«Ак Барс» прервал серию неудач, забрав «зелёное дерби». «Салават» — последний на Востоке!

К первому «зелёному дерби» регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 «Ак Барс» и «Салават Юлаев» подошли в крайне непривычном положении для официальных представителей и болельщиков этих команд. Ещё до начала сезона было очевидно, что особенно уфимским фанатам придётся запастись терпением, если учитывать все негативные события, которые произошли с их любимой командой в минувшее межсезонье. Но всё-таки было сложно представить, что подопечные Виктора Козлова и вовсе будут замыкать турнирную таблицу Восточной конференции.

Здесь будет справедливо заметить, что против «Салавата» сыграл сложнейший график на старте регулярного чемпионата. В сентябре уфимцам последовательно предстояло встретиться с «Торпедо», «Металлургом», «Автомобилистом» (дважды подряд), «Авангардом» (дважды за месяц), «Ак Барсом» и «Сибирью». Как итог – одна победа в первых пяти матчах на старте чемпионата и 11-е место на Востоке КХЛ.

Впрочем, казанский «Ак Барс» идентичным образом (одна победа в пяти встречах) провалил начальный отрезок сезона, расположившись лишь на строчку выше принципиального конкурента. Поэтому значимость сегодняшней встречи было тяжело переоценить, ведь ни одной из команд не хотелось надолго зависать на дне конференции, а даже победа в основное время не означала бы улучшение турнирного положения, так как в утренней встрече «Сибирь» обыграла «Амур» (1:0), благодаря чему оторвалась на три очка от обоих зелёных коллективов.

«Сейчас у нас не всё получается в играх то, что делаем на тренировках. Хочу сказать, что в команде нет никакого безразличия, никто не любит проигрывать. Будем стараться дальше работать, делать всё по максимуму на тренировках, доносить это в игры. Хочу сказать спасибо за атмосферу на домашних играх, вы справляетесь на 100%, постараемся завтра вас порадовать», – заметил нападающий казанцев Дмитрий Яшкин перед дерби с «Салаватом».

Иронично, что именно Яшкин первым и допустил ошибку, в середине стартового отрезка заработав путёвку в штрафной бокс. В большинстве уфимцы действовали не лучшим образом, если взять в расчёт все две минуты, но однажды они всё-таки были близки к голу – Александр Хмелевски добивал при отыгранном вратаре, однако не попал в створ.

Ещё один опаснейший момент гости создали в меньшинстве, когда на две минуты был удалён Григорий Панин. Уфимцы укатили в контратаку «два в одного»: Артём Горшков бросил в дальний щиток вратаря, а Владислав Ефремов добивал с пятака — голкипер казанцев Михаил Бердин действовал выше всяких похвал, поймав шайбу в ловушку.

При этом в целом хозяева в стартовой трети даже чаще бросали в створ (11:8), но опаснее выходили более редкие выпады гостей. В начале второго периода казанцы наконец создали по-настоящему верный шанс: Григорий Денисенко открылся на свободный лёд, получил передачу из-за ворот и бросил «с усов» — Александр Самонов потащил.

Ждать первого гола пришлось до середины периода, когда уфимцев сильно подвели удаления, одно из которых вышло максимально необычным. Сначала защитник гостей Ильдан Газимов нарвался на двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой, а следом Владислав Ефремов был удалён на две минуты за задержку шайбы руками.

Опытный форвард на время словно позабыл хоккейные правила и решил сыграть в гандбол: Владислав поймал шайбу в перчатку и наотмашь выкинул из своей зоны вместо того, чтобы выронить её на лёд и сыграть по ней клюшкой. В результате гости остались «3 на 5» на длительный отрезок.

Нельзя сказать, что бригады большинства хозяев поразили зрителей каким-то креативом, однако самое главное для них, что счёт на табло изменился в нужную для казанцев сторону. Отличился «Ак Барс» в большинстве в формате «пять на четыре»: Илья Карпухин зарядил с ползоны, шайба после двух рикошетов пришла на клюшку Ильи Сафонова, который с пятака поразил цель, открыв счёт в матче на 31-й минуте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Через несколько минут после гола Сафонов сделал шаг к хет-трику Горди Хоу, приняв участие в драке. Илья провёл кулачный бой с защитником гостей Александром Комаровым, за что получил пятиминутный штраф. Однако хозяева по итогам этого инцидента получили в своё распоряжение ещё одно большинство, так как Комарову арбитры выписали аж 17 (2+5+10) минут штрафного времени за провокацию драки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Второй раз в матче лишнего «Ак Барс» реализовать не сумел, зато уже в равных составах хозяева добились желаемого. Вторая шайба казанцев также пришла с пятака: после броска Александра Барабанова из правого круга вбрасывания шайба рикошетом от лицевого борта выскочила на пятак, где Кирилл Семёнов здорово сориентировался и добил за ленточку.

Под занавес периода на льду «Татнефть-Арены» произошёл курьёзный момент. Главные судьи зафиксировали, что у одного из игроков гостей на лёд выпал фитнес-браслет. Напомню, после прошлосезонной памятной истории с форвардом казанцев Никитой Дыняком в правила было внесено, что в подобной ситуации выписывается двухминутный штраф, если судьи смогут определить виновника момента. Арбитры Павел Овчинников и Юрий Оскирко заметили, что браслет выпал у Никиты Зоркина, и выписали уфимцу две минуты. Забавно, что у Дыняка в начале января этого года телефон также выпадал на казанский лёд.

«Понимаю, когда есть удаление, но это не понимаю. Без комментариев, потому что у нас тут нет преимущества – мы просто играем, они принимают решения», – сетовал во втором перерыве недовольный Хмелевски.

В третьем периоде гостям было необходимо отыгрывать дефицит в две шайбы, однако уфимцам не удалось организовать даже подобия штурма ворот. Более того – первый бросок в створ в этой двадцатиминутке игроки «Салавата» смогли нанести лишь спустя 18 минут после начала отрезка. И счёт к тому моменту уже был 3:0 в пользу хозяев – отличился Дмитрий Кателевский.

В самой концовке гости усилиями Ефремова смогли лишить «сухаря» голкипера Бердина, однако на исходе встречи их гол уже не отразился. «Салават» потерпел четвёртое поражение кряду, оставшись на последней строчке Восточной конференции. Казанцы, наоборот, прервали трёхматчевую серию неудач, одержав важную победу перед встречей с «Авангардом».