Серьёзный удар по «Авангарду». С речью выступил даже канадский тренер

В Омске лишились сразу двух ведущих хоккеистов, но уже подписали контракт с новичком.

Один из ведущих нападающих «Авангарда» Наиль Якупов вылетел на длительный срок.

«Важная часть нашей команды выбывает на достаточно длительный срок. Он пропустит не менее полутора месяцев. Мы рискуем потерять и в скорости, и в драйве. Это один из лидеров команды. Однако при этом другие ребята получат свой шанс проявить себя. Мы проходили уже через подобное. И будем искать выходы и решения», — заявил накануне главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

В межсезонье генеральный менеджер омичей Алексей Сопин проделал отличную работу, серьёзно усилив команду, но, как мы видим, каждая травма, от которых в хоккее никуда не деться, серьёзно беспокоит канадского тренера. Буше прекрасно понимает, что, будучи приглашённым в богатый топ-клуб на огромные деньги, он просто обязан давать результат, поэтому старается делать акцент на каждой проблеме. Дескать, ну я же предупреждал.

В целом же травмы действительно буквально навалились на «Авангард». Сперва из строя выбыли защитники Джозеф Чеккони (он вынужденно пропускает начало сезона) и Семён Чистяков, а теперь очередь дошла и до Наиля Якупова. При этом Наиль в последние годы реально стал ударной силой, сильно прибавил во всех компонентах игры, по праву считаясь одним из лидеров команды.

Учитывая амбиции «ястребов», просто так сидеть на стуле и наблюдать за происходящим в клубе не могли. Ещё вчера мы сообщили, что нападающий Ансель Галимов подпишет контракт с «Авангардом» до конца нынешнего сезона КХЛ. Уже сегодня клубные ресурсы подтвердили сделку официально.

«Ансель Галимов — игрок «Авангарда». Нам был крайне необходим игрок, который может сыграть в центре и на краю атаки, а также в большинстве и меньшинстве. После успешного сезона в «Спартаке» Ансель неожиданно вышел на рынок свободных агентов. Он добавит команде скорости и глубины. Рады приветствовать Анселя в рядах «Авангарда», — прокомментировал трансфер Сопин.

Ансель Галимов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вообще, даже странно, что Галимов до сегодняшнего дня находился на рынке неограниченно свободных агентов. Это быстрый и мотивированный форвард, умеющий забивать и приносить пользу командам, за которые выступает. Да и «Авангард» далеко не чужой для нападающего клуб. Болельщики прекрасно знают этого хоккеиста. Так что от сделки выиграли все без исключения стороны.

Теперь посмотрим, как тренерский штаб впишет Галимова в нынешний состав «ястребов» и какую роль отведёт игроку Ги Буше.