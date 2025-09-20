Героический камбэк «Динамо» и горькая драма «Адмирала». Итоги дня КХЛ

Кирилл Пилипенко в одно лицо отсолировал во встрече с «Барысом», принеся «Северстали» волевую победу.

20 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Московское «Динамо» победило «Адмирал» в серии буллитов

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал московское «Динамо». Победу во встрече одержали гости по буллитам со счётом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Макс Комтуа, Джордан Уил, Девин Броссо. Решающий буллит на счету всё того же Комтуа. У «Адмирала» отличились Кайл Олсон, Аркадий Шестаков и Егор Петухов.

Стоит заметить, что в основное время гости смогли отыграться сначала с 0:2, а затем при счёте 2:3 они перевели игру в дополнительное время, забив спасительный гол за пять секунд до конца третьего периода. В овертайме Даниил Гутик вроде бы уже принёс победу хозяевам, однако после видеопросмотра было зафиксировано положение «вне игры».

В следующем матче «Адмирал» дома примет ЦСКА 23 сентября. Московское «Динамо» встретится в Хабаровске с местным «Амуром» 22 сентября.

«Северсталь» одержала волевую победу над «Барысом»

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе «Северстали» отличились Кирилл Пилипенко (дважды) и Никита Камалов. В эпизоде с голом Камалова ставший самым результативным игроком матча Пилипенко отметился ещё и результативной передачей. За «Барыс» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Морелли и Владимир Волков.

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла шесть встреч, в которых набрала шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с шестью очками после шести матчей располагается на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ.

Матчи на 21 сентября:

