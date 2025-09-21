ЦСКА снова пропустил пять голов, «Авангард» поиздевался над «Ак Барсом». Итоги дня в КХЛ

21 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Представляем обзор всех игр.
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу красно-белых.
Дублем в составе «Спартака» отметился защитник Андрей Миронов, ещё по голу забили Герман Рубцов, Даниил Орлов и Павел Порядин, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке игры. За «Трактор» дубль оформил защитник Григорий Дронов и ещё одну шайбу забросил Джордан Гросс. Во втором периоде нападающий «Спартака» Никита Холодилин был удалён до конца матча за удар коленом в колено форварда «Трактора» Андрея Светлакова.
«Трактор» прервал свою трёхматчевую победную серию.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и ЦСКА. Результативная встреча завершилась в пользу магнитогорского клуба со счётом 5:4.
Голами в составе «Металлурга» отметились Люк Джонсон, Даниил Вовченко, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев, Никита Михайлис. За ЦСКА голы забили Виталий Абрамов, Ярослав Яппаров, Николай Коваленко и Денис Зернов. Отметим, что в середине второго периода «Металлург» вёл со счётом 5:2, однако армейскому клубу удалось сократить отставание до минимума.
ЦСКА потерпел третье поражение кряду и пропустил 15 шайб за последние три матча.
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
«Нефтехимик» открыл счёт в начале второго периода — отличился нападающий Дамир Жафяров, которому ассистировали Александр Дергачёв и Владислав Барулин. «Автомобилист» сравнял счёт в концовке второго периода благодаря голу Семёна Кизимова в большинстве. В середине третьего периода «Нефтехимик» забросил две шайбы подряд — отличились Данил Юртайкин и Никита Попугаев. В концовке матча Андрей Белозёров голом в пустые ворота установил окончательный счёт.
«Нефтехимик» одержал четвёртую победу в последних пяти встречах после двух подряд поражений на старте сезона.
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и СКА. Победу одержали гости со счётом 3:0.
Уже на второй минуте матча счёт открыл нападающий СКА Рокко Гримальди, которому ассистировали Маркус Филлипс и Сергей Сапего. Петербургский клуб удвоил преимущество в середине второго периода благодаря голу Матвея Короткого. Голом в пустые ворота отметился Никита Дишковский. Вратарь СКА Егор Заврагин записал на свой счёт первый «сухой» матч в текущем сезоне КХЛ.
Это был первый матч «Лады» под руководством нового главного тренера Павла Десяткова. Тольяттинский клуб уступил в пятой встрече подряд.
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась в пользу омичей со счётом 6:1.
На 30-й секунде матча счёт открыл нападающий Владимир Алистров, для которого эта шайба стала дебютной в составе «Ак Барса». Далее в матче забивал лишь «Авангард»: дублем отметился нападающий Константин Окулов, ещё по шайбе забросили Михаил Котляревский, Эндрю Потуральски, Максим Лажуа и Ансель Галимов, забивший гол в дебютном матче за омский клуб.
Эта победа стала для «Авангарда» пятой подряд. Омский клуб взял реванш у «Ак Барса» за поражение в первом матче сезона со счётом 1:2.
