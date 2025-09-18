Топ-события пятницы: футбол, «зелёное дерби» в КХЛ и схватка Царукяна по джиу-джитсу

Яркое 19 сентября: «Бетис» Захаряна в Примере, «Автомобилист» — «Спартак», Александрова в Сеуле и Аделия Петросян в отборе к ОИ-2026!

Время в материале указано по Москве.

🎾 10:30*: Элла Зайдель (Германия, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 2), Сеул, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Александрова до полуфинала Сеула?

Екатерина Александрова успешно стартовала на «пятисотнике» в Сеуле, одержав волевую победу над сенсацией «Ролан Гаррос» — француженкой Лоис Буассон. Теперь за место в 1/2 финала россиянка поспорит с квалифаером из Германии Эллой Зайдель, которая кругом ранее выбила из сетки бразильянку Беатрис Хаддад-Майю. Элла и Екатерина ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Сюзан Ламенс — Катержина Синякова.

⛸️ 13:00: Пекин, отбор к ОИ-2026, женщины, короткая программа

Интрига: как Петросян дебютирует на международном уровне?

Мы дождались! Российские фигуристы наконец-то возвращаются на международную арену — пусть и в неполном составе. На квалификационном турнире в Пекине в женском одиночном катании выступит главная звезда группы Этери Тутберидзе.

У Аделии Петросян было непростое лето, далеко не всё получалось. Тренерским штабом было принято решение вернуть короткую программу сезона-2023/2024 под музыку из репертуара Майкла Джексона. На обеих тренеровках Аделия каталась чисто, но без элементов ультра-си.

Однако в текущей ситуации, когда стоит задача отобраться на Олимпийские игры, тактика на чистое исполнение хорошо знакомой фигуристке программы кажется вполне логичной и верной.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдут ли красно-белые из кризиса?

Уральский клуб подходит к встрече с большими кадровыми проблемами: в списке травмированных находится сразу три важных защитника — Никита Трямкин, Сергей Зборовский и Максим Осипов. «Спартак» же остался без первого центра Ивана Морозова, однако эпичный камбэк в матче с ЦСКА, где команда отыгралась с 2:5, может дать команде Алексея Жамнова новый импульс.

🏒 17:00: «Трактор» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как закончится первый челябинский матч чемпионата?

«Трактор» провёл старт чемпионата на выезде, и челябинские болельщики заждались своей команды. С непростого маршрута Челябинск привёз восемь очков из 12, и Бенуа Гру заявил, что этим очень доволен. Первый матч на домашнем льду финалисты прошлого сезона проведут против «Нефтехимика»: скромной, но очень волевой команды, которую Игорь Гришин учит играть в красивый хоккей и которая уже доставила немало проблем топам.

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как пройдёт первое «зелёное дерби» сезона?

На странице «Ак Барса» в соцсетях перед матчем появилось превью в виде схватки двух клоунов. Самокритично, но два гранда подходят к очной встрече в ужасном состоянии и идут вне зоны плей-офф. И если от «Салавата» никто ничего особенно не ждал с учётом режима жёсткой экономии в команде, то такие проблемы казанского клуба стали внезапностью: да, состав мало поменялся, однако в прошлом году эта команда играла здорово.

👊 19:00*: Арман Царукян (Армения) — Бенсон Хендерсон (США), ACB JJ 18

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Царукян снова бьётся вне UFC

После срыва боя с Исламом Махачевым руководство UFC продолжает держать Армана Царукяна в режиме ожидания. Впрочем, российско-армянский боец не теряет времени даром и продолжает выступать по правилам грэпплинга, тем более что это разрешено условиями контракта. На этот раз Царукян в Москве встретится со знаменитым Бенсоном Хендерсоном, который никогда не считался элитным борцом. Арман снесёт американца?

🏒 19:30: СКА — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чья молодёжь покажет себя круче?

СКА и минское «Динамо» теперь стали стилевыми антиподами. После дебютной пробуксовки команда Игоря Ларионова начала забивать, успешно играя в контратаках, а молодые игроки петербуржцев получают много игрового времени. В «Динамо» у молодёжи тоже важная роль, но хоккей Дмитрия Квартальнова за эти годы мало поменялся: он основан на движении, бросковой активности и постоянном давлении.

⚽️ 21:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Хиляль», Саудовская Аравия — Про-Лига, 3-й тур

Интрига: «Аль-Ахли» поможет «Аль-Насру» Роналду?

Несмотря на всю мощь, «Аль-Хиляль» забуксовал на старте сезона в Саудовской Аравии. Команда лишь номинально занимает пятую строчку – у того же «Аль-Ахли» с седьмого места тоже четыре очка. И если хозяева вдруг обыграют фаворита, это будет на руку Криштиану Роналду и его «Аль-Насру», идущему первым. Да и личные встречи как бы намекают, что «Аль-Хилялю» будет непросто – в последних двух матчах этот клуб уступил «Аль-Ахли», причём дома. А сейчас встреча вообще на выезде.

⚽️ 22:00: «Бетис» — «Реал Сосьедад», Примера, 5-й тур

Интрига: Захарян совершит результативное действие?

Арсен вышел на замену в матче с «Реалом», но его команда уступила – 1:2. Полузащитник потихоньку набирает кондиции. Хочется, чтобы нынешний сезон стал для него определяющим в Европе. Судя по прошлым прецедентам, Захарян способен на голы и ассисты сразу же после восстановления. Выезд к «Бетису» – отличная возможность это продемонстрировать.