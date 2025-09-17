Почему Капризов ничего не должен «Миннесоте»

Тема нового контракта Коннора Макдэвида чуть-чуть отошла на второй план, хотя отсутствие действий со стороны самого Коннора каждый день увеличивает нервозность болельщиков «Эдмонтона». Главная тема сейчас — отказ Кирилла Капризова от монструозного контракта на $ 128 млн. Интересно, что чуть ли не первой реакцией генменеджера «Миннесоты» Билла Герина было заявление, что слив не имеет отношения ни к стороне Капризова, ни к стороне клуба.

Однако даже если мы отстранимся от этого инсайда, долгосрочное будущее Капризова в «Уайлд» никогда не выглядело гарантированным. Ещё в 2022-м казалось чуть странным то, что сторона хоккеиста выбрала краткосрочный контракт (даже с учётом того, что уже тогда ходили разговоры о небывалом скачке потолка через три-четыре года). Всегда было ощущение, что игроку интереснее будет в другом клубе. Вспомните даже разговоры годичной давности про «Чикаго», пусть это был не инсайд, а какие-то хотелки чикагской прессы.

В целом «Миннесота» никогда не была клубом, где высоко котировали хоккеистов из России. С 2004-го «дикари» не выбирали россиян на драфте: скорее всего, сыграла роль ситуация с Романом Волошенко. Игрок, который был одним из лучших в стране по своему возрасту, резко сдал после первого сезона в АХЛ и бóльшую часть карьеры провёл в ВХЛ: позже ассистент генменеджера говорил, что он попал под дурное влияние партнёра по команде. Однако в 2015-м ассистент генменеджера Брент Флар был восхищён игрой Капризова за сборную и посоветовал своему начальнику Чаку Флетчеру взять Кирилла в пятом раунде.

А что сделала для развития хоккеиста «Миннесота» дальше? Это не футбол, академий тут нет. Вообще, американские болельщики как будто бы свято уверены, что если генменеджер назвал фамилию игрока на церемонии, то он должен с ходу демонстрировать безоговорочную лояльность и кланяться в ноги. Иначе сложно объяснить поток оскорблений, который недавно обрушился на Каттера Готье, захотевшего обмена из выбравшей его «Филадельфии». Готье ведь никакой собственностью «лётчиков» не был, логотип не целовал, в Пенсильвании не жил.

Кирилл Капризов оформился как игрок уже в «Кузне» Фото: РИА Новости

При этом даже на момент драфта Капризов уже играл в КХЛ. Его восемь очков за сезон могут выглядеть скромно, но лишь два хоккеиста показали себя круче до совершеннолетия: Владимир Тарасенко и уже сильно позже с куда большим количеством матчей Антон Силаев. Однако другие команды завернули Кирилла из-за того, что он слишком маленький. Но мы уже не раз, не два и не три убеждались, что русские незадрафтованные игроки прекрасно попадают в НХЛ, хорошо показывая себя в КХЛ.

Может, «Миннесота» посоветовала Николаю Соловьёву в «Кузне» создать крутое звено с Райаном Стоу и Максимом Казаковым? «Миннесота» приобретала форварда в «Салават» и давала ему сыграть с состоявшимися звёздами КХЛ, развивая мастерство? «Миннесота» потом брала Капризова в ЦСКА и давала ему школу жизни в хоккее Игоря Никитина? Нет, ни на одном этапе карьеры Капризова этого влияния нет.

Это не случай Никиты Кучерова, чья карьера чуть не дала сбой где-то на пересменке руководства ЦСКА и которого «Тампа» ставила на ноги и развивала в своём фарм-клубе. Это не случай Панарина, который именно в «Коламбусе», а не в «Чикаго», стал игроком, ведущим игру своего звена. С натяжкой, но именно «Коламбус» помог и Сергею Бобровскому, который на момент обмена из «Филадельфии» считался застрявшим в развитии вратарём, однако в Огайо получил много игровой практики и звёздный статус.

В случаях выше можно было говорить о том, что игрокам не мешало бы проявить лояльность к клубу, сделав какую-то скидку. «Миннесота» же разве что повеселила народ, однажды оотправив в Москву письмо с приглашением «посетить город Санкт Пауль» с надеждой, что «жить и играть хоккей здесь будете долгие годы».

В остальном «Миннесота» получала полностью готового к игре в НХЛ 23-летнего хоккеиста, который ещё и грамотно играл в обороне, что обычно становится проблемой даже для молодых первых номеров драфта. «Дикарям» не надо было водить человека за руку по площадке: в хоккейном плане им надо было выдать джерси и шлем. Капризов давал результат не то что с первого сезона, а с первого же матча, в укороченном сезоне обогнав второго бомбардира команды на 11 очков.

Кирилл Капризов Фото: Ellen Schmidt/AP/ТАСС

И как же помогла «Миннесота» лидеру, который достался ей в самом соку и абсолютно бесплатно? Для начала урезала собственный потолок на дюжину миллионов. Конечно, контракты Райана Сутера и Зака Паризе были грехами прошлого менеджмента, но Билл Герин и компания рубанули гордиев узел с пролетарской прямотой, просто выкупив контракты. При этом на дедлайне-2021 Зака чуть не отправили в «Айлендерс», то есть контракт необмениваемым назвать было нельзя. Да, в таком обмене пришлось бы жертвовать будущими активами, но в результате клуб испоганил себе ближайшие перспективы штрафом в платёжке.

Ну а когда место под потолком появилось, «Миннесота» не захотела получить Джека Айкела, потому что пришлось бы отдавать Марко Росси, которого спустя четыре года гнобит. «Миннесота» потратила много долларов на продление контрактов с Райаном Хартманом, Джейкобом Миддлтоном, Маркусом Фолиньо — ветеранами честными, однако не самыми мастеровитыми. «Миннесота» неплохо драфтует, но в целом её состав в лучшем случае дубоват. И стоит ли удивляться, что клуб не может пробить потолок первого раунда? Да, в каких-то сериях Капризова не было видно, однако «Миннесота» в плей-офф без него просто могла бы и не оказаться.

Можно найти много причин этому: в Миннесоте холодно, ехать туда не хотят, можно в сотый раз пнуть контракты Сутера и Паризе. Но по факту менеджмент команды никак не помог Капризову в том, чтобы вокруг него была собрана сильная команда. Даже этим летом «Уайлд» взяли у «Детройта» проведшего откровенно неудачный сезон Владимира Тарасенко и подписали ещё одного габаритного ролевика в лице Нико Штурма. На это ушло $ 6,75 млн под потолком.

Понятно, что кубковые перспективы тех же стареющих «Рейнджерс», куда уже сватают Капризова, выглядят не сильно лучше. Вообще, мало какой клуб с немедленными перспективами борьбы за чемпионство может вместить под потолок тот контракт, который заслужил Кирилл своей игрой. Однако чего ещё может ждать Капризов в «Миннесоте»? Что вот сейчас молодёжь с драфта точно вырастет, а в команду привезут ещё парочку 100-килограммовых ролевиков?

Конечно, Кирилл может остаться в Сент-Поле — но есть ощущение, что дело тут не в деньгах, а просто в нежелании играть именно в этой организации. В конце концов, когда ты провёл 18 лет жизни в Сибири, сидеть ещё десяток лет в одном из самых холодных штатов Америки вряд ли захочется, и осуждать за это сложно.