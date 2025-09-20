Заграница нам поможет? Три американских тренера, которые могли бы приехать в КХЛ

Российский тренерский рынок — это максимально печальное зрелище. В случае ранней отставки в топ-клубе скамейки запасных практически нет. Первый кандидат из числа свободных — Илья Воробьёв, который провёл крайне блёклый сезон в ЦСКА: эту блёклость не исправляют даже прошлогодние проблемы армейцев с составом. Если вспомнить последний (максимально аритмичный) сезон Воробьёва в «Металлурге», картинка выглядит ещё хуже.

Больше клубам с большими амбициями практически некем усиливаться. На рынке свободен Олег Леонтьев, но он вне «Нефтехимика» в КХЛ работал только пару месяцев в «Адмирале». Без работы Сергей Зубов, однако «Сочи» в прошлом году вообще ничего не показал, пока на паузе и Олег Браташ, при котором «Лада» была одной из самых кусачих команд лиги. Дальше идёт когорта тренеров, совсем давно не работавших в КХЛ.

Кризис этого рынка — тема для отдельного разговора. Однако менеджерам некогда будет думать о философских вещах, если в КХЛ появится вакансия: надо будет найти тренера с опытом и регалиями. Возможно, они появятся после отставок в других клубах, но последние успехи Ги Буше, Бенуа Гру, а также приезд в лигу Жерара Галлана и возвращение с отдыха Боба Хартли указывают на североамериканский тренд.

Правда, доступных кандидатов на нём тоже немного. Конечно, без контракта сидят люди типа Питера Лавиолетта, Питера Дебура или Джона Тортореллы, но они наверняка будут ждать в первую очередь предложений из НХЛ: с нынешней нетерпеливостью менеджеров ожидание затянуться не должно. Майка Бэбкока давно примеряют к КХЛ, однако не совсем понятно, зачем это Майку, который уже всё выиграл и заработал кучу денег. Многие тренеры-ветераны уже объявили о завершении карьеры или выбрали места помощников (как Клод Жюльен).

Если мы учтём ещё и то, что клубы КХЛ вряд ли будут приглашать людей без опыта работы главным в НХЛ (на каждого «Гру» приходится свой «Торчетти»), то получается такой небольшой список.

Дон Гранато

Гранато в 54 года вряд ли думал, что когда-то в своей жизни возглавит команду НХЛ. Однако Дон получил свой шанс в момент, когда «Баффало» находился чуть ли не в самой низкой точке за дюжину бесславных лет, и смог вдохнуть в эту команду хоть какую-то жизнь. Гранато почти вывел «Баффало» в плей-офф, единственный пробил отметку в 90 очков за последние печальные годы: это будет покруче, чем Кубок Стэнли в условном топ-клубе.

Гранато ставил в «Баффало» нетипичный для современной НХЛ стиль. Тройка Скиннер — Томпсон — Так периодически выдавала голы шедевральной воздушности с красивыми перепасовками, и в целом именно «Сэйбрз» были наиболее кружевной командой лиги по современным меркам и наименее хитующей. Однако после успешного сезона-2022/2023 наступили спад и отставка. Игроки говорили, что команде не хватало ответственности и структурной игры, и Гранато соглашался, что его послание не всегда доходило до хоккеистов.

В целом у Гранато скорее имидж «тренера развития»: 30 лет опыта на всех уровнях, куча успешных воспитанников во время работы в программе развития национальной команды (Мэттьюз, Айкел, Ларкин, братья Ткачуки, Келлер, Веренски). Весь прошлый сезон Дон пропустил, периодически выступал как эксперт и был гостем тренерских симпозиумов. Его фамилия называлась в числе кандидатов на пост тренера в «Сиэтле», но там предпочли Лэйна Ламберта.

Дэн Байлсма

Место в «Кракен» освободилось после увольнения Байлсмы. Обладатель Кубка Стэнли – 2009 последние несколько лет пробивался ко второму шансу в лиге через не самые лучшие места: позиция помощника в сливавшем «Детройте», работа в фарме «Сиэтла», а между этим был даже год в роли ассистента фарма «Каролины». Успехи молодёжи «Кракен» открыли Байлсме дорогу в основу, что многих удивило. Однако ещё больше всех удивило то, что тренеру показали на дверь всего через год после начала работы: даже по меркам нынешней НХЛ это быстро.

Состав у «Сиэтла» был откровенно средненький, но летом команда потратила большие деньги на центра Чендлера Стивенсона и свежеиспечённого чемпиона Брэндона Монтура. При этом «Кракен» не только пролетели мимо плей-офф (это было ожидаемо), но ещё и выступили хуже, чем в сезоне до Байлсмы. Да, команда забила на 30 голов больше — однако это было нивелировано тем, что на 30 голов больше было пропущено. Именно плохая игра в обороне и слабая защитная стратегия якобы стоили места Диско Дэну, и после такого быстрого вылета ждать очередного шанса в НХЛ как будто и не приходится.

Репутация Байлсмы до сих пор основана на Кубке Стэнли – 2009, когда молодой Байлсма взбодрил команду, где его предшественник Мишель Террьен жёстко закрутил гайки; а также на «Джеке Адамсе» – 2011, который Дэн взял за успешную игру без травмированных Кросби и Малкина. У Байлсмы есть репутация открытого для игроков тренера, который больше отдаёт на откуп своим хоккеистам, а не рисует строгие схемы: примерно с таким же резюме в КХЛ приехал и Жерар Галлан.

Тодд Ричардс

Возможно, вы очень давно не слышали это имя. Ричардс тренировал «Коламбус» в первых сезонах Сергея Бобровского, когда новокузнецкий голкипер был чуть ли не единственной звездой команды. В 2014-м Тодд вывел команду в плей-офф лишь во второй раз в клубной истории и получил трёхлетнее продление контракта. Однако в начале сезона-2015/2016 команда проиграла семь матчей подряд, Ричардса уволили, а Бобровский на фоне своей провальной игры говорил: «Ричардс — хороший тренер и человек. В этом сезоне я не смог помочь ему своей игрой. Безусловно, я чувствую свою ответственность за его увольнение».

Хотя за год до этого менеджер «Коламбуса» называл Ричардса «одним из лучших молодых тренеров лиги», Тодд после этого перешёл на ассистентскую работу. Четыре года он отвечал за защитников и меньшинство «Тампы»: агрессивная игра спецбригад очень помогла «молниям» выиграть чемпионство в 2020-м. После этого сам Ричардс сказал руководству, что хотел бы сменить обстановку, и выбрал «Нэшвилл», где работал пять лет.

Тренерская философия Ричардса — стереотипно североамериканская: агрессивный прессинг, быстрый переход из обороны в атаку, ставка на бросок. Ричардс выиграл бронзу ЧМ-2015 с очень скромной по составу сборной США, причём на групповом этапе обыграл сборную России, а в полуфинале половину матча нашу команду держал в игре в первую очередь Бобровский. Однако, говоря о КХЛ, надо держать в уме то, что четыре года назад тренер перенёс сердечный приступ. Сможет ли он отправиться через океан?