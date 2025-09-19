«Торпедо» остаётся непобедимым, «Металлург» — лидер Востока. Итоги дня в КХЛ

Все матчи игрового дня закончились с одинаковым счётом.

18 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Представляем обзор всех игр.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Роман Канцеров, Никита Михайлис, Люк Джонсон, Алексей Маклюков и Дерек Барак. У казахстанского клуба гол забил канадский защитник Джейк Масси.

В следующей игре магнитогорский клуб встретится с ЦСКА 21 сентября. «Барыс» сразится с «Северсталью» 20 сентября. Победа позволила «Металлургу» выйти на первое место Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 23-й секунде первого периода Василий Атанасов открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Дмитрий Кугрышев восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Сергей Гончарук вновь вывел нижегородский клуб вперёд. На девятой минуте второго периода Владислав Фирстов сделал счёт 3:1. На восьмой минуте третьего периода Василий Атанасов забросил четвёртую шайбу гостей в игре. На 11-й минуте периода Егор Виноградов довёл счёт до крупного.

Для нижегородского клуба эта победа стала шестой подряд со старта чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» — единственная команда без поражений в сезоне. «Лада» проиграла четвёртый матч подряд.

У железнодорожников шайбы на свой счёт записали Георгий Иванов, Рушан Рафиков, Егор Сурин, Александр Елесин и Артур Каюмов. В составе армейского клуба гол забил нападающий Денис Гурьянов.

После данной победы ярославский клуб вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе девять очков. В следующем матче ЦСКА сыграет с магнитогорским «Металлургом» 21 сентября. «Локомотив» сразится с «Сочи» 22 сентября.

Игры 19 сентября

