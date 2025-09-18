Скидки
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
19:00 Мск
Хоккей Статьи

Почему Ак Барс проиграл три матча подряд, уволят ли Анвара Гатиятулина, сколько будет получать Альберт Яруллин

«Ак Барс» выдал худший старт за последние годы. Нужно бить тревогу или всё наладится?
Рустам Имамов
«Ак Барс» выдал худший старт за последние годы
Казань на дне Востока – рядом с Уфой.

Стартовый кризис «Ак Барса» затянулся. Следом за двумя поражениями от грандов Востока казанцы уступили дома ещё и нижнекамскому «Нефтехимику». Прямо сейчас с четырьмя поражениями в пяти встречах подопечные Анвара Гатиятулина делят предпоследнее место в конференции со своими заклятыми друзьями из Уфы.

Прямо сейчас никаких резких кадровых решений в Татарстане принимать не будут. Однако предстоящий матч с «Салаватом Юлаевым» будет иметь особое значение. Насколько хватит терпения у боссов «Татнефти» и нужно ли в принципе бить в колокол и требовать изменений в клубе?

Болельщики «Ак Барса»

Болельщики «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в последние пару месяцев знатно покачал своих фанатов на эмоциональных качелях. Сначала слухами о больших трансферах, в итоге так и не состоявшихся. Затем сагой с переходом Григория Денисенко, после которой игрок, видимо, должен выдать игру на уровне претендента на «Золотую клюшку». И вот стоило всем экспертам уже похоронить перспективы казанцев, а самим болельщикам татарстанского клуба смириться с тяжёлым сезоном, как внезапно приходит усиление из СКА в виде Ильи Карпухина и Владимира Алистрова. Выездные игры в Магнитогорске и Омске дарят надежду, и те же эксперты оперативно переобуваются в воздухе, включая команду Анвара Гатиятулина в число главных фаворитов Востока – пока Дмитрий Яшкин и компания не возвращаются домой. 3:6 от уже набившего оскомину «Автомобилиста» и 3:6 от всё того же «Металлурга» снова развернули эмоциональный компас на 180 градусов.

Но что важнее – моральный спад наблюдается и у самих хоккеистов. Это признаёт, например, Александр Барабанов. «У команды нет уверенности в себе. Это видно невооружённым взглядом. Уверенность может прийти только через работу», – сказал он в беседе с «Чемпионатом» после матча с «Нефтехимиком». Игра с Нижнекамском – квинтэссенция проблем «Ак Барса» в стартовавшем сезоне. Небывалые огрехи в обороне, слабая реализация в атаке, откровенная аморфность отдельных игроков. Чтобы найти позитивные моменты, надо серьёзно постараться. Третье домашнее поражение подряд и шестое, если вспоминать серию с «Динамо». По словам Гатиятулина, команда до сих пор не пришла после неё в себя. «Мы создаём больше моментов, а забиваем меньше, – сетует главный тренер. – Неточные передачи, спешка в завершении, страх. А нас наказывают чуть ли не за каждую вторую ошибку».

Анвар Гатиятулин

Анвар Гатиятулин

Фото: ak-bars.ru

В такие моменты и проявляется мастерство тренера – насколько он способен контролировать команду в кризисные отрезки. Как отреагировал Гатиятулин на неудачные игры? Например, усадил в запас одного из лидеров Митчелла Миллера. У защитника на тот момент была невероятная статистика – три шайбы в трёх встречах. Если вести отсчёт с прошлого сезона, то результативная серия американца составляла девять игр. Но его оставляют в запасе на матч с «Металлургом». «Я понимаю, как это выглядит со стороны, не поставили в состав лучшего бомбардира, – оправдывался затем тренер на пресс-конференции. – В прошлом сезоне мы поверили в Митча, знаем его сильные стороны, позволяем играть в атаке. Но была договорённость что не в ущерб обороне. В последних матчах была тенденция на ошибки, глубина состава позволила в других сочетаниях выйти на эту игру».

Сразу после того матча даже пошли слухи о возможном уходе Миллера из команды. Конечно, они сильно преувеличены – даже если у Митчелла и были какие-то обиды на главного тренера, то явно их масштаб не настолько велик, чтобы требовать трансфер. Однако и совсем на пустом месте они не появляются. Хоккеисты «Ак Барса» в принципе не до конца понимают, зачем в клубе столько игроков обороны. Летом приобрели Уайатта Калинюка, игрока со схожими характеристиками. Однако его уровень точно ниже, чем у Миллера. Как и любой плеймейкер своего плана, Митчелл периодически заигрывается и допускает позиционные ошибки. Но в случае с ним речи точно нет о сознательном игнорировании оборонительных задач, по типу того, что было у Тони Деанджело в СКА. Так стоило ли рубить с плеча и оставлять его вне игры?

Митчелл Миллер

Митчелл Миллер

Фото: ak-bars.ru

При этом эмоциональная встряска не помешает, например, Артёму Галимову. У лучшего бомбардира и снайпера команды в прошлом сезоне в этом пока 0+0. И ладно бы Галимову тотально не везло, как не везёт, например, новичку казанцев Алистрову. Но нет, 95-й номер буквально растворился на площадке. Гатиятулин летом рассказывал, что у Артёма тонкая психология и до него нужно достучаться – тогда он играет как мало кто в КХЛ. Пока не выходит. Явно пока не в своей тарелке и канадец Брэндон Биро. Его трансфер изначально вызывал сомнения, и на данный момент опровергнуть их Биро не смог. Барабанов с Яшкиным делают что могут, но это недостаточно – их контракты по 95 млн без бонусов (самые высокие в лиге) требуют соответствующей отдачи. Стабильно держит свой уровень разве что Кирилл Семёнов, полезный во всех игровых ситуациях.

С вратарской позицией всё также не слава богу. У Тимура Билялова с Максимом Арефьевым последствия травм, а Михаила Бердина хватило только на матч в Омске. Но давайте честно, с учётом того, что сезон теперь состоит из 68 матчей, делать серьёзные выводы после пяти первых игр глупо. Поговаривают, что на ковёр к раису Гатиятулина с Маратом Валиуллиным могут вызвать в случае поражений в следующих двух домашних матчах – с «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Но даже в таком случае далеко не факт, что речь будет идти об увольнении. Всё-таки в Казани, как нигде больше, склонны доверять тренерам до последнего. Вспоминается разве что отставка Олега Знарка, но и она случилась только в декабре. И тогда у «Ак Барса» была готовая замена под боком в лице Зинэтулы Билялетдинова.

Зинэтула Билялетдинов с Ильёй Сафоновым

Зинэтула Билялетдинов с Ильёй Сафоновым

Фото: ak-bars.ru

Сейчас опции «вернуть с пенсии Билла» уже нет – по информации «Чемпионата», Зинэтула Хайдярович больше не работает с командой ни официально, ни на уровне устных договорённостей. Он может в частной беседе поделиться своим мнением с Гатиятулиным или директором «Татнефти» Наилем Магановым, но не более. Недаром появились слухи о возможном появлении Билялетдинова на посту главного тренера «Динамо» – как знак, что тренер больше не связан никакими обязательствами. Свободен Илья Воробьёв, которого рассматривали на этот пост ещё в прошлом году, вот только станет ли с ним лучше? Вспоминая, каким был серым и унылым ЦСКА Ильи Петровича – навряд ли. Другие кандидатуры вроде Олега Леонтьева ещё больший риск, а найти сильного тренера за рубежом после старта сезона весьма затруднительно. А коня на переправе если и менять, то на элитного скакуна – как провернул Омск с Ги Буше год назад.

Так что изменения, скорее всего, будут точечные. В том же тренерском штабе много критики было в адрес специалиста по работе с большинством Алексеем Тертышным. Интересное совпадение: его не было на мостике во время игры с «Нефтехимиком», сразу после того, как из «Динамо» освободился Ильнур Гизатуллин. Ветерана клуба вернуть в Казань Валиуллин хотел ещё летом, но предложение из Москвы поступило раньше. Официально Алексей отсутствовал на игре из-за болезни, да и не в традициях Гатиятулина убирать своих людей. Однако настоять на включении в штаб ещё одного человека вполне могут. Как и дополнительно поработать на рынке. Защитник Альберт Яруллин уже проявил альтруизм, сократив свой оклад почти на треть ради подписания Алистрова. Надавить могут и на Яшкина с Барабановым – в таком случае в Казань приедет ещё один иностранец или Алексей Бывальцев из «Автомобилиста».

Владимир Алистров

Владимир Алистров

Фото: ak-bars.ru

Так или иначе, средний уровень команды настолько высокий, что очки «Ак Барс» рано или поздно должен начать набирать. Другое дело, что, чем позже это случится, тем меньше у команды шансов всерьёз побороться за Кубок весной. А ещё один ранний вылет после невзрачной регулярки Гатиятулину точно не простят.

