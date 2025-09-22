Российские новички ярко ворвались в НХЛ! Грицюк сделал заявку, Бут сотворил красоту

Тринеев помог «Вашингтону» победить без Овечкина, а Петров и Гущин пытаются закрепиться в «Эдмонтоне» и «Колорадо».

Минувшей ночью в Северной Америке состоялось 15 матчей в ходе стартовавшей предсезонки в Национальной хоккейной лиге. Среди российской хоккейной общественности большое внимание вызывала встреча между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В этом матче можно было впервые понаблюдать за очной встречей на североамериканском льду представителя «Филадельфии» Матвея Мичкова и новичка «Айлендерс» Максима Шабанова. Готовящийся начать свой второй сезон в НХЛ 20-летний Мичков выдал роскошную встречу, о которой можно прочитать отдельно в нашем материале.

Но и в других матчах российские игроки проявили себя с самой яркой стороны. Например, отлично ворвался в НХЛ новичок «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк. 24-летний форвард долго ждал подходящего момента, чтобы отправиться за океан. В КХЛ российский нападающий провёл пять сезонов, сумев вырасти в действительно статусного игрока лиги. Арсений поехал в Америку с амбициями как можно быстрее закрепиться в основном составе «дьяволов», не желая надолго застревать в АХЛ. В такой ситуации свою состоятельность на льду необходимо доказывать с самой первой смены предсезонки, потому что конкуренция за океаном просто огромная. Особенно в клубе уровня плей-офф НХЛ, коим является «Нью-Джерси».

В первом матче предсезонки «Дэвилз» потерпели поражение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5), но Грицюк принял участие в двух голевых атаках своей команды. Арсений ассистировал Полу Коттеру, а в самой концовке явил Америке свой фирменный бросок в большинстве, благодаря которому на российских аренах он забил не один десяток голов. При игре в формате «пять на три» Арсений в касание прошил голкипера «Рейнджерс» Дилана Гаранда. Стоит заметить, что звёздные россияне «синерубашечников» – голкипер Игорь Шестёркин и нападающий Артемий Панарин – участия в матче не принимали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Яркий дебютный матч за океаном провёл и обладатель Кубка Гагарина – 2025 Даниил Бут. Он и Дмитрий Симашев подписали контракты новичков с «Ютой Мамонт». В первом матче предсезонки «мамонты» уступили «Колорадо Эвеланш» (2:3), но оба россиянина отметились результативными действиями: Бут забросил шайбу, Симашев отдал передачу.

При этом гол Даниила получился особенно красивым. Опытный нападающий «Юты» Лоусон Круз затащил шайбу в чужую зону и скинул её на располагавшегося на борту Бута: Даниил с места эффектно обыграл Мэтта Штинбурга, выкатился на ударную позицию и броском от штанги и переиграл Трента Майнера.

«Думаю, здесь очень тяжело играть. Я выступал с отличными партнёрами, для меня это большое удовольствие и ценный опыт. Но это только первая игра, и мне ещё много над чем нужно работать.

Заброшенная шайба? Отличная работа моих партнёров, а я просто сделал, что умею лучше всего: бросил по воротам и забил», – скромно оценил Бут свой гол.

Примечательно, что после второго периода Майнер уступил место в воротах Кайлу Кейзеру, который прошлый сезон провёл в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар». В заключительной двадцатиминутке по воротам Кейзера было произведено всего пять бросков, один из которых в исполнении Сэмми Уокера оказался голевым. Именно в этой комбинации и принял участие Симашев, выполнивший результативную передачу.

По частой североамериканской традиции за один игровой вечер «Колорадо» и «Юта» провели сразу два матча. Разумеется, абсолютно разными составами. Во второй встрече с участием этих команд «лавины» также одержали победу, но куда более лёгкую – 5:1. Ассистентский дубль на свой счёт записал Валерий Ничушкин, а одной заброшенной шайбой отметился Даниил Гущин.

В других матчах стоит выделить Богдана Тринеева, Якова Тренина, Дмитрия Воронкова и Матвея Петрова. 23-летний Тринеев помог «Вашингтон Кэпиталз» без пропускавшего встречу Александра Овечкина разобраться с «Бостон Брюинз» (5:2).

Богдан забил четвёртый гол «столичной» команды в матче, воспользовавшись передачей от соотечественника Ивана Мирошниченко. «Я знаю: если шайба у меня, я бросаю. План очень простой – забиваю», — лаконично высказался Тринеев о заброшенной шайбе в ворота «мишек».

«Миннесота Уайлд» без Кирилла Капризова сыграла с «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ). Для выявления победителя потребовалось провести овертайм, героем которого стал оформивший дубль российский нападающий Яков Тренин.

Как «дикари» одержали победу без Капризова? Дубль Тренина помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в овертайме в матче предсезонки НХЛ

Нападающий «дикарей» начал камбэк своей команды с 0:2, а затем положил победный гол в дополнительном отрезке. На счету другого российского нападающего «Уайлд» Данилы Юрова результативная передача.

«Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (4:1). Самым результативным игроком матча стал российский нападающий «мундиров» Дмитрий Воронков, набравший 3 (1+2) очка. В составе «музыкантов» отличился Никита Александров, ставший автором единственной шайбы своей команды.

«Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз» также провели два матча разными составами. В одном из них сильное выступление показал нападающий «нефтяников» Матвей Петров, набравший 2 (1+1) очка. В той же встрече защитник «огоньков» Даниил Мироманов сделал голевую передачу, а сам матч остался за «нефтяниками» (3:2).