Два клуба НХЛ до сих пор находятся без капитанов. Кто должен повести их за собой?

На днях «Рейнджерс» назначили 29-го капитана в своей истории – в следующем сезоне выводить команду на лёд с литерой С на груди будет Джей Ти Миллер, а альтернативными капитанами назначены Адам Фокс, Артемий Панарин, Винсент Трочек и Мика Зибанеджад.

Такой выбор «синерубашечников» многих удивил – во-первых, общественность ещё не успела забыть скандал Миллера с экс-одноклубником по «Ванкуверу» Элиасом Петтерссоном в предыдущей регулярке, который оказался одной из главных причин провала «Кэнакс». Да, американский форвард является лидером по натуре, но его амбиции, как показала практика, могут стать причиной конфликтов, крайне негативно влияющих на раздевалку – и некоторые болельщики «копов» очень этого опасаются.

Ещё один повод для удивления – Миллер перешёл в «Рейнджерс» совсем недавно – в конце января. Да, Джей Ти уже был частью «Парней с Бродвея» на протяжении многих лет во время своего первого захода в команду (в 2011-м именно «синерубашечники» задрафтовали нападающего в первом раунде), но с тех пор прошло аж семь лет – Миллер покинул Нью-Йорк зимой 2018 года.

Ожидалось, что капитаном «рейнджеров» станет кто-то из старожилов – те же Панарин, Трочек или Фокс, уже не первый год являющиеся ключевыми игроками команды. Однако выбор пал именно на Миллера, который зимне-весенний отрезок провёл на очень высоком уровне: 35 очков и 76 силовых приёмов в 32 матчах – и результативности, и характера американцу не занимать.

Ни на что не хочется намекать, однако последних трёх капитанов «копы» обменяли – в 2014-м в «Тампу» был отправлен Райан Кэллахан, четыре года спустя по его пути (к слову, вместе с Джеем Ти) последовал Райан Макдона, а в декабре прошлого года в «Анахайм» с небольшим скандалом скинули Джейкоба Трубу – с тех пор позиция капитана в «Рейнджерс» и была вакантна. Интересно, какая судьба ждёт Миллера.

Джей Ти Миллер Фото: David Berding/Getty Images

После его назначения в НХЛ осталось всего два клуба, которые находятся без капитана. Почему и кто может получить новую роль там?

«Сан-Хосе»

Де-факто «акулы» играли без капитана аж полтора года. Если конкретнее, то с 31 января 2024-го – тогда в последний раз на лёд в матче НХЛ вышел Логан Кутюр, который находился в этом статусе с начала сезона-2019/2020.

Главный тренер «Шаркс» Райан Варсофски не стал передавать нашивку другому игроку и объявил Кутюра капитаном и перед началом предыдущей регулярки. Однако канадский форвард так и не вернулся после травмы и объявил о завершении карьеры в апреле этого года. Так что теперь «акулам» точно рано или поздно предстоит выбрать нового лидера.

Логан был одним из последних символов той части истории «Сан-Хосе», в которой калифорнийцы добрались до финала Кубка Стэнли – 2016 и вообще последний на сегодня раз играли в плей-офф в 2019-м.

Логан Кутюр Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Но сначала из клуба ушёл он, затем летом руководство выкупило контракт Марк-Эдуара Власика – и вот из старой гвардии остался только Баркли Гудроу, толком не заставший лучшего постсезона в истории «Шаркс» девять лет назад, но впоследствии сделавший себе имя в чемпионской «Тампе».

Возможно, Варсофски и отдаст нашивку Гудроу как наиболее опытному (пусть и не самому возрастному) игроку, но за океаном практически все сходятся во мнении, что следующим капитаном «акул» должен стать Маклин Селебрини.

Далеко не факт, что это назначение – если такое случится – произойдёт в ближайшее время, ведь нападающему едва исполнилось 19 лет. Хотя и в столь раннем возрасте в НХЛ уже получали нашивку С на грудь.

Однако для болельщиков «Сан-Хосе» Селебрини, произведший фурор в своём первом сезоне в лиге, уже сейчас является главной звездой команды и видится тем игроком, который должен стать символом новой эпохи их любимого клуба. Тем более что наступление этой эпохи должно произойти уже в обозримом будущем.

«Бостон»

Предыдущий сезон получился для «Брюинз» просто отвратительным. Увольнение главного тренера чуть ли не в самом начале сезона глобально так ни на что и не повлияло, даже наоборот – если при Джиме Монтгомери команда шла не так далеко от зоны плей-офф, то после его ухода скатилась на самое дно Востока и закончила регулярку на последнем месте.

А ещё одно из событий того сезона – обмен капитана Брэда Маршана во «Флориду» на самом флажке за мешок картошки (выбор в первом раунде драфта в 2027 или 2028 году). Что потом произошло с Маршаном, вы прекрасно знаете. Да и что произошло с «Бостоном» – тоже.

Канадец для «мишек» был, пожалуй, даже бо́льшим символом, нежели Кутюр – для «Сан-Хосе». С Брэдом связаны все успехи «Брюинз» в их современной истории – три финала Кубка Стэнли, один из которых стал победным; три Президентских кубка, включая лучший регулярный сезон в НХЛ за всё время – Маршан везде был в числе главных действующих лиц.

Брэд Маршан на чемпионском параде «Бостона» Фото: Rick Friedman/Corbis via Getty Images

Бразды капитанства пару лет назад он принял от завершившего карьеру Патриса Бержерона, с которым бок о бок шёл всё это время. Но, в отличие от бывшего центрфорварда, сам он коньки на гвоздь, судя по всему, повесит в другом месте.

У «Бостона», в отличие от «Сан-Хосе», смена поколений проходит не так явно, а у нового главного тренера Марко Штурма есть сразу два кандидата на пост нового капитана. Которые в прошлом сезоне были ассистентами Маршана.

Первый – Давид Пастрняк, главный старожил клуба и единственное светлое пятно команды в прошлом сезоне. Даже в провальной для своей команды регулярке чешский форвард умудрился преодолеть отметку в 100 очков, в то время как ни один из одноклубников не добрался даже до 60. Доказал, что может быть и независимым от партнёров лидером – хотя раньше, если честно, в этом были сомнения.

Второй – Чарли Макэвой, первый номер среди защитников «Брюинз» и экс-напарник Здено Хары, что делает его отличным вариантом в качестве преемника легендарного словака – пусть и после Бержерона с Маршаном – и нового носителя капитанской нашивки. Главная проблема Чарли – его травматичность: ни один из восьми сезонов в НХЛ он не отыграл от звонка до звонка. В отличие от того же Пастрняка.

Более подходящей кандидатуры, чем этот дуэт, в «Бостоне» сейчас просто не найти. И почему-то кажется, что «мишкам» (опять же, в отличие от «Сан-Хосе») назначить капитана как можно раньше гораздо важнее – от них возвращения как минимум в плей-офф прямо сейчас ждут куда больше.