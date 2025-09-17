Новый допинг-скандал в КХЛ! За что отстранили ключевого игрока «Спартака»?

Накануне «Спартак» в столичном дерби совершил сумасшедший камбэк с 2:5 и вырвал победу у ЦСКА – и это несмотря на то что буквально за несколько часов до стартового вбрасывания красно-белые опубликовали ошеломительное заявление. Нападающий Иван Морозов – один из ключевых игроков команды – отстранён от игр после сдачи положительного допинг-теста.

«Хоккейный клуб «Спартак» информирует, что на основании официального уведомления, полученного от РУСАДА, в пробе нападающего Ивана Морозова выявлено запрещённое вещество. В соответствии с установленными регламентами спортсмен временно отстранён от участия в тренировочном процессе и матчах команды до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств.

Клуб обращает внимание, что выявленное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности ХК «Спартак» и медицинского штаба команды. Хоккейный клуб «Спартак» последовательно придерживается принципов честной игры, выступает за неукоснительное соблюдение антидопинговых правил и окажет полное содействие уполномоченным органам в рамках проводимого разбирательства», — говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

Ситуацию также прокомментировали в КХЛ: «КХЛ не имеет права разглашать личные данные игроков, поступающие в рамках взаимодействия с РУСАДА. По состоянию на 16.09.2025 сообщаем, что Лига уведомлена о нахождении в допинг-пробе игрока «Спартака» запрещённой субстанции. В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами Лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств отстранён от участия в Фонбет Чемпионате КХЛ», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Чем отличается случай Морозова от случаев Голышева и Каменева

Это уже не первый подобный скандал в КХЛ за последний год. До сих пор продолжаются разбирательства по делу Анатолия Голышева из «Автомобилиста» и Владислава Каменева из ЦСКА. На данный момент они тоже отстранены от тренировок и матчей своих команд, Голышев на днях получил дисквалификацию на два года, однако сейчас находится в процессе апелляции. По Каменеву пока не принято никакого решения, ещё идёт выяснение всех обстоятельств.

Однако все эти случаи существенно отличаются от ситуации с допингом у Морозова. У нападающего ЦСКА выявили безобидный, но давно попавший в опалу мельдоний, а Голышев сдал пробу на стимулятор псевдоэфедрин в концентрации, превышающей допустимые пределы.

Морозов же попался совсем на другом – по информации «РИА Новости», в его пробе нашли следы кокаина. Если это действительно так, то Морозову будет проблематично доказать свою невиновность и рассчитывать на снисхождение. Возможно, поэтому «Спартак» так быстро убрал его имя из состава команды на официальном сайте клуба (Каменев при этом по-прежнему числится в ЦСКА, а имя Голышева можно найти на сайте «Автомобилиста»).

Для красно-белых сезон начался тяжело, к тому же были ощутимые потери в межсезонье, в частности Николай Голдобин перешёл в СКА. Вместе с Морозовым и Порядиным в прошлом году они составляли самую эффективную (и эффектную!) тройку команды. На старте этого сезона Алексей Жамнов пробовал вместо Голдобина Адама Ружичку и Никиту Коростелёва, однако теперь от былого остался один Порядин. Потеря Морозова – это ещё один ощутимый удар по «Спартаку», и пока совершенно непонятно, как команда будет выходить из ситуации.

Ну а Морозову в случае дисквалификации (пока всё говорит о том, что будет именно так) остаётся только одна дорога – в НХЛ. Там не подчиняются допинговым агентствам и более лояльно относятся к кокаину.