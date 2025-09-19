«Фанаты «Рейнджерс» должны бояться». Что говорят в Америке о контракте Панарина

В НХЛ открылись тренировочные лагеря, и хоккеистов сразу стали заваливать вопросами, накопившимися за лето. Не только по новому сезону, но и том, что будет после него. Один из самых актуальных вопросов для «Рейнджерс» — останется ли в команде Артемий Панарин, их главная суперзвезда и лидер по очкам во всех сезонах с тех пор, как он переехал в Нью-Йорк.

Что говорят сам Панарин, генеральный менеджер и главный тренер «Рейнджерс»

«Он важная часть нашей команды и организации. Мне не кажется, что он сбавляет обороты. Он серьёзно относится к межсезонью. Артемий выглядит так, будто находится в отличной форме и готов к работе. Что касается контрактных вопросов, как вы знаете, я публично не высказываюсь о ходе переговоров. Любые мои разговоры с Артемием или его представителем останутся конфиденциальными, только между мной и ними», — так ответил на важный вопрос генеральный менеджер клуба Крис Друри.

Панарин тоже не стал вдаваться в подробности: «Конечно, всем приятно чувствовать уверенность в будущем, однако я не первый год в хоккее и привык к таким ситуациям. Это происходит не каждый сезон, но сейчас всё именно так. Я не жалуюсь. Я готов много работать. Когда оказался в такой же ситуации в «Коламбусе», было нормально. Конечно, после плохих игр начинал слишком много думать, зато от хороших игр получал больше удовольствия, чем обычно».

Майк Салливан, новый главный тренер «Рейнджерс», пока просто рад возможности поработать с нападающим, который доставлял его прошлой команде немало проблем: «Скажу так: каждый раз, когда мы играли с «Рейнджерс» и разбирали соперника перед матчем, он регулярно появлялся в подборке видео. Потому что он большой талант и умеет решать исходы матчей. Таких игроков в лиге не так много, он один из них».

Что пишут о Панарине в американской прессе

«Хотят этого в офисе НХЛ и руководстве клубов или нет, следующим летом в лиге грядёт контрактная революция на рынке свободных агентов. Потолок зарплат скакнёт с $ 95,5 млн в этом сезоне до приблизительно $ 113,5 млн в сезоне-2027/2028. В авангарде этого движения может встать Коннор Макдэвид или Кирилл Капризов. Но есть немалая вероятность, что это может быть и Артемий Панарин. Фанаты «Рейнджерс» должны этого бояться.

На вашем месте я бы не ждал быстрого разрешения его ситуации. «Рейнджерс» ничего не говорят о переговорах, агент Панарина тоже не высказывается в прессе. Однако, по слухам от доверенных источников, «Рейнджерс» не стоит ожидать, что Артемий в скором времени (или вообще когда-либо) подпишет контракт, согласившись на скидку для клуба.

Панарин – одно из величайших подписаний свободного агента в истории НХЛ. Можно вспомнить Здено Хару в «Бостоне» или Мариана Госсу в «Чикаго», но никто не показывал такой результативности после такого контракта, как Артемий. Да, ему скоро стукнет 34, однако любой высококлассный свободный агент, которого могли бы подписать «Рейнджерс», также получит контракт, охватывающий возраст до 36-37 лет. Мы знаем, что Панарин умеет играть в 33. Знаем, что он умеет играть в Нью-Йорке.

Может, время в этом вопросе не так важно. Нет никаких доказательств, что он отклонял какие-либо предложения. Но нет и доказательств, что идут долгие переговоры. Однако «Рейнджерс» должны понимать, что у Панарина есть полный запрет на обмен, и если до этого дойдёт, то он сам будет определять, куда уйти в дедлайн. Чем дольше затягивать, тем будет дороже», — пишет колумнист NY Post Ларри Брукс.

«Панарину будет 34, но если он продолжит играть так же результативно, то потребует больших денег и длительного контракта», — считает блог Forever Blueshirts.

«Не переживайте за Артемия Панарина. Он получит свой куш и станет $упер Хлебушком», — пишет The Hockey News.