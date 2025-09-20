Скидки
Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 20 сентября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Героический камбэк «Динамо» и горькая драма «Адмирала». Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 20 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Кирилл Пилипенко в одно лицо отсолировал во встрече с «Барысом», принеся «Северстали» волевую победу.

20 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Московское «Динамо» победило «Адмирал» в серии буллитов

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал московское «Динамо». Победу во встрече одержали гости по буллитам со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
1:0 Олсон (Шулак, Кошелев) – 06:28 (5x4)     2:0 Шестаков (Петухов, Кошелев) – 20:22 (5x5)     2:1 Комтуа (Шараканов, Мамин) – 26:13 (5x4)     2:2 Уил (Ожиганов, Гусев) – 32:10 (5x4)     3:2 Петухов (Шулак, Гутик) – 35:39 (5x4)     3:3 Броссо (Мамин, Сикура) – 59:55 (5x5)     3:4 Комтуа – 65:00    

В составе победителей шайбы забросили Макс Комтуа, Джордан Уил, Девин Броссо. Решающий буллит на счету всё того же Комтуа. У «Адмирала» отличились Кайл Олсон, Аркадий Шестаков и Егор Петухов.

Стоит заметить, что в основное время гости смогли отыграться сначала с 0:2, а затем при счёте 2:3 они перевели игру в дополнительное время, забив спасительный гол за пять секунд до конца третьего периода. В овертайме Даниил Гутик вроде бы уже принёс победу хозяевам, однако после видеопросмотра было зафиксировано положение «вне игры».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Адмирал» дома примет ЦСКА 23 сентября. Московское «Динамо» встретится в Хабаровске с местным «Амуром» 22 сентября.

«Северсталь» одержала волевую победу над «Барысом»

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Пилипенко (Ильин, Буренов) – 05:47 (5x4)     1:1 Морелли (Веккионе, Галимов) – 12:37 (5x5)     1:2 Волков (Оспанов, Масси) – 12:57 (5x5)     2:2 Пилипенко (Цицюра) – 34:21 (5x5)     3:2 Камалов (Пилипенко, Ильин) – 34:58 (5x5)    

В составе «Северстали» отличились Кирилл Пилипенко (дважды) и Никита Камалов. В эпизоде с голом Камалова ставший самым результативным игроком матча Пилипенко отметился ещё и результативной передачей. За «Барыс» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Морелли и Владимир Волков.

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла шесть встреч, в которых набрала шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с шестью очками после шести матчей располагается на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ.

Матчи на 21 сентября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
