Хоккей Статьи

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 19 сентября 2025 года, обзор, видео голов

«Автомобилист» выиграл в триллере со «Спартаком», у СКА три победы подряд. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ, 19.09.2025
Аудио-версия:
«Ак Барс» забрал первое «зелёное дерби» сезона, «Трактор» продлил успешную серию.

19 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять матчей. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Сошников (Аланов, Приски) – 40:21 (5x5)    

Первые два периода команды обошлись без заброшенных шайб. На 21-й секунде третьего периода Никита Сошников вывел сибиряков вперёд. Это шайба осталась единственной во встрече.

Напомним, это вторая игра команд за последние два дня. 17 сентября сильнее оказались хоккеисты новосибирской команды, победив по буллитам со счётом 4:3.

В следующем матче «Амур» сыграет с московским «Динамо». Новосибирская команда примет на своём льду череповецкую «Северсталь».

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 4
Б
Спартак
Москва
1:0 Тарасов (Воробьёв, Журавлёв) – 02:50 (5x5)     1:1 Пашин (Ружичка, Коростелёв) – 07:20 (5x4)     1:2 Локхарт (Королёв, Загидулин) – 12:04 (5x5)     2:2 Кизимов (Да Коста, Блэкер) – 29:47 (5x4)     2:3 Рубцов (Пашин, Орлов) – 41:02 (5x4)     2:4 Порядин (Мальцев, Тодд) – 43:22 (5x4)     3:4 Буше (Да Коста, Ишимников) – 49:02 (5x5)     4:4 Кизимов (Блэкер, Да Коста) – 59:12 (6x5)     5:4 Буше – 65:00    

На третьей минуте нападающий Максим Тарасов забил первый гол и вывел «Автомобилист» вперёд. На восьмой минуте форвард «Спартака» Александр Пашин сравнял счёт. На 13-й минуте нападающий Люк Локхарт забросил вторую шайбу в ворота хозяев. На 30-й минуте форвард «Автомобилиста» Семён Кизимов восстановил равенство в счёте.

На 42-й минуте нападающий Герман Рубцов вывел «Спартак» вперёд. На 44-й минуте форвард Павел Порядин укрепил преимущество красно-белых. На 50-й минуте нападающий Рид Буше отыграл одну шайбу екатеринбуржцев. В концовке третьего периода Семён Кизимов вновь сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Юртайкин, Ди) – 04:25 (5x4)     1:1 Кадейкин – 07:31 (5x5)     2:1 Ливо (Светлаков) – 24:02 (5x5)     2:2 Надворный – 32:37 (5x5)     3:2 Дронов (Светлаков, Ливо) – 44:03 (5x5)    

На пятой минуте нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин забросил первую шайбу в матче. На восьмой минуте форвард «Трактора» Александр Кадейкин сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Джош Ливо вывел хозяев вперёд. На 33-й минуте форвард гостей Матвей Надворный восстановил равенство в счёте. На 45-й минуте защитник Григорий Дронов забросил третью шайбу в ворота «Нефтехимика». Таким образом, «Трактор» одержал третью победу подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сафонов (Карпухин, Биро) – 30:33 (5x4)     2:0 Семёнов (Барабанов, Алистров) – 34:51 (5x5)     3:0 Кателевский – 51:54 (5x5)     3:1 Ефремов (Зоркин, Кузнецов) – 59:16 (5x4)    

На 31-й минуте нападающий Илья Сафонов забил первый гол и вывел «Ак Барс» вперёд. На 35-й минуте форвард Кирилл Семёнов удвоил преимущество хозяев. На 52-й минуте нападающий Дмитрий Кателевский забросил третью шайбу в ворота уфимцев. В концовке встречи форвард Владислав Ефремов забил единственный гол «Салавата Юлаева». Таким образом, команда Виктора Козлова потерпела четвёртое подряд поражение.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Лимож (Пинчук, Кузнецов) – 01:05 (5x4)     0:2 Кузнецов (Мороз, Шипачёв) – 01:36 (5x5)     1:2 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 10:58 (5x4)     2:2 Менелл (Голдобин, Галенюк) – 52:36 (5x5)     3:2 Мёрфи (Хайруллин, Воробьёв) – 61:43 (4x3)    

В основное время в составе СКА отличились Валентин Зыков и Бреннан Менелл. За минчан заброшенными шайбами отметились Алекс Лимож и Сергей Кузнецов. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал защитник армейцев Тревор Мёрфи.

