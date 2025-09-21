Ливан, Нигерия, далее — везде. Хоккеисты из НХЛ из очень необычных стран

Анже Копитар объявил, что через год завершит карьеру в НХЛ. «Лос-Анджелес» теряет своего капитана и лидера, от которого даже сейчас в игре команды зависит очень многое, а маленькая Словения — своего единственного на данный момент представителя в лиге и первого игрока из балканской страны, который сыграл в главной лиге мира. Таких же звёзд за спиной Анже пока не видно.

Словения — необычное место рождения для хоккеиста с американской точки зрения, но всё же это самая развитая в хоккейном плане бывшая югославская республика, сборная которой и в элите ЧМ играла, и в четвертьфинале Олимпиады побывала. А в НХЛ выступали спортсмены из стран, которые даже у самого продвинутого болельщика не ассоциируются с хоккеем. Не будем учитывать примеры канадцев и американцев, чьи родители работали в условном Парагвае и Венесуэле — только реальных аборигенов. Игроков, которые совсем рано переехали из своей страны, тоже не учитываем, поэтому в тексте нет великого Олафа Колцига.

Нигерия — Румун Ндур

Семья нигерийского хоккеиста переехала в Онтарио уже тогда, когда Румуну было семь, так что на коньки он встал относительно поздно. Это объясняет то, что бо́льшую часть карьеры у игрока возникали проблемы с катанием (да и габариты были немаленькими — 190/113). При этом, как писали друзья семьи, Румун был ещё самым скромным по размеру из своих братьев, которые тоже стали спортсменами: правда, выше студенческого баскетбола они не выросли. Ндур не стал звездой НХЛ, но провёл там 69 матчей и отметился двумя голами.

Румун Ндур Фото: Rick Stewart/Getty Images

Понятно, что габаритного защитника без хорошего катания в 90-х могли использовать в первую очередь как тафгая. За свою долгую карьеру Ндур насобирал под три тысячи штрафных минут, которые в основном пришлись на американские фарм-лиги. Румун был хоккеистом самого первого состава «Атланты»: правда, та команда за сезон победила всего в 14 матчах. Ндур успел поиграть в Европе, успел взять чемпионат Словении, а теперь тренирует в детском хоккее. Его сын Малачи играет в баскетбольной NCAA.

Ливан — Эд Хатум

«Я начал заниматься хоккеем в девять лет, а свою первую встречу в НХЛ сыграл спустя 10 лет — можете ли вы в это поверить? У меня всегда отлично получалось в спорте: я занимался и гольфом, и сквошем, и теннисом. В школе я метал диск и играл в команде по американскому футболу, занёс победный тачдаун, и учитель просил меня показать другим ребятам, как это делается», — в рассказе Хатума может ощущаться толика хвастовства, однако всё так и было. Семья будущего хоккеиста «Детройта» переехала в США из Ливана в 1954-м, а Хатум последовал их примеру двумя годами позже.

Хатум быстро стал считаться одним из лучших молодых хоккеистов в Оттаве, и после успешных сезонов в фарме «Ред Уингз» дебютировал за команду в 1969-м, пусть «Детройт» тогда переживал кризисное время. Хатум оказался частью самого первого состава «Ванкувера» в 1970-м, однако в «Кэнакс» продержался недолго, после этого Хатум доигрывал уже в низших лигах. Там Эд пересекался с Доном Черри: два хоккеиста подружились и сохраняли связь уже тогда, когда Черри стал знаменитым комментатором. Сейчас Хатум рад тому, что НХЛ прилагает больше усилий для того, чтобы в лиге играли хоккеисты из числа национальных меньшинств.

Австралия — Натан Уокер

Обычно семьи игроков с необычным местом рождения рано переезжают в Канаду. Но это не история Уокера: из Кардиффа, где он родился, его семья вскоре отправилась в Сидней. У юного Натана не было никакой возможности смотреть НХЛ, однако в хоккей он влюбился после того, как с братом попал на игру любительской лиги. Уокер смотрел «Могучих утят» и смог купить диски с хайлайтами, когда побывал на турнире в Торонто. Но уровень местного хоккея был таким, что уже в 11 лет Уокер играл на уровне U18.

В 13 лет работавший в Австралии словацкий тренер предложил Уокеру переехать в Чехию: Натан понимал, что условий для тренировок в Австралии уже было недостаточно, заниматься он мог лишь дважды в неделю. В Чехии Уокер пробился в основу «Витковице» и привлёк внимание «Вашингтона», где дорос от лагеря развития до основного состава и Кубка Стэнли в 2018-м. Полноценным игроком НХЛ Уокер стал уже в «Блюз», где его ценят за силовую борьбу: в прошлом сезоне Натан сделал 281 силовой и оказался лидером команды по блокированным броскам среди форвардов.

Япония — Ютака Фукуфудзи

В 1974-м скучавший менеджер «Баффало» Панч Имлах выдумал японского хоккеиста Таро Цудзимото, потому что ему стало ужасно скучно в поздних раундах драфта НХЛ. Вряд ли Имлах мог представить, что через 24 года лучшие хоккеисты НХЛ именно на японском льду впервые примут участие в Олимпиаде, а ещё через несколько лет настоящий японский хоккеист из плоти и крови сыграет в главной американской лиге. В Японии несколько лет был небольшой хоккейный бум, а местная сборная несколько лет даже выступала в элите ЧМ: правда, через специальную «квалификацию Дальнего Востока», фактически выкупив место среди 16.

Ютака Фукуфудзи в составе сборной Японии Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Фукуфудзи вообще вряд ли бы дебютировал в НХЛ: бо́льшую часть американской карьеры он провёл в Лиге восточного побережья, однако сложная ситуация с вратарями команды и успешный отрезок игры в АХЛ позволили японцу дебютировать в составе «Лос-Анджелеса» в 2007-м. Ютака потом честно признавался, что это случилось слишком рано и что ему лучше было провести лишнее время в фарме: за 96 минут в НХЛ он пропустил семь шайб и больше не играл в лиге. Однако Фукуфудзи до сих пор играет в хоккей в Азиатской лиге и сравнительно недавно был третьим голкипером сборной на олимпийской квалификации, хотя Ютаке уже исполнилось 43.

Хорватия — Борна Рендулич

Хорват за год не прижился сразу в двух клубах КХЛ, заявив, что в СКА ему не давали играть, а потом он назвал Андрея Разина обманщиком. Однако Борна как хоккеист остаётся неплохим — мы видели это и в «Витязе» несколько лет назад, и во время удачного отрезка игры в «Сочи», да и сейчас в «Шанхае». «Боря-гол», как называл его Роман Ротенберг, играет в ведущих звеньях. При этом Рендулич родился, вырос и начал заниматься хоккеем именно в Хорватии: по данным ИИХФ, в стране Луки Модрича даже сейчас есть лишь четыре крытых катка.

«Мои родители продали свои машины, заложили часть своих вещей, чтобы получить дополнительные деньги. К тому же мне помогало все хорватское хоккейное коммьюнити. Ребята, с которыми я играл, другие знакомые давали мне деньги в долг. Я добился всего в своей карьере благодаря им», — вспоминал Рендулич в интервью «РИА Новости». После периода в Хорватии Борна отправился в Финляндию, где после успешной игры большого незадрафтованного хоккеиста заметили в «Колорадо». Рендулич рассказывал, что его дебют в НХЛ целую неделю был главным спортивным событием в стране, однако этого не хватило, чтобы удержать внимание к хоккею. Борна успел забить гол с передачи Габриэля Ландескога, но для закрепления в НХЛ скиллов всё же не оказалось недостаточно.