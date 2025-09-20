Скидки
Почему Салават Юлаев слабо начал сезон-2025/2026 в КХЛ, главные причины

«У нас нет возможности усилиться». «Салават Юлаев» стремительно превратили в середняка КХЛ
Павел Панышев
Почему «Салават Юлаев» слабо начал сезон
Когда-то Уфа выигрывала Кубок Гагарина, а теперь будет отчаянно бороться за попадание в зону плей-офф.

Накануне «Салават Юлаев» вполне ожидаемо проиграл «Ак Барсу» «зелёное дерби». Ожидаемо даже на фоне нынешних кризисных казанцев, потому что дела уфимцев обстоят ещё хуже. У «барсов» проблемы чисто игровые, а вот у юлаевцев – глобальные. Увы, но долги и резкое сокращение финансирования, повлиявшие на трансферную кампанию, начали сказываться на «Салавате» моментально, уже на старте регулярного чемпионата.

– Как выйти команде из пике?
– Тренироваться. Посмотрите на наш состав: играли ребята 2007 года рождения в защите. Если учитывать травмированных, на подходе только Жаровский и Василевский. Жаровский тоже 2007 года рождения. Остальные выбыли надолго.

− Учитывая травмы, задумываетесь о приглашении новых игроков?
– У нас нет такой возможности, – заявил после вчерашнего поражения главный тренер юлаевцев Виктор Козлов.

Как теперь живёт «Салават Юлаев»:
«Виновного сложно найти, в итоге я им стану». Баширов — о проблемах «Салавата»

Сказано абсолютно честно и правильно, при этом к самому Козлову нет никаких вопросов: достаточно, как правильно заметил сам российский специалист, посмотреть на состав его команды, который в нынешних реалиях с трудом соответствует уровню КХЛ, больше напоминая клуб ВХЛ. Тренер сам заявил, что работа в столь сложных условиях является для него вызовом. При этом в республике вообще должны быть рады, что человек такого уровня и с таким именем, зная обо всех проблемах, решил остаться в городе и продолжить работу с командой, с которой в 2011 году завоёвывал Кубок Гагарина ещё в качестве профессионального хоккеиста.

«Салават» и «барсы» — классика!

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

В шести матчах нынешнего сезона у уфимцев пять поражений, однако и календарь у «Салавата Юлаева» объективно тяжёлый. Сейчас коллектив Виктора Козлова занимает последнее место в Восточной конференции, при этом с той же Казанью не смогли сыграть защитники Варлов, Стюарт и Василевский, а также травмированный нападающий Жаровский. На что можно рассчитывать с таким подбором игроков? Только на светлое будущее и поэтапное развитие собственной молодёжи, но точно не на высокие позиции в хоккейной элите. Конкуренция в лиге стала очень серьёзной.

После ухода из «Салавата» всех сильных легионеров совсем закис Александр Хмелевски, никак не может забить Джек Родевальд. Вот только возможности для ротации у тренерского штаба нет, а Хмелевски и вовсе остался единственной звездой нынешней команды. По Саше было много предложений в межсезонье, в том числе «Авангард» давал за него большие деньги, однако главного любимца местной публики оставили в Уфе.

Неудача в принципиальном матче:
Больше всего в сложившейся ситуации обидно именно за требовательных уфимских болельщиков, ведь спорт в регионе постепенно угасает. Вспомните, как в футбольной Премьер-Лиге выступала «Уфа», ныне прозябающая в нижней части турнирной таблицы Первой лиги.

«Салават Юлаев», к счастью, до Высшей лиги ещё не докатился, но пример того же новокузнецкого «Металлурга» всегда стоит перед глазами. Здесь руководству Башкирии взять бы ситуацию в свои руки, постараться заняться спортом в регионе, уделять больше внимания, наладить стабильное финансирование. Не хочется, чтобы знаковые для отечественного хоккея клубы становились никому не нужными и попросту выживали, а не приносили людям радость и положительные эмоции.

