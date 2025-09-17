«Ак Барс» провалился в дерби, «Трактор» засушил «Автомобилист». Итоги дня КХЛ

«Сибирь» добыла победу в серии буллитов, «Авангард» — в овертайме, а «Адмирал» — в основное время.

17 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Сибирь» одержала волевую победу в гостевом матче с «Амуром» по буллитам

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и новосибирской «Сибирью». Волевую победу одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.

«Амур» в ходе встречи дважды выходил вперёд — отличились Олег Ли и Алекс Гальченюк. Каждый раз «Сибири» удавалось сравнять счёт благодаря голам Владислава Кары и Архипа Неколенко. На 56-й минуте матча Скотт Уилсон впервые в этом сезоне вывел «Сибирь» вперёд в счёте. Однако уже через пару минут «Амур» сумел сравнять счёт — отличился Игнат Коротких и перевёл встречу в овертайм. Дополнительное время завершилось без голов, а по буллитам победу одержали гости.

«Сибирь» взяла реванш у «Амура» за поражение в первом матче сезона в Новосибирске со счётом 0:2.

«Адмирал» крупно обыграл «Шанхайских Драконов» в домашней встрече

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Шанхайскими Драконами». Победу одержали хозяева со счётом 4:0.

На 27-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Адмирала» Семён Кошелев, которому ассистировали Марио Грман и Аркадий Шестаков. Через несколько минут Павел Шэн удвоил преимущество хозяев. В третьем периоде Семён Ручкин и Александр Дарьин довели счёт до крупного. Вратарь Адам Гуска записал на свой счёт «сухой» матч, который стал для словацкого голкипера «Адмирала» вторым подряд.

«Адмирал» выиграл у «Шанхайских Драконов» оба матча в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, одолев в овертайме «Салават Юлаев»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На 17-й минуте первого периода Александр Чёрный с передач Пётра Хохрякова и Александра Комарова открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Артём Блажиевский с передачи Эндрю Потуральски восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Дмитрий Рашевский с передачи Николая Прохоркина сделал счёт 2:1 в пользу «ястребов». На пятой минуте третьего периода Максим Кузнецов вновь восстановил равенство в счёте. В овертайме победу хозяевам принёс Константин Окулов.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Ак Барсом» 21 сентября. «Салават Юлаев» также сыграет с казанским клубом, но 19 сентября.

«Трактор» в гостях одержал сухую победу над «Автомобилистом»

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и челябинским «Трактором». Игра завершилась победой «Трактора» со счётом 2:0.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки Андрей Никонов вывел челябинский клуб вперёд. В конце игры Егор Коршков установил окончательный счёт во встрече.

После этого поражения «Автомобилист» прервал свою трёхматчевую серию побед. В следующей игре «Автомобилист» встретится с московским «Спартаком». «Трактор» проведёт игру с нижнекамским «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 19 сентября.

«Ак Барс» дома уступил «Нефтехимику» и потерпел третье поражение подряд

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В первых двух периодах команды голов не забили. На шестой минуте третьего периода Артём Сериков открыл счёт во встрече. Спустя 19 секунд Данил Юртайкин удвоил преимущество нижнекамского клуба. На 17-й минуте периода Александр Барабанов забросил единственную шайбу хозяев в игре.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится с «Салаватом Юлаевым», а «Нефтехимик» сыграет с «Трактором». Оба матча состоятся 19 сентября.

Матчи на 18 сентября:

