«Ак Барс» выдал худший старт за последние годы. Нужно бить тревогу или всё наладится?

Стартовый кризис «Ак Барса» затянулся. Следом за двумя поражениями от грандов Востока казанцы уступили дома ещё и нижнекамскому «Нефтехимику». Прямо сейчас с четырьмя поражениями в пяти встречах подопечные Анвара Гатиятулина делят предпоследнее место в конференции со своими заклятыми друзьями из Уфы.

Прямо сейчас никаких резких кадровых решений в Татарстане принимать не будут. Однако предстоящий матч с «Салаватом Юлаевым» будет иметь особое значение. Насколько хватит терпения у боссов «Татнефти» и нужно ли в принципе бить в колокол и требовать изменений в клубе?

Болельщики «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в последние пару месяцев знатно покачал своих фанатов на эмоциональных качелях. Сначала слухами о больших трансферах, в итоге так и не состоявшихся. Затем сагой с переходом Григория Денисенко, после которой игрок, видимо, должен выдать игру на уровне претендента на «Золотую клюшку». И вот стоило всем экспертам уже похоронить перспективы казанцев, а самим болельщикам татарстанского клуба смириться с тяжёлым сезоном, как внезапно приходит усиление из СКА в виде Ильи Карпухина и Владимира Алистрова. Выездные игры в Магнитогорске и Омске дарят надежду, и те же эксперты оперативно переобуваются в воздухе, включая команду Анвара Гатиятулина в число главных фаворитов Востока – пока Дмитрий Яшкин и компания не возвращаются домой. 3:6 от уже набившего оскомину «Автомобилиста» и 3:6 от всё того же «Металлурга» снова развернули эмоциональный компас на 180 градусов.

Но что важнее – моральный спад наблюдается и у самих хоккеистов. Это признаёт, например, Александр Барабанов. «У команды нет уверенности в себе. Это видно невооружённым взглядом. Уверенность может прийти только через работу», – сказал он в беседе с «Чемпионатом» после матча с «Нефтехимиком». Игра с Нижнекамском – квинтэссенция проблем «Ак Барса» в стартовавшем сезоне. Небывалые огрехи в обороне, слабая реализация в атаке, откровенная аморфность отдельных игроков. Чтобы найти позитивные моменты, надо серьёзно постараться. Третье домашнее поражение подряд и шестое, если вспоминать серию с «Динамо». По словам Гатиятулина, команда до сих пор не пришла после неё в себя. «Мы создаём больше моментов, а забиваем меньше, – сетует главный тренер. – Неточные передачи, спешка в завершении, страх. А нас наказывают чуть ли не за каждую вторую ошибку».

Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

В такие моменты и проявляется мастерство тренера – насколько он способен контролировать команду в кризисные отрезки. Как отреагировал Гатиятулин на неудачные игры? Например, усадил в запас одного из лидеров Митчелла Миллера. У защитника на тот момент была невероятная статистика – три шайбы в трёх встречах. Если вести отсчёт с прошлого сезона, то результативная серия американца составляла девять игр. Но его оставляют в запасе на матч с «Металлургом». «Я понимаю, как это выглядит со стороны, не поставили в состав лучшего бомбардира, – оправдывался затем тренер на пресс-конференции. – В прошлом сезоне мы поверили в Митча, знаем его сильные стороны, позволяем играть в атаке. Но была договорённость что не в ущерб обороне. В последних матчах была тенденция на ошибки, глубина состава позволила в других сочетаниях выйти на эту игру».

Сразу после того матча даже пошли слухи о возможном уходе Миллера из команды. Конечно, они сильно преувеличены – даже если у Митчелла и были какие-то обиды на главного тренера, то явно их масштаб не настолько велик, чтобы требовать трансфер. Однако и совсем на пустом месте они не появляются. Хоккеисты «Ак Барса» в принципе не до конца понимают, зачем в клубе столько игроков обороны. Летом приобрели Уайатта Калинюка, игрока со схожими характеристиками. Однако его уровень точно ниже, чем у Миллера. Как и любой плеймейкер своего плана, Митчелл периодически заигрывается и допускает позиционные ошибки. Но в случае с ним речи точно нет о сознательном игнорировании оборонительных задач, по типу того, что было у Тони Деанджело в СКА. Так стоило ли рубить с плеча и оставлять его вне игры?

Митчелл Миллер Фото: ak-bars.ru

При этом эмоциональная встряска не помешает, например, Артёму Галимову. У лучшего бомбардира и снайпера команды в прошлом сезоне в этом пока 0+0. И ладно бы Галимову тотально не везло, как не везёт, например, новичку казанцев Алистрову. Но нет, 95-й номер буквально растворился на площадке. Гатиятулин летом рассказывал, что у Артёма тонкая психология и до него нужно достучаться – тогда он играет как мало кто в КХЛ. Пока не выходит. Явно пока не в своей тарелке и канадец Брэндон Биро. Его трансфер изначально вызывал сомнения, и на данный момент опровергнуть их Биро не смог. Барабанов с Яшкиным делают что могут, но это недостаточно – их контракты по 95 млн без бонусов (самые высокие в лиге) требуют соответствующей отдачи. Стабильно держит свой уровень разве что Кирилл Семёнов, полезный во всех игровых ситуациях.

С вратарской позицией всё также не слава богу. У Тимура Билялова с Максимом Арефьевым последствия травм, а Михаила Бердина хватило только на матч в Омске. Но давайте честно, с учётом того, что сезон теперь состоит из 68 матчей, делать серьёзные выводы после пяти первых игр глупо. Поговаривают, что на ковёр к раису Гатиятулина с Маратом Валиуллиным могут вызвать в случае поражений в следующих двух домашних матчах – с «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Но даже в таком случае далеко не факт, что речь будет идти об увольнении. Всё-таки в Казани, как нигде больше, склонны доверять тренерам до последнего. Вспоминается разве что отставка Олега Знарка, но и она случилась только в декабре. И тогда у «Ак Барса» была готовая замена под боком в лице Зинэтулы Билялетдинова.

Зинэтула Билялетдинов с Ильёй Сафоновым Фото: ak-bars.ru

Сейчас опции «вернуть с пенсии Билла» уже нет – по информации «Чемпионата», Зинэтула Хайдярович больше не работает с командой ни официально, ни на уровне устных договорённостей. Он может в частной беседе поделиться своим мнением с Гатиятулиным или директором «Татнефти» Наилем Магановым, но не более. Недаром появились слухи о возможном появлении Билялетдинова на посту главного тренера «Динамо» – как знак, что тренер больше не связан никакими обязательствами. Свободен Илья Воробьёв, которого рассматривали на этот пост ещё в прошлом году, вот только станет ли с ним лучше? Вспоминая, каким был серым и унылым ЦСКА Ильи Петровича – навряд ли. Другие кандидатуры вроде Олега Леонтьева ещё больший риск, а найти сильного тренера за рубежом после старта сезона весьма затруднительно. А коня на переправе если и менять, то на элитного скакуна – как провернул Омск с Ги Буше год назад.

Так что изменения, скорее всего, будут точечные. В том же тренерском штабе много критики было в адрес специалиста по работе с большинством Алексеем Тертышным. Интересное совпадение: его не было на мостике во время игры с «Нефтехимиком», сразу после того, как из «Динамо» освободился Ильнур Гизатуллин. Ветерана клуба вернуть в Казань Валиуллин хотел ещё летом, но предложение из Москвы поступило раньше. Официально Алексей отсутствовал на игре из-за болезни, да и не в традициях Гатиятулина убирать своих людей. Однако настоять на включении в штаб ещё одного человека вполне могут. Как и дополнительно поработать на рынке. Защитник Альберт Яруллин уже проявил альтруизм, сократив свой оклад почти на треть ради подписания Алистрова. Надавить могут и на Яшкина с Барабановым – в таком случае в Казань приедет ещё один иностранец или Алексей Бывальцев из «Автомобилиста».

Владимир Алистров Фото: ak-bars.ru

Так или иначе, средний уровень команды настолько высокий, что очки «Ак Барс» рано или поздно должен начать набирать. Другое дело, что, чем позже это случится, тем меньше у команды шансов всерьёз побороться за Кубок весной. А ещё один ранний вылет после невзрачной регулярки Гатиятулину точно не простят.