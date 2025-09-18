«Локомотив» огорчил Никитина, убрав его ЦСКА. Армейцы пропустили 11 голов за два матча!

Перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом» хоккейной общественности точно не нужно было искать никаких дополнительных подоплёк. Главная и ключевая интрига здесь лежала на поверхности и была очевидна, пожалуй, любому человеку, кто хоть в какой-то степени интересуется и следит за российским хоккеем.

18 сентября 2025 года Игорь Никитин впервые вывел московских армейцев на встречу с командой, которую его тренерский штаб всего несколько месяцев назад сделал чемпионом КХЛ. В мае 2025-го железнодорожники впервые в истории стали обладателем Кубка Гагарина, однако уже через несколько недель после триумфа пути Никитина и ярославского клуба разошлись.

«Географически я родился в Усть-Каменогорске. Сейчас живу здесь [в России] уже давно. Я состоялся как главный тренер в ЦСКА, здесь первые победы были. Поэтому трудно переоценить, хотя с благодарностью вспоминаю и Омск, и Новосибирск, и, естественно, Ярославль – это отдельная веха. Без прошлого нет будущего», — отвечал в начале сентября Никитин на вопрос, что для него значит работа в ЦСКА и «Локомотиве».

К очной встрече москвичи и ярославцы подходили, занимая соседние (ЦСКА – вторую, «Локомотив» – третью) строчки в Западной конференции и набрав одинаковое число очков – по семь после пяти матчей. Вся разница заключалась лишь в том, что новоиспечённые подопечные Никитина одержали все три победы в основное время, тогда как коллектив Боба Хартли добыл одну из трёх своих побед в серии послематчевых бросков.

При этом предыдущие встречи сложились для команд совершенно по-разному. Ярославцы прервали двухматчевую серию поражений, учинив в Тольятти разгром местной «Ладе» (6:1). В свою очередь, армейцы к середине матча с комфортным преимуществом переигрывали «Спартак» – 5:2, но в результате потерпели тяжёлое поражение в московском дерби – 5:6 Б.

Спустя всего три минуты после стартового вбрасывания хозяева получили возможность сыграть в большинстве. До начала встречи ЦСКА занимал первое место в КХЛ, демонстрируя фантастический процент реализации лишнего 41,7 (5 из 12). Однако гости сначала смогли выстоять в меньшинстве, после чего уже при игре в равных составах ведущая тройка «Локомотива» открыла счёт в матче.

Ярославцы накрыли армейцев прессингом в чужой зоне. Александр Радулов применил мощнейший силовой приём против защитника хозяев Николая Макарова, шайба добралась до синей линии, откуда Рушан Рафиков совершил наброс на пятак – Никита Охотюк пытался откинуть её подальше, однако вместо этого выложил шайбу точно под бросок Георгию Иванову, который и переправил её в цель – 0:1.

Впрочем, вторым большинством в матче армейцы всё-таки воспользовались, забросив довольно курьёзную шайбу. Даниэль Спронг прорвался по правому флангу и сделал перевод в центр, Виталий Абрамов бросил в касание, а шайба после рикошета от Дениса Гурьянова влетела в ворота – у Даниила Исаева не было никаких шансов выручить партнёров после столь неожиданного изменения траектории – 1:1.

Под занавес первой двадцатиминутки едва не случился ещё более курьёзный гол. Защитник «Локомотива» Никита Черепанов набросил из средней зоны, шайба от лицевого борта неожиданно отскочила в центр, Артур Каюмов пытался добить в пустые ворота, но Спенсер Мартин в последний момент успел вернуться в створ и в падении отразил шайбу ногой. Футбольный сейв в исполнении канадского голкипера ЦСКА отправил соперников на перерыв при счёте 1:1.

Старт периода остался за «Локомотивом» и во второй двадцатиминутке. Уже на третьей минуте отрезка гости снова вышли вперёд. Железнодорожники в контратаке выкатились «два в одного»: Александр Полунин влетел в зону, качнул Мартина и бросил с острого угла, шайба отскочила к Рушану Рафикову, который с острого угла отправил её под перекладину. Благодаря этому действию 30-летний игрок обороны набрал 202-е очко за ярославскую команду и стал лучшим бомбардиром-защитником «Локомотива» в КХЛ. Прежний рекорд принадлежал шведскому хоккеисту Стаффану Кронваллю (201).

Интересно, что до середины второго периода в этой встрече удалялись исключительно гости. Главные арбитры четыре раза подряд оставляли ярославцев в меньшинстве, а москвичи лишь однажды смогли воспользоваться своими многочисленными шансами. В середине матча нарушать стали хозяева – и также серийно. Первое большинство гости реализовать не смогли, зато со вторым получилось намного лучше – Егор Сурин с пятака добил шайбу в ворота после того, как Мартин отразил первый бросок Каюмова.

Следом хозяева получили ещё одно двухминутное удаление – в штрафной бокс отправился Макаров. Непосредственно в меньшинстве армейцы вроде бы даже выстояли, однако одновременно с появлением игрока хозяев на льду защитник «Локомотива» Александр Елесин пушечным выстрелом прошил Мартина, отправив четвёртую шайбу в ворота канадского голкипера и закончив на этом его мучения.

Текущая игровая неделя превратилась для Спенсера в форменный кошмар: в дерби со «Спартаком» он пропустил шесть шайб (последнюю — в серии буллитов), от «Локомотива» — ещё четыре. При счёте 1:4 тренерский штаб Никитина произвёл замену голкипера, отправив на последний рубеж Дмитрия Гамзина.

Можно констатировать, что второй период стал приговором для ЦСКА во всей встрече. Армейцы вчистую провалили отрезок, проиграв его со счётом 0:3. И это было вполне заслуженно, если учитывать превосходство гостей и по броскам в створ — 4:16. В третьем периоде хозяева могли зацепиться за матч, если бы реализовали большинство на самом старте отрезка. Ближе всех к голу был Николай Коваленко, однако Исаев переместился и спас команду. «Локомотив» же забил ещё раз, установив окончательный счёт во встрече: Каюмов с пятака переправил шайбу в ворота, пробив ещё и Гамзина – 1:5.

Таким образом, первый матч Никитина с его бывшей командой обернулся для ЦСКА болезненным поражением, которое стало для москвичей вторым подряд. К 33-й минуте дерби со «Спартаком» они вели со счётом 5:2, но за следующие полтора часа в общей сложности умудрились пропустить девять голов, выдав отрезок – 1:9. У тренерского штаба Никитина в ЦСКА впереди ещё очень много работы, а пока первая часть сезонного противостояния армейцев и железнодорожников целиком остаётся за коллективом Хартли.