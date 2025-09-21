Как «Шанхайские Драконы» стартовали в КХЛ. Что от них ждать дальше?

В преддверии домашней игры «Шанхайских Драконов» с нижегородским «Торпедо» было бы бессовестно не уделить внимание китайской команде, у которой всего лишь за пять игр появились не только наблюдатели, но и прямые болельщики. Кстати, Санкт-Петербург принял «Драконов» очень радушно – сплотились те, кому неинтересны прошлые заслуги Романа Ротенберга, а также не впечатляют нынешние – Игоря Ларионова.

Не только самые преданные ходатаи «СКА Арены», но и вообще весь персонал и любопытствующие в день игры «Драконов» со СКА были немного в раздрае – вроде стены те же, а работа с болельщиками, атрибутика новая, везде хоть немного, но Китай. То, чем сейчас охарактеризовывают «Драконов», а именно быстро пропущенной шайбой в первом периоде шанхайцы впоследствии плотно забетонировали всю домашнюю и гостевую серии. Однако каково было удивление, когда подопечные Жерара Галлана стали сравнивать и нагонять гол за голом при огромном количестве удалений и потерь шайбы в средней зоне. Уже в тот бесшабашный вечер хоккей был абсолютно для всех, кто его любит: огромное количество голов, интрига до 35-й минуты, силовые приёмы, а также просто кураж, потому что «раздевали» СКА.

Самым интересным в пробный дебютный просмотр был Макс Эллис, который отличился неимоверной юркостью и талантом находиться в нужное время в нужном месте, а также перетягивали внимание Куинни Гейдж, Никита Попугаев и Рендулич.

Именно во время первого матча формировать впечатление о ребрендинге «Куньлуня» в «Драконов», казалось бы, глупо, однако все следующие игры, кроме последней на выезде, показывали одно и то же: китайские, то есть курьёзные удаления, отвага, при этом реальные очки. На первой неделе КХЛ был отмечен вратарь «Драконов» – Патрик Рыбар. Он пополняет неплохой топ вратарей в этом году, и самым страшным соперником по поприщу является пока что Адам Гуска. Нельзя не отметить, насколько этот словак великолепен: стена из 193 см реально держит «Адмирал».

«Шанхайские Драконы» Фото: ХК «Шанхайские Драконы»

Шанхайский «веночек» Надежды Кадышевой плыл в домашней серии аж 14 раз, особенно неприятно щёлкнув по носу ярославский «Локомотив». К слову сказать, именно эта игра была самой техничной и без привычных за два домашних матча силовых в борт, а также без потасовок в зоне голкиперов.

Сам Жерар Галлан отметил, что игра с «Локомотивом» заведомо оговорена быть максимально «ровной», чтобы не вестись на стычки и едкие байты на вбрасывании. Именно после этой встречи «Драконам» отсыпали большое количество комплиментов – многим было очень лестно видеть, как абсолютно обновлённый, но полусырой состав бывшего клуба «Ред Стар» обыгрывает победителя Кубка Гагарина. Для любителей силовой борьбы два канадских тренера спрятали свои полутафгайские когти и сыграли очень интеллигентно.

Две встречи на выезде совершенно не изменили отношения зрителей к китайскому клубу, а сами «Драконы» только подчеркнули свой стиль игры в КХЛ. Они обозначились как абсолютные хулиганы в этой лиге, от которых можно ждать совершенно всё, что только можно представить. Напрягаясь, но не в полную силу они могут вынести условного лидера КХЛ, однако с такой народной командой, как «Адмирал», хлебнут солёной водицы. Помните ещё такие похожие зарубежные команды, которые больше не играют в КХЛ?

Отметим, что матч с «Амуром» вышел абсолютным триллером, и хабаровчане не дышали на 57-й минуте встречи, когда тот самый Макс Эллис забросил четвёртую подряд шайбу в четвёртой игре. Это то, что дарит болельщикам абсолютный драйв с двух сторон – и в арене, и по ту сторону экранов.

Есть и море дёгтя, которое делает «Драконов» слабоватыми хулиганами. Их хочется простить, потому что они вовремя сглаживают углы и набирают очки, однако для будущей игры с такой командой, как «Торпедо», отваги и эйфории будет действительно мало.

Количество удалений (пусть пара из них были неоднозначными и несколько игроков осмелились спорить с судьями на выезде) зашкаливает за разумные пределы. Хуже количества и качества удалений – только потеря шайбы в собственной и средней зоне, что выглядит и правда какой-то галлюцинацией при такой высокоскоростной игре.

Жерар Галлан Фото: ХК «Шанхайские Драконы»

Галлан сейчас подбирает ребят – было видно, как в одной из игр выделялся симбиоз Попугаева и Меркли, однако в другой игре их разделили. Всё ещё любопытно, почему Райан Спунер не использует выходы один к одному с вратарём и всегда ждёт кого-то для передачи. Да и вообще первое звено не отыгрывает роль ударного, будто путая соперника, оно проседает само.

У «Шанхайских Драконов» есть все шансы стать пегой лошадкой в таблице Западной конференции, но для этого им придётся продолжать удивлять зрителей громкими победами и настолько же громкими провалами. Пока это совершенно непредсказуемый бешеный игрок в гонке за вниманием и одобрением, в арсенале которого есть ещё неизученные пары и тройки игроков, которые могут выдать необыкновенную «химию» на льду. Майк Келли и Жерар Галлан могут предложить незабываемый сезон Санкт-Петербургу.

Кстати, о петербуржцах. Самое интересное не всегда гудит в ложах клуба или в раздевалке, а иногда – просто около фудкортов.

Детям и их родителям очень понравились практически все развлечения, предложенные маркетингом для посетителей, однако есть нюансы для развивающегося клуба. Обескураженные болельщики «Драконов» переживали, что не знают слова китайской кричалки, и смотрели на куб в надежде прочесть, что же кричать: «Чай!» или «Чееей»? Но на кубе не было подсказок. Да и порой диктор не сразу называл, кто забил гол в гостевой команде, что было немного неинтеллигентно для Санкт-Петербурга. Эти сыроватые моменты, безусловно, будут исправлены, а болельщикам останется спорить между собой, что лучше: китайский рэп, когда их игрок забивает, или всё-таки Кадышева с «веночком».