третью победу в текущем сезоне КХЛ.

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и магнитогорским «Металлургом». Победу в результативной игре одержали магнитогорцы со счётом 5:2.

Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Дерек Барак. Ещё по голу за магнитогорскую команду забили Руслан Исхаков, Михаил Фёдоров и Андрей Козлов. За «Северсталь» дубль оформил Руслан Абросимов, забросивший две шайбы на старте третьего периода в течение 10 секунд.

«Металлург» одержал третью победу в пяти матчах сезона. «Северсталь» потерпела третье поражение в пяти играх.

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Игра завершилась со счётом 6:5 в пользу красно-белых по буллитам.

Одним из главных героев матча стал нападающий ЦСКА Даниэль Спронг, оформивший хет-трик. Две шайбы нидерландский хоккеист забросил при игре в большинстве. Все три гола уложились в 11 минут и 49 секунд второго периода. Также голами в составе армейского клуба отметились Денис Гурьянов и Павел Карнаухов. За «Спартак» дублями отметились Никита Коростелёв и Джоуи Кин, ещё шайбу забросил Даниил Орлов.

Матч изобиловал стычками и большим количеством штрафного времени. «Спартаку» удалось отыграть три шайбы и перевести встречу в овертайм. Дополнительное время прошло без остановок и голов, а по буллитам победу одержал «Спартак» и прервал серию из трёх поражений.

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и нижегородским «Торпедо». Победу в упорной игре одержали гости со счётом 3:0.

Отметим, что первый период прошёл с подавляющим преимуществом «Сочи», которое перебросало «Торпедо» со счётом 18:3, однако так и не смогло открыть счёт. «Торпедо» удалось открыть счёт на последних секундах второго периода — отличился Никита Шавин с передачи Антона Сизова. Два гола «Торпедо» забросило в пустые ворота в концовке матча — отличились Сергей Гончарук и Егор Виноградов. Голкипер нижегородского клуба Иван Кульбаков записал на свой счёт «сухой» матч.

«Торпедо» одержало пять побед подряд на старте КХЛ и остаётся единственной командой, не потерпевшей поражения в новом сезоне.

Расписание матчей 17 сентября

