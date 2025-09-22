Мичков готов разрывать НХЛ! Забил спасительный гол и чудесно реализовал буллит

Команды НХЛ вышли из отпуска и уже начали серьёзную подготовку к сезону. Неотъемлемая её часть – матчи пресезона, которые позволяют посмотреть ближайший резерв, а также предварительно наиграть какие-то связки.

Сильнейшие игроки команды обычно не с первых матчей появляются на льду, однако для Матвея Мичкова было сделано исключение. Оно разумно и объяснимо – новый главный тренер команды Рик Токкет хотел посмотреть в деле на доставшийся ему талант.

Вместе с Матвеем в первое сочетание попал и Никита Гребёнкин, который после обмена из «Торонто» не провёл ни одного матча за «лётчиков».

По другую сторону баррикад на североамериканском льду дебютировал Максим Шабанов, который попал во вторую тройку с Хорватом и Друеном. Хорошая компания для первого матча, согласитесь.

Хоть и игра Максима в сочетании с именитыми партнёрами оставила много положительных отзывов по ту сторону океана, экс-нападающий «Трактора» в первой встрече очков не набрал. Шабанов провёл на льду почти 17 минут и успел за это время нанести два броска.

Человек, который делает подкасты про «Айлендерс», даже написал в соцсетях: «Я вообще-то не слишком люблю воодушевляться предсезонкой, но от игры Шабанова сложно не прийти в восторг. Его мастерство действительно выделяется». То ли ещё будет, когда Максим окончательно освоится в лиге.

А вот Матвею Мичкову удалось зажечь по-настоящему – юный россиянин сразу показал, что в этом сезоне он готов разрывать НХЛ! Матвей спас «Флайерз», когда они проигрывали 1:2 в концовке третьего периода, молниеносно среагировав на отскок после броска Драйсдейла.

А в серии буллитов Мичков вновь поразил всех, чудесно реализовав свою попытку. Победной она не стала, так как Барзал сразу же сравнял счёт, а команды закончили лишь на 22-й общей попытке – швед Эмиль Андраэ принёс победу «Филадельфии».

Мичков провёл на льду почти 24 минуты, за которые успел нанести аж шесть бросков по воротам. Остаётся надеяться, что Токкет будет доверять Матвею больше, чем это делал Торторелла. Кажется, в этом сезоне россиянин, окончательно освоившись и повзрослев, будет представлять ещё большую угрозу для соперников.