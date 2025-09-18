«Нравится в России, вижу детей на улицах — они счастливы». Интервью с канадцем из «Сибири»

В «Сибири» после вынужденного отъезда Харри Сятери не было ни одного иностранного вратаря. Ситуация изменилась в нынешнее межсезонье, когда новосибирцы подписали канадца Луи Доминге.

Находясь на турнире в Омске (это было в конце августа), Луи дал интервью корреспондентам «Чемпионата», в котором рассказал:

о первом впечатлении от России;

о Сибири как о регионе;

о том, с кем советовался перед переездом в КХЛ;

о тяжёлых сборах «Сибири»;

почему Василевский хорош во всём;

какой капитан Сидни Кросби;

о рекордном контракте Игоря Шестёркина;

и об активной манере игры.

Само слово «Сибирь» будто бы кричит: «Холодно!»

– Каким было ваше первое впечатление от приезда в Россию?

– Было много неожиданного. Но я приехал сюда с готовностью открывать что-то новое, хотел понять, как здесь живут люди. Мне нужно понимать это и адаптироваться к местному стилю жизни, прежде чем играть в хоккей. Всё, что я вижу здесь – приятный сюрприз для меня. Мне очень нравится в России. Я вижу детей на улицах, они счастливы, здорово проводят время. Мне нравится местная культура. А с точки зрения хоккея я всё ещё привыкаю.

– Что слышали о Сибири до приезда сюда?

– Само слово «Сибирь» будто бы кричит: «Холодно!» Однако я сам приехал из холодного места – не знаю, насколько холодно будет здесь, но у меня точно холодно. Так что не думаю, что это будет проблемой. Я спрашивал у других игроков о Новосибирске, и они говорили только хорошее. Пока мне всё нравится.

– С кем конкретно советовались?

– Разговаривал с Заком Фукале, который приезжал в Новосибирск на Матч звёзд, с Бобом Хартли, который тренировал в Омске, а сейчас тренирует «Локомотив». Они очень хорошо отзывались о городе. Общался также с Максом Комтуа и Седриком Пакеттом.

«Трактор» вроде как выходил на меня год назад»

– Слухи о вашем приезде в КХЛ ходили несколько лет. Почему не оказались здесь раньше?

– На самом деле, у меня не было конкретного предложения ни от одного клуба. Разве что «Трактор» вроде как выходил на меня год назад, но тогда я принял решение переподписать контракт с «Хартфордом». Моим детям девять, семь лет и три года, поэтому нельзя просто так собраться и уехать, необходимо учитывать всё. У меня всё ещё есть цели в Северной Америке. А из КХЛ раньше никогда не было конкретного предложения. Даже в этом году всё было сложно.

– Насколько удивили полные трибуны на предсезонном матче в Новосибирске?

– Это круто! Отличается от АХЛ, где я играл в последние годы. Энтузиазм болельщиков впечатляет, они не останавливались ни на минуту по ходу игры, болели до конца. С нетерпением жду возможности узнать лигу, посмотреть, как живут другие команды и что покажут их болельщики. Мне очень нравится то, что вижу от наших. В городе нас узнают. Да и многие из легионеров легко выдают себя – мы не выглядим русскими, не говорим по-русски. С этим приходится сталкиваться часто. Но мне это нравится, болельщики тут отличные.

Луи Доминге Фото: ХК «Сибирь»

– Какая роль обсуждалась при подписании контракта с «Сибирью»?

– Все переговоры вёл агент. Думаю, во мне видят вратаря, который проведёт бо́льшую часть матчей.

– Как вы взаимодействуете с Лозебниковым и Красоткиным?

– Когда на льду, мы просто заняты делом. Можем перекинуться парой слов. Хоть ребята и не очень хорошо говорят по-английски, они прикладывают усилия, чтобы мы могли коммуницировать. У нас хорошие взаимоотношения, меня тепло приняли. У нас не было времени, чтобы узнать друг друга получше, мы все пытались выжить в тренировочном лагере.

– Почему именно «выжить» в лагере?

– Мне не приходилось выходить на лёд дважды в день лет с девяти. Это сильно удлиняет день. Плюс работа в зале. Но мне это нравится, нас нагружают больше. Хоть это и не то, к чему я привык в НХЛ. Там по коллективному договору мы можем находиться на льду во время тренировки только три часа. Здесь этого нет. Мы всегда делаем что-то в команде, это помогает сплотиться. Однако физически это не так просто, особенно после длительных перелётов. Нужно привыкать к новому часовому поясу, языку, городу. Здесь нет семьи. Так много всего, к чему нужно адаптироваться за небольшой промежуток времени! А ещё финансовые и миграционные вопросы… Легионерам постоянно приходится заниматься чем-то из этого в свободное время. Не знаю, так же у россиян или нет, но между хоккеем есть очень много дел. И это никогда не заканчивается. А ещё я пытаюсь найти время пообщаться с детьми – ведь у нас разница во времени 11 часов. Так что всё очень плотно, времени немного.

«Заметил, что многие русские хоккеисты такие же, как Василевский и Кучеров. Их цель – быть лучшими»

– Вы играли в одной команде с Андреем Василевским. Какой он как человек?

– Вася – невероятный спортсмен. Он посвящает огромную часть своей жизни тому, чтобы быть лучшим голкипером. Могу назвать его забавным. У него была такая же проблема с языком, как у меня сейчас. Когда он приехал в США, он делал всё возможное, чтобы как можно скорее начать говорить и понимать по-английски. Мне нравилось быть его партнёром.

– Чем он так хорош?

– Да всем, если честно. Это комбинация силы и мощи. Он хочет быть в воротах каждый день. Если бы он мог выбирать, то наверняка выходил бы в каждом матче. Когда у нас были выходные недели, он продолжал тренироваться. Очень большая приверженность делу.

– А что можете сказать о Кучерове?

– Он такой же, как и Вася – весёлый и приятный парень. И тоже посвящает всего себя хоккею. Они не позволяют себе наслаждаться жизнью за пределами льда, как мы. Это мы любим взять перерыв и отдохнуть, а эти парни делают всё, чтобы быть лучшими. И их игра это показывает. Два приятных парня, мир которых целиком состоит из хоккея. И я заметил, что многие русские хоккеисты такие. Их цель – быть лучшими.

– В чем феномен той «Тампы», в которой вы играли?

– Лучший вратарь. Лучший нападающий. Невероятные защитники, среди которых был Хедман. Каждый день был весёлым и лёгким. Мы выходили на лёд с улыбкой на лице и приезжали на каждую арену с уверенностью, что можем обыграть кого угодно при любых обстоятельствах. Мы просто находили способы побеждать. Этим парням не платили так, как другим звёздам лиги, поэтому была возможность усилить глубину состава. Отличный тренер. Отличный владелец, который очень хорошо к нам относился. Там мне нравилось играть больше всего. Невероятное место для жизни.

Луи Доминге, Андрей Василевский и Никита Кучеров Фото: AP/TASS

– Каково было дебютировать в плей-офф? Сильно нервничали?

– Не могу сказать, что сильно. Тогда даже не было времени нервничать. Игра в Кубке Стэнли в «Мэдисон Сквер Гарден» – самое тяжёлое испытание в моей карьере. В плей-офф НХЛ совсем другой хоккей. «Рейнджерс» были как акулы, которые почуяли кровь. Это очень сложно. Однако этот опыт я запомню навсегда. Мне хотелось пройти путь до конца, конечно же, но на седьмой матч тренеры решили поставить Тристана Джерри. Очень хотелось бы повторить, это было феноменально. Вы не играли в НХЛ, если не играли в плей-офф. Вот там настоящая НХЛ. Другой уровень.

– Прочувствовали на себе лидерские качества Сидни Кросби?

– На 100%. В регулярном сезоне точно так же, как и в плей-офф, потому что Сидни каждый день выкладывается на 100%. Летом, зимой – он всегда отдаёт всё и помогает вытаскивать всё другим. Он всегда вкладывается в бросок на все сто.

«Шестёркин и Куик многого добились. В тот момент карьеры мне не хотелось идти по головам, как это было раньше»

– Какая роль была в сплочении «Питтсбурга» у Евгения Малкина?

– Не сказал бы, что Джино сплачивал команду в прямом смысле этого слова. Сид всегда занимался этим. Он, Летанг и Джино – безоговорочные лидеры команды. Они подают пример своими действиями, всегда выкладываются больше всех, лучше всех заботятся о своём теле. И они делают это 20 лет вместе.

– Последние годы вы провели в системе «Рейнджерс», однако провели только один матч. Почему так произошло?

– Я сыграл в двух. Но им не нужен был ещё один вратарь, основные были здоровы. Вот и всё, очень просто (улыбается). Когда им был нужен вратарь, они поднимали меня. Однако я понадобился только на два матча.

Луи Доминге в составе «Рейнджерс» Фото: Michael Reaves/Getty Images

– Как вы себя чувствовали, когда перед вами в системе самый дорогой вратарь в мире, а его бэкап – трёхкратный обладатель Кубка Стэнли?

– Мне нравилось работать с Шести и Куиком. Они многого добились. В тот момент карьеры мне не хотелось идти по головам, как это было раньше. В том плане, что я не рвался так играть в НХЛ – во мне не было нужды, поэтому особо и не рвался в основу. Когда нужда появлялась, я был готов. Хотелось бы сыграть больше, но всё случилось так, как случилось. Два великолепных голкипера.

– Как вы отреагировали на подписание Шестёркиным самого большого вратарского контракта в истории НХЛ?

– Контракты растут, потому что потолок растёт. Шести – один из лучших вратарей в лиге. Он заслужил этот контракт.

– У вас активная манера игры. Вдохновлялись кем-то?

– У меня никогда не было какого-то кумира. Я встал в ворота из-за Джеффа Хэкетта. Он был моим любимым вратарём. Но мне всегда хотелось быть нападающим (смеётся). Мне нравится играть с шайбой, использовать свою креативность.

