Матч, который предвкушали все – Никитин против «Локомотива»! Что ждать от этой игры?

21 мая 2025 года – «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина, эмоции давно уже перехлестнули через край, а главного тренера ярославцев Игоря Никитина почти сразу же спросили об интересе к нему ЦСКА. «Правда или нет?» — сокрушались журналисты, съехавшиеся со всей страны. Игорь Валерьевич, отвечая общими фразами, подвёл к тому, что надо радоваться победе, а о другом поговорим после.

Оказалось, правда – уже через некоторое время об этом узнают все, а после сухого пресс-релиза «Локомотива», в котором не нашлось ни одного слова благодарности тренеру, проделавшему огромную работу, стало ясно – скоро тренера объявят в армейском клубе, где появилась вакансия после увольнения Воробьёва.

Сразу после того, как опубликовали календарь на сезон, стало ясно, что долго встречи Игоря Никитина с бывшей командой ждать не придётся – первое противостояние запланировано на 18 сентября.

Как к нему подошли команды? Давайте посмотрим.

ЦСКА

В ЦСКА осталось не так много проводников никитинских идей, однако это не мешает тренеру в ускоренном порядке прививать свою философию. Московский клуб уже выглядит так, будто Никитин с ним работает не пару месяцев, а минимум год. Команда стала в разы надёжнее играть в обороне, старается исправно выполнять задание тренера, а такие матчи, как с «Адмиралом», «Сочи» и «Северсталью», дают понять, что за коллектив предстаёт перед зрителями. Можно даже на название не смотреть.

Вторые периоды, которые стали визитной карточкой в Ярославле, уже «перевезены» в Москву – в матчах с «Адмиралом» и «Северсталью» ЦСКА при игре с дальней лавкой просто смял оппонентов. Правда, забил всего одну шайбу за 40 минут. Но это уже издержки философии Никитина – ввиду простоты игры его команды много не забивают.

Очень быстро адаптируются к новой для себя среде и легионеры армейцев – Мартин, Спронг и Гарднер. Вратарь ЦСКА, несмотря на сдержанные ожидания от него, пока довольно-таки надёжен, что для команды с таким стилем игры очень важно. Спронг, которому за бомбардирские свершения обещаны неземные бонусы (по сообщениям коллег), сразу же показал, какого уровня он мастер. Однако одноклубники и правила пока не благоволят нидерландцу: в одном случае партнёры не попали в пустые ворота «Адмирала», а во втором – судьи отменили курьёзный гол в матче с «Сочи». Гарднер же пока представляет собой дух и силу команды, но при этом не забывает и о результативности – прямо сейчас он второй бомбардир команды.

Даниэль Спронг Фото: cska-hockey.ru

Антон Курьянов всегда считался отличным специалистом по большинству, и пока его подопечные это доказывают – сейчас армейцы идут на первом месте в лиге с реализацией 41,7%. Конечно, помогли поднять процент и два слаломных прохода Гурьянова, закончившиеся голом, но факт остаётся фактом.

«Локомотив»

Несмотря на два поражения от далеко не самых статусных клубов, адаптируется к хоккею Боба Хартли «Локомотив» хорошо. Ярославцы под руководством канадского тренера стали играть разнообразнее в атаке, защитники чаще начали подключаться при игре в чужой зоне, а роли в команде меняются – у Боба каждый должен заниматься своим делом.

При этом есть и один временный изъян – «Локомотив» плох в третьих периодах. Так были упущены победы в основное время во встречах с «Трактором» и «Нефтехимиком» и проигран выездной матч с «Шанхайскими Драконами». На данный момент железнодорожники идут на 18-м месте по игре в заключительных отрезках.

Зато связка опытного Радулова и молодого Сурина всё так же хороша, как и в концовке прошлого чемпионата. Впрочем, это стало понятно ещё по предсезонке – тогда Радулов, Иванов и Сурин смотрелись ярче всех. Вообще, можно сказать, что это лучшая тройка в КХЛ по балансу: вечно взвинченный Радулов, дающий эмоции, мудрость и мастерство; Иванов, который является одним из лучших центральных нападающих в лиге; и Сурин, готовый играть в любой ситуации и являющийся проводником энергии в этом сочетании.

Александр Радулов Фото: hclokomotiv.ru

Сегодняшняя игра будет полна эмоций, так как взаимно открытые раны ещё не зажили, а чувства пока не притуплены отвлекающими факторами. И победит, скорее всего, тот, кто лучше справится с давлением и сможет сохранить спокойствие и хладнокровие.

При этом матч вряд ли станет осторожным и закрытым – игроки Никитина и Хартли хоть и быстро впитывают идеи специалистов, но ещё не могут рефлекторно выполнять все установки. Допустим, как это было у «Локомотива» под руководством Никитина.