Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 21 сентября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

ЦСКА снова пропустил пять голов, «Авангард» поиздевался над «Ак Барсом». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 21 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Лада» проиграла в первом матче после смены тренера, «Спартак» дожал «Трактор».

21 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Миронов (Локхарт, Пашин) – 06:00 (6x5)     0:2 Рубцов (Пашин, Кин) – 15:35 (5x4)     1:2 Гросс (Крощинский, Дер-Аргучинцев) – 19:02 (5x5)     2:2 Дронов (Дер-Аргучинцев, Кадейкин) – 20:55 (5x5)     3:2 Дронов (Дюбе, Ливо) – 27:21 (4x3)     3:3 Миронов (Мальцев, Порядин) – 31:39 (5x5)     3:4 Орлов (Рубцов, Ружичка) – 32:02 (5x5)     3:5 Порядин (Пашин, Орлов) – 59:36 (en)    

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу красно-белых.

Дублем в составе «Спартака» отметился защитник Андрей Миронов, ещё по голу забили Герман Рубцов, Даниил Орлов и Павел Порядин, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке игры. За «Трактор» дубль оформил защитник Григорий Дронов и ещё одну шайбу забросил Джордан Гросс. Во втором периоде нападающий «Спартака» Никита Холодилин был удалён до конца матча за удар коленом в колено форварда «Трактора» Андрея Светлакова.

«Трактор» прервал свою трёхматчевую победную серию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Полтапов, Гарднер) – 03:54 (5x5)     1:1 Джонсон (Пресс, Вовченко) – 06:57 (5x4)     2:1 Вовченко (Паливко, Козлов) – 08:31 (5x5)     2:2 Яппаров (Патрихаев, Гурьянов) – 22:13 (5x5)     3:2 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 24:51 (5x4)     4:2 Силантьев (Яковлев, Ткачёв) – 26:29 (5x4)     5:2 Михайлис (Хабаров, Минулин) – 30:16 (5x5)     5:3 Коваленко (Спронг, Охотюк) – 45:03 (5x5)     5:4 Зернов (Ерёменко, Коваленко) – 47:57 (5x5)    

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и ЦСКА. Результативная встреча завершилась в пользу магнитогорского клуба со счётом 5:4.

Голами в составе «Металлурга» отметились Люк Джонсон, Даниил Вовченко, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев, Никита Михайлис. За ЦСКА голы забили Виталий Абрамов, Ярослав Яппаров, Николай Коваленко и Денис Зернов. Отметим, что в середине второго периода «Металлург» вёл со счётом 5:2, однако армейскому клубу удалось сократить отставание до минимума.

ЦСКА потерпел третье поражение кряду и пропустил 15 шайб за последние три матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Жафяров (Дергачёв, Барулин) – 23:06 (5x5)     1:1 Кизимов – 38:03 (5x4)     1:2 Юртайкин (Митякин, Сериков) – 45:50 (5x3)     1:3 Попугаев (Сериков, Юртайкин) – 47:21 (5x4)     1:4 Белозёров (Юртайкин) – 57:33 (en)    

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

«Нефтехимик» открыл счёт в начале второго периода — отличился нападающий Дамир Жафяров, которому ассистировали Александр Дергачёв и Владислав Барулин. «Автомобилист» сравнял счёт в концовке второго периода благодаря голу Семёна Кизимова в большинстве. В середине третьего периода «Нефтехимик» забросил две шайбы подряд — отличились Данил Юртайкин и Никита Попугаев. В концовке матча Андрей Белозёров голом в пустые ворота установил окончательный счёт.

«Нефтехимик» одержал четвёртую победу в последних пяти встречах после двух подряд поражений на старте сезона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Филлипс, Сапего) – 01:20 (5x5)     0:2 Короткий (Филлипс) – 31:32 (5x5)     0:3 Дишковский (Поляков, Менелл) – 58:12 (en)    

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и СКА. Победу одержали гости со счётом 3:0.

Уже на второй минуте матча счёт открыл нападающий СКА Рокко Гримальди, которому ассистировали Маркус Филлипс и Сергей Сапего. Петербургский клуб удвоил преимущество в середине второго периода благодаря голу Матвея Короткого. Голом в пустые ворота отметился Никита Дишковский. Вратарь СКА Егор Заврагин записал на свой счёт первый «сухой» матч в текущем сезоне КХЛ.

Это был первый матч «Лады» под руководством нового главного тренера Павла Десяткова. Тольяттинский клуб уступил в пятой встрече подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Авангард
Омск
1:0 Алистров (Барабанов, Лямкин) – 00:30 (5x5)     1:1 Котляревский – 01:53 (5x5)     1:2 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 13:27 (5x4)     1:3 Окулов (Потуральски) – 26:23 (5x5)     1:4 Потуральски (Гуляев, Волков) – 46:51 (5x5)     1:5 Лажуа (Потуральски, Прохоркин) – 56:11 (5x4)     1:6 Галимов (Пономарёв, Рашевский) – 57:32 (5x5)    

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась в пользу омичей со счётом 6:1.

На 30-й секунде матча счёт открыл нападающий Владимир Алистров, для которого эта шайба стала дебютной в составе «Ак Барса». Далее в матче забивал лишь «Авангард»: дублем отметился нападающий Константин Окулов, ещё по шайбе забросили Михаил Котляревский, Эндрю Потуральски, Максим Лажуа и Ансель Галимов, забивший гол в дебютном матче за омский клуб.

Эта победа стала для «Авангарда» пятой подряд. Омский клуб взял реванш у «Ак Барса» за поражение в первом матче сезона со счётом 1:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ

Расписание матчей 22 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Динамо М
Москва
Новости. Хоккей
Все новости

