Результаты матчей КХЛ за 16 сентября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календар

Мощный камбэк «Спартака» в дерби, «Торпедо» подтвердило статус лидера. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 16 сентября 2025 года
«Лада» снова пропустила шесть, «Магнитка» выиграла второй матч подряд.

16 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Рафиков (Алексеев, Каюмов) – 14:05 (5x4)     0:2 Сурин (Иванов, Береглазов) – 20:21 (5x5)     0:3 Иванов – 20:42 (5x4)     0:4 Мисюль (Каюмов, А. Радулов) – 22:32 (5x5)     0:5 Полунин (Красковский, Берёзкин) – 38:06 (5x5)     0:6 Полунин (Каюмов, Красковский) – 56:28 (5x5)     1:6 Савчук – 58:28 (5x5)    

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и ярославским «Локомотивом». Игра завершилась в пользу ярославского клуба со счётом 6:1.

Голами в составе «Локомотива» отметились Рушан Рафиков, Егор Сурин, Георгий Иванов, Даниил Мисюль и Александр Полунин, оформивший дубль. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев не смог оформить «сухарь», пропустив шайбу за полторы минуты до конца матча от Райли Савчука после собственной ошибки на выходе.

«Лада» потерпела второе разгромное поражение кряду. В прошлой встрече тольяттинская команда уступила СКА со счётом 1:6. «Локомотив» прервал серию из двух поражений и одержал третью победу в текущем сезоне КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Фёдоров (Петунин) – 22:21 (5x5)     0:2 Барак (Канцеров, Силантьев) – 26:00 (5x4)     0:3 Козлов (Фёдоров, Минулин) – 27:45 (5x5)     0:4 Барак (Силантьев, Орехов) – 32:34 (5x4)     1:4 Абросимов (Танков, Лишка) – 40:31 (5x5)     2:4 Абросимов (Иванцов, Скоренов) – 40:41 (5x4)     2:5 Исхаков (Петунин, Михайлис) – 45:01 (5x5)    

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и магнитогорским «Металлургом». Победу в результативной игре одержали магнитогорцы со счётом 5:2.

Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Дерек Барак. Ещё по голу за магнитогорскую команду забили Руслан Исхаков, Михаил Фёдоров и Андрей Козлов. За «Северсталь» дубль оформил Руслан Абросимов, забросивший две шайбы на старте третьего периода в течение 10 секунд.

«Металлург» одержал третью победу в пяти матчах сезона. «Северсталь» потерпела третье поражение в пяти играх.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 6
Б
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Коростелёв, Ружичка) – 02:30 (5x3)     1:1 Гурьянов (Долженков, Мингачёв) – 05:08 (5x5)     2:1 Спронг – 21:03 (5x4)     3:1 Спронг (Бучельников, Гарднер) – 22:08 (5x5)     4:1 Карнаухов (Саморуков, Уильямс) – 26:15 (3x4)     4:2 Коростелёв (Орлов, Порядин) – 27:07 (4x4)     5:2 Спронг (Коваленко, Зернов) – 32:52 (5x4)     5:3 Коростелёв (Ружичка, Рубцов) – 36:07 (5x5)     5:4 Кин (Тодд, Мальцев) – 38:34 (5x4)     5:5 Кин (Ружичка, Рубцов) – 57:59 (5x5)     5:6 Тодд – 65:00    

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Игра завершилась со счётом 6:5 в пользу красно-белых по буллитам.

Одним из главных героев матча стал нападающий ЦСКА Даниэль Спронг, оформивший хет-трик. Две шайбы нидерландский хоккеист забросил при игре в большинстве. Все три гола уложились в 11 минут и 49 секунд второго периода. Также голами в составе армейского клуба отметились Денис Гурьянов и Павел Карнаухов. За «Спартак» дублями отметились Никита Коростелёв и Джоуи Кин, ещё шайбу забросил Даниил Орлов.

Матч изобиловал стычками и большим количеством штрафного времени. «Спартаку» удалось отыграть три шайбы и перевести встречу в овертайм. Дополнительное время прошло без остановок и голов, а по буллитам победу одержал «Спартак» и прервал серию из трёх поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Шавин (Сизов, Гончарук) – 39:41 (5x5)     0:2 Гончарук (Атанасов) – 56:45 (en)     0:3 Виноградов (Конюшков) – 58:01 (en)    

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и нижегородским «Торпедо». Победу в упорной игре одержали гости со счётом 3:0.

Отметим, что первый период прошёл с подавляющим преимуществом «Сочи», которое перебросало «Торпедо» со счётом 18:3, однако так и не смогло открыть счёт. «Торпедо» удалось открыть счёт на последних секундах второго периода — отличился Никита Шавин с передачи Антона Сизова. Два гола «Торпедо» забросило в пустые ворота в концовке матча — отличились Сергей Гончарук и Егор Виноградов. Голкипер нижегородского клуба Иван Кульбаков записал на свой счёт «сухой» матч.

«Торпедо» одержало пять побед подряд на старте КХЛ и остаётся единственной командой, не потерпевшей поражения в новом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь КХЛ

Расписание матчей 17 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
