Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 18 сентября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание

«Торпедо» остаётся непобедимым, «Металлург» — лидер Востока. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 18 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Все матчи игрового дня закончились с одинаковым счётом.

18 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
Барыс
Астана
1:0 Канцеров (Силантьев) – 13:55 (5x5)     2:0 Михайлис (Вовченко, Джонсон) – 22:18 (5x5)     3:0 Джонсон (Петунин, Михайлис) – 28:51 (5x4)     4:0 Маклюков (Ткачёв, Силантьев) – 39:22 (5x5)     4:1 Масси (Галимов, Морелли) – 48:50 (5x5)     5:1 Барак (Пресс, Вовченко) – 52:27 (5x5)    

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Роман Канцеров, Никита Михайлис, Люк Джонсон, Алексей Маклюков и Дерек Барак. У казахстанского клуба гол забил канадский защитник Джейк Масси.

В следующей игре магнитогорский клуб встретится с ЦСКА 21 сентября. «Барыс» сразится с «Северсталью» 20 сентября. Победа позволила «Металлургу» выйти на первое место Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Атанасов (Конюшков) – 00:23 (5x5)     1:1 Кугрышев (Башкиров) – 09:54 (5x5)     1:2 Гончарук (Атанасов, Alexei Kruchinin) – 17:53 (5x5)     1:3 Фирстов (Виноградов, Нарделла) – 28:23 (5x4)     1:4 Атанасов (Соколов, Alexei Kruchinin) – 47:04 (5x4)     1:5 Виноградов (Фирстов, Нарделла) – 50:35 (5x4)    

На 23-й секунде первого периода Василий Атанасов открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Дмитрий Кугрышев восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Сергей Гончарук вновь вывел нижегородский клуб вперёд. На девятой минуте второго периода Владислав Фирстов сделал счёт 3:1. На восьмой минуте третьего периода Василий Атанасов забросил четвёртую шайбу гостей в игре. На 11-й минуте периода Егор Виноградов довёл счёт до крупного.

Для нижегородского клуба эта победа стала шестой подряд со старта чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» — единственная команда без поражений в сезоне. «Лада» проиграла четвёртый матч подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Иванов – 06:18 (5x5)     1:1 Гурьянов (Абрамов, Спронг) – 12:57 (5x4)     1:2 Рафиков (Полунин, Алексеев) – 22:43 (5x5)     1:3 Сурин (Каюмов, Рафиков) – 33:18 (5x4)     1:4 Елесин (Гернат, Красковский) – 36:42 (5x5)     1:5 Каюмов (Шалунов, Берёзкин) – 46:03 (5x5)    

У железнодорожников шайбы на свой счёт записали Георгий Иванов, Рушан Рафиков, Егор Сурин, Александр Елесин и Артур Каюмов. В составе армейского клуба гол забил нападающий Денис Гурьянов.

После данной победы ярославский клуб вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе девять очков. В следующем матче ЦСКА сыграет с магнитогорским «Металлургом» 21 сентября. «Локомотив» сразится с «Сочи» 22 сентября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 19 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android