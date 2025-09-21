«В России люди говорят о том, чтобы я вернулся. Это раздражает». Малкин — о своём будущем

В НХЛ открылись тренировочные лагеря и пошли первые интервью игроков. В «Питтсбурге» новый сезон будет знаменательным – 20 лет «Большой тройке» в лице Сидни Кросби, Евгения Малкина и Криса Летанга. Для россиянина этот сезон может стать и последним в составе «пингвинов» и в НХЛ. А может, и нет. Евгений в интервью для официального сайта клуба высказался о своём будущем, возможном снятии запрета на обмен, разговорах о возвращении в родную «Магнитку» и шансе выиграть ещё один Кубок Стэнли.

«Если я буду здорово играть, почему бы не замахнуться на ещё один год?»

— Все знают, что у вас остаётся один год по контракту.

— Я тоже знаю, уж поверьте.

— Это может быть ваш последний год? Уверен, вы думали об этом. Что сами хотите?

— Знаете, это зависит от того, как пойдёт сезон. Если мы будем здорово играть, я буду здорово играть, чувствовать уверенность, показывать свою игру, почему бы не замахнуться на ещё один? Предсезонка очень важна для команды и для меня. Я всё ещё голоден. Рад, что я здесь в этом году. У нас новый тренер, несколько новых ребят. Не терпится посмотреть, что будет в этом сезоне.

— Для вас важно завершить карьеру здесь или этот год может быть с другой командой?

— Зависит от того, что будет в сезоне. Случится ли что-то. Надеюсь, что нет и я останусь здесь, как Сид и Тангер, и всегда буду «пингвином». Надеюсь, мы будем здорово играть и всё сложится идеально. И что для меня тоже всё будет идеально. Конечно, я хотел бы остаться здесь.

— Как себя чувствовали физически в конце прошлого сезона и как чувствуете сейчас?

— Думаю, стал немного сильнее, потому что я отлично провёл лето. Второй день тренировочного лагеря, сейчас очень тяжело (смеётся). Но мне нравится. Чувствую себя нормально. Мы знаем, что лига уже непростая, много хороших команд, молодёжь прибывает и просто летает. Я просто должен быть готов к каждому матчу, держать концентрацию каждый день. Быть лучше каждый день, а там увидим. Чувствую, что я в порядке.

«В России люди говорят о том, чтобы я вернулся в «Магнитку». Это раздражает»

— Какие разговоры вели с Кайлом Дубасом о вашем будущем в «Питтсбурге»?

— Мы ещё не обсуждали это, однако, думаю, время у нас есть. Сезон длинный, тренировочный лагерь только начался. Посмотрим, что происходит. Это будет важный сезон для Кайла, для всех нас. Последние три года мы пролетали мимо плей-офф, это не здорово. Но, опять же, сейчас я ментально фокусируюсь на том, чтобы становиться лучше каждый день. Оставаться здесь, с командой, и стараться изо всех сил, а там посмотрим. Если это мой последний год здесь, то я отыграл в «Питтсбурге» 20 сезонов. Это тоже неплохо, знаете ли. Я рад быть «пингвином», рад, что взял здесь три Кубка Стэнли. Если у меня будет шанс сыграть и в следующем году, я это сделаю.

— Каким видите себя, на что ещё способны на этом этапе вашей карьеры?

— Тяжело об этом думать, потому что дома, в России, люди начинают говорить о том, чтобы я вернулся и сыграл один год в родном городе. Это раздражает, многие об этом говорят. Но, опять же, я приехал сюда в этом году и буду здесь. Хочу показать свой лучший сезон. Я однозначно недоволен тем, как играл последние пару лет. Если это мой последний год здесь, я хочу показать всё, что могу. Свою лучшую игру.

Евгений Малкин Фото: Justin Berl/Getty Images

— Подумаете о том, чтобы снять запрет на обмен в этом сезоне?

— Это тяжело. Мы видим такие истории, как у Брэда Маршана, она классно выглядит. Однако если команда тебя обменяет, а ты не выиграешь Кубок, будет немного странно. Посмотрим, что будет в будущем. Но, конечно, все хотят попытаться сыграть в плей-офф, может, попробовать замахнуться на ещё один Кубок. Это классная история, когда смотришь на неё по телевизору, однако я не знаю, что буду чувствовать, если команда захочет меня обменять.

— Как думаете, на что способна команда под руководством нового тренера Дэна Мьюза?

— Усердная работа. Сами видите, какие тренировки последние два дня, нереально тяжёлые. Мне это нравится. Нам это нужно. Молодым ребятам и ветеранам надо работать вместе. Мы должны играть все 60 минут. Мне нравится, что я вижу. Он сфокусирован, настроен. На первом собрании он сказал, что тут все равны, нет деления на суперзвёзд, новичков, молодых, все на одном уровне, и все должны пахать.

— Как отреагировали на новости о контракте Марка-Андре Флёри?

— Конечно, я счастлив. Я уже говорил, что надеюсь, что это не последняя его игра, может быть, он подпишет контракт ещё на год. Марк-Андре Флёри — мой друг, и я рад сыграть с ним ещё одну встречу. Он потрясающий парень, у него замечательная семья, и я рад выходить с ним на лёд.

— Что скажете о том, что вас поставили в звено с Энтони Мантой?

— Классный игрок, быстрый и с длинной клюшкой. Он жёсткий, может забивать, всё может делать. Рад, что мы его подписали. Думаю, ему не хватало уверенности последние пару лет. Надеюсь, мы все станем лучше. Если будем играть в одном звене, я сделаю всё возможное, чтобы помочь ему. Надеюсь, у нас сложится отличная «химия».