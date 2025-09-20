Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Автомобилист» выиграл в триллере со «Спартаком», у СКА три победы подряд. Итоги дня в КХЛ

19 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять матчей. Подводим их итоги.

Первые два периода команды обошлись без заброшенных шайб. На 21-й секунде третьего периода Никита Сошников вывел сибиряков вперёд. Это шайба осталась единственной во встрече.

Напомним, это вторая игра команд за последние два дня. 17 сентября сильнее оказались хоккеисты новосибирской команды, победив по буллитам со счётом 4:3.

В следующем матче «Амур» сыграет с московским «Динамо». Новосибирская команда примет на своём льду череповецкую «Северсталь».

На третьей минуте нападающий Максим Тарасов забил первый гол и вывел «Автомобилист» вперёд. На восьмой минуте форвард «Спартака» Александр Пашин сравнял счёт. На 13-й минуте нападающий Люк Локхарт забросил вторую шайбу в ворота хозяев. На 30-й минуте форвард «Автомобилиста» Семён Кизимов восстановил равенство в счёте.

На 42-й минуте нападающий Герман Рубцов вывел «Спартак» вперёд. На 44-й минуте форвард Павел Порядин укрепил преимущество красно-белых. На 50-й минуте нападающий Рид Буше отыграл одну шайбу екатеринбуржцев. В концовке третьего периода Семён Кизимов вновь сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

На пятой минуте нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин забросил первую шайбу в матче. На восьмой минуте форвард «Трактора» Александр Кадейкин сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Джош Ливо вывел хозяев вперёд. На 33-й минуте форвард гостей Матвей Надворный восстановил равенство в счёте. На 45-й минуте защитник Григорий Дронов забросил третью шайбу в ворота «Нефтехимика». Таким образом, «Трактор» одержал третью победу подряд.

На 31-й минуте нападающий Илья Сафонов забил первый гол и вывел «Ак Барс» вперёд. На 35-й минуте форвард Кирилл Семёнов удвоил преимущество хозяев. На 52-й минуте нападающий Дмитрий Кателевский забросил третью шайбу в ворота уфимцев. В концовке встречи форвард Владислав Ефремов забил единственный гол «Салавата Юлаева». Таким образом, команда Виктора Козлова потерпела четвёртое подряд поражение.

В основное время в составе СКА отличились Валентин Зыков и Бреннан Менелл. За минчан заброшенными шайбами отметились Алекс Лимож и Сергей Кузнецов. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал защитник армейцев Тревор Мёрфи.

Матчи 20 сентября

