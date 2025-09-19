Скидки
Автомобилист — Спартак. Прямая трансляция
17:00 Мск
Овечкин получил травму нижней части тела на первой тренировке в лагере, надолго ли выбыл, комментарий тренера Вашингтона

Овечкин получил травму на первой же тренировке. Насколько всё серьёзно?
Максим Макаров
Овечкин получил травму на тренировке
Кажется, обошлось.

Клубы НХЛ выходят из отпуска и начинают подготовку к сезону. На первые дни запланированы медийные активности – фотосессии, реклама, съёмка видеороликов, а также открытые тренировки для журналистов.

Уже с первой подобной тренировки из столицы США пришли тревожные новости – по сообщению Сэмми Сильбер, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин покинул тренировку команды из-за повреждения. Также журналистка отметила, что Ови отправился на обследование в связи с травмой нижней части тела.

Информацию позже подтвердил и Тарик Эль-Башир со ссылкой на пресс-службу «Вашингтон Кэпиталз».

А сама Сэмми Сильбер через несколько минут написала в социальных сетях: «Я не видела, чтобы с ним произошло что-то конкретное. Он легко покатался самостоятельно, но затем отправился в комнату. После тренировки он должен встретиться с нами [журналистами]. Посмотрим, что из этого выйдет».

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

После окончания тренировки фанатов «Кэпс» и Овечкина успокоил главный тренер команды Спенсер Карбери, сказав, что повреждение не представляет опасности, а сам форвард вернётся на лёд со дня на день. Простая предосторожность в преддверии сезона.

Спросили об этом случае и самого Александра, когда тот появился перед публикой. Однако лучший снайпер в истории НХЛ многословным не был, отделавшись самыми простыми словами: «Скоро ли вернусь на лёд? Не знаю. Посмотрим завтра».

Судя по словам очевидцев и непосредственных участников, ситуация выглядит так – Овечкин почувствовал во время раскатки лёгкий дискомфорт в нижней части тела и решил не усугублять повреждение, отправившись на обследование, которое показало, что ничего серьёзного там нет.

Давайте не забывать, что Александру уже 40 лет, рисковать в таких ситуациях здоровьем абсолютно ни к чему. К тому же это только начало тренировочного лагеря – здесь важно не убиваться с самого начала, а плавно и правильно подойти к началу сезона.

Несмотря на то что Овечкин продолжить тренировку не смог, эмоции от выхода на лёд Александр получил только положительные: «Всегда весело возвращаться в раздевалку команды, встречаться с парнями и расспрашивать всех, кто как провёл лето. Кто‑то рассказывает очень забавные истории и всякое такое. Всегда хорошо возвращаться. Не только в команду, но и на лёд. Первая тренировка в команде после лета — это тоже здорово».

