«Нижнекамцы проявляют себя в КХЛ, а не дома. Повод задуматься». Новый татарин «Авангарда»

Алексей Сопин с Ги Буше не смогли завершить комплектование состава «Авангарда» – клуб так и не нашёл (пока?) аргументов для возвращения в Омск Клима Костина и Майкла Маклауда. При этом травму получил ещё и Наиль Якупов, так что на срочно нужно было искать усиление в нападение. Одним из лучших вариантов на рынке оказался Ансель Галимов. Двусторонний форвард провёл два приличных сезона за «Спартак» и полюбился московским болельщикам, однако контракт с красно-белыми так и не переподписал.

Галимову также нравилось в Москве, и, судя по трогательному письму спартаковским фанатам, он с трудом принял решение об уходе из клуба. Версий, почему так вышло, несколько. Сам игрок в предыдущих интервью рассказывал, что его оскорбил сам факт предложения сократить оклад почти на треть, хотя он и так получал далеко не самые большие по меркам КХЛ деньги. Так или иначе, сейчас Галимов рад стать частью «Авангарда», за который уже играл в 2017-2019 годах. Доволен Анселем и Ги Буше. В первом же матче Галимов отметился заброшенной шайбой и долгим монологом в свою честь от тренера журналистам. Корреспонденту «Чемпионата» удалось пообщаться с нападающим сразу после матча.

Ансель Галимов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Были варианты и с Казанью, и с Нижнекамском, но не срослось»

– Ги Буше на пресс-конференции отдельно рассказывал о том, как был впечатлён первым вашим матчем за «Авангард» под его руководством. Приятно слышать такие речи о себе?

– А я не слышал, меня же не было на пресс-конференции.

– Погодите, но была же речь в раздевалке?

– Так я английский не знаю, мне ребята ещё не перевели. Шучу, конечно, он подошёл ко мне, сказал, что видит во мне большой потенциал, знает, на что я способен, какую пользу могу принести этой команде. Надеется, что буду продолжать работать, делать то, что умею, и не стану снижать планку. Мало хорошо начать, надо действовать в том же духе дальше.

– Буше отметил, что система игры «Авангарда» сложная, и далеко не все хоккеисты её понимают. Вам же удалось её постичь буквально за два дня. Действительно было трудно понять тактику Ги?

– Сам себя хвалить не хочу, я всего два дня был до этого в Омске, но это были продуктивные два дня. Просмотрел очень много видео, со мной отдельно поработал тренерский штаб, мы персонально работали, изучали тактические аспекты, так что я был готов к матчу.

Однако нам ещё и предстоит очень много работы, главные матчи – впереди. Победили «Ак Барс» в Казани, здорово, но выигрывать нужно не только сейчас, а последний матч сезона закончить победителями. Вот тогда будет радость.

– И всё же лукавством с вашей стороны будет сказать, что не испытали после этой игры никаких эмоций. Не играть с апреля, остаться на старте сезона без команды и забить в первом же матче за новый клуб. Неужели не порадовались моменту?

– Конечно, приятно, но если говорить о моей заброшенной шайбе по делу, то я бы скорее выделил ребят в эпизоде. Посмотрите лучше, как сначала Раш [Дмитрий Рашевский] красиво обыграл их игрока, затем Вася Пономарёв отдал отличную передачу на пятак. А я-то что, просто оказался в нужное время в нужном месте.

Ансель Галимов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Но признаюсь, после игры на меня нахлынули эмоции. Благодарен семье, в первую очередь им хочу сказать большое спасибо за поддержку — моей супруге, моему сыну. Они в трудные моменты были рядом и всегда поддерживали меня, относились ко всему с пониманием. Я их очень люблю, и пусть они это знают.

– Нижнекамцу в Казани забивать вдвойне приятно? Наверняка ещё много детских воспоминаний о городе, республике.

– Да нет, я сам люблю Казань, играл в Казани. Это хороший город.

– В том числе и напомнить о себе в таком случае, разве нет?

– Знаете, я не злопамятный человек, стараюсь помнить и ценить в первую очередь хорошее. Могу вам рассказать, что были переговоры и с Казанью сейчас, и с Нижнекамском. Это были бы неплохие варианты для меня, почему нет? Но вышло так, что нигде не срослось.

Спасибо Омску, руководству клуба, всем, кто проделал эту огромную работу по переходу, в итоге всё получилось, подписались. Рад вернуться в «Авангард».

«Столько ребят из Нижнекамска проявляют себя по всей КХЛ, но не дома – повод задуматься»

– Вы нашли команду только на третью неделю чемпионата, полностью пропустив командные предсезонки. Тяжело воспринимали эту ситуацию?

– Такого никогда не было в моей карьере, чтобы я не подписался летом. 25 дней сидел без контракта, все играют, все вошли в сезон. Не секрет, это не очень приятно, разумеется, даже банально эмоционально тяжело, все уже в хоккее, а ты нет.

Сейчас я получаю удовольствие от процесса, от ребят, которые меня поддерживают каждую тренировку, постоянно подбадривают, подсказывают. Стараюсь влиться как можно быстрее.

– А что случилось летом, почему оказались в простое? Вы не смогли договориться с другими клубами либо рынок стал жёстким в связи с сокращением количества команд? Не было заинтересованности?

– Были предложения, переговоры, но не смогли договориться по разным причинам. Интерес ко мне был.

– И всё-таки почему не остались в «Спартаке»? Вам же предлагали новый контракт с клубом.

– Не хочу комментировать сейчас «Спартак», надеюсь на понимание. Я искренне благодарен за те два года, которые там провёл. Это было отличное время. Большое удовольствие играть при спартаковских трибунах, у команды потрясающие болельщики, особая атмосфера.

А дальше уже что произошло, то произошло, комментировать не вижу смысла. Это прошлое, думаю о будущем. Все вопросы к руководству «Спартака».

– То есть сожалений, что всё так вышло, нет?

– Случилось так, как случилось. Я рад тому, где оказался сейчас, и смотрю в будущее.

Ансель Галимов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Что первое услышали от тренеров, когда приехали в Омск?

– Получай удовольствие от хоккея! Буше ждёт агрессии от меня и от команды. Не давать сопернику легко себя чувствовать. Мне нравится стиль игры команды.

– В «Авангарде» у вас потихоньку образуется настоящий нижнекамский клан с Дамиром Шарипзяновым и Наилем Якуповым. Шутите на эту тему?

– Слушайте, да здесь в Омске сейчас играет больше воспитанников Нижнекамска, чем в самом Нижнекамске сейчас. Мне кажется, это о чём-то да говорит.

– «Ак Барсу» и «Нефтехимику» стоит задуматься, куда убегают их таланты?

– Наверное, но не мне об этом судить. Пусть они сами об этом думают.

– И всё-таки здорово же видеть такую рекламу нижнекамского хоккея в стране? Столько ребят проявляют себя из школы «Нефтехимика» сейчас по всей КХЛ.

– Действительно, столько ребят проявляют себя, мы их видим… Но почему-то в родном клубе их нет, да? Интересно почему? Есть о чём задуматься.

Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов в «Авангарде» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

– На татарском между собой с Наилем и Дамиром не общаетесь?

– Нет, нам бы на английском начать говорить, чтобы главного тренера понимать. Я пока только третий день в команде, дальше – разберёмся. Английский точно теперь надо поднимать будет, планирую заняться языком.