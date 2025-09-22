Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Предсезонные матчи НХЛ, тренировочный лагерь, как дела у россиян, Грицюк, Бут, Гущин, Тринеев, видео, голы, отчёты

Российские новички ярко ворвались в НХЛ! Грицюк сделал заявку, Бут сотворил красоту
Сергей Емельянов
Российские новички ярко ворвались в НХЛ!
Аудио-версия:
Комментарии
Тринеев помог «Вашингтону» победить без Овечкина, а Петров и Гущин пытаются закрепиться в «Эдмонтоне» и «Колорадо».

Минувшей ночью в Северной Америке состоялось 15 матчей в ходе стартовавшей предсезонки в Национальной хоккейной лиге. Среди российской хоккейной общественности большое внимание вызывала встреча между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В этом матче можно было впервые понаблюдать за очной встречей на североамериканском льду представителя «Филадельфии» Матвея Мичкова и новичка «Айлендерс» Максима Шабанова. Готовящийся начать свой второй сезон в НХЛ 20-летний Мичков выдал роскошную встречу, о которой можно прочитать отдельно в нашем материале.

Отчёт о первой встрече Шабанова и Мичкова за океаном
Мичков готов разрывать НХЛ! Забил спасительный гол и чудесно реализовал буллит
Мичков готов разрывать НХЛ! Забил спасительный гол и чудесно реализовал буллит

Но и в других матчах российские игроки проявили себя с самой яркой стороны. Например, отлично ворвался в НХЛ новичок «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк. 24-летний форвард долго ждал подходящего момента, чтобы отправиться за океан. В КХЛ российский нападающий провёл пять сезонов, сумев вырасти в действительно статусного игрока лиги. Арсений поехал в Америку с амбициями как можно быстрее закрепиться в основном составе «дьяволов», не желая надолго застревать в АХЛ. В такой ситуации свою состоятельность на льду необходимо доказывать с самой первой смены предсезонки, потому что конкуренция за океаном просто огромная. Особенно в клубе уровня плей-офф НХЛ, коим является «Нью-Джерси».

НХЛ — предсезонные матчи
21 сентября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Перро (Фицджеральд) – 03:12 (5x5)     1:1 Халонен (Холовски, Хардман) – 10:55 (5x4)     1:2 Рубрук (Ремпе) – 23:11 (5x5)     1:3 Шири (Пярссинен) – 31:45 (5x5)     1:4 Морроу (Блид, Лаба) – 33:29 (5x5)     2:4 Коттер (Грицюк) – 35:52 (5x5)     2:5 Бродзински (Вааканайнен) – 36:51 (5x5)     3:5 Грицюк (Холовски, Халонен) – 58:20 (5x3)    

В первом матче предсезонки «Дэвилз» потерпели поражение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5), но Грицюк принял участие в двух голевых атаках своей команды. Арсений ассистировал Полу Коттеру, а в самой концовке явил Америке свой фирменный бросок в большинстве, благодаря которому на российских аренах он забил не один десяток голов. При игре в формате «пять на три» Арсений в касание прошил голкипера «Рейнджерс» Дилана Гаранда. Стоит заметить, что звёздные россияне «синерубашечников» – голкипер Игорь Шестёркин и нападающий Артемий Панарин – участия в матче не принимали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Что говорят в Америке о звезде «Рейнджерс»?
«Фанаты «Рейнджерс» должны бояться». Что говорят в Америке о контракте Панарина
«Фанаты «Рейнджерс» должны бояться». Что говорят в Америке о контракте Панарина

Яркий дебютный матч за океаном провёл и обладатель Кубка Гагарина – 2025 Даниил Бут. Он и Дмитрий Симашев подписали контракты новичков с «Ютой Мамонт». В первом матче предсезонки «мамонты» уступили «Колорадо Эвеланш» (2:3), но оба россиянина отметились результативными действиями: Бут забросил шайбу, Симашев отдал передачу.

При этом гол Даниила получился особенно красивым. Опытный нападающий «Юты» Лоусон Круз затащил шайбу в чужую зону и скинул её на располагавшегося на борту Бута: Даниил с места эффектно обыграл Мэтта Штинбурга, выкатился на ударную позицию и броском от штанги и переиграл Трента Майнера.

«Думаю, здесь очень тяжело играть. Я выступал с отличными партнёрами, для меня это большое удовольствие и ценный опыт. Но это только первая игра, и мне ещё много над чем нужно работать.

Заброшенная шайба? Отличная работа моих партнёров, а я просто сделал, что умею лучше всего: бросил по воротам и забил», – скромно оценил Бут свой гол.

Примечательно, что после второго периода Майнер уступил место в воротах Кайлу Кейзеру, который прошлый сезон провёл в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар». В заключительной двадцатиминутке по воротам Кейзера было произведено всего пять бросков, один из которых в исполнении Сэмми Уокера оказался голевым. Именно в этой комбинации и принял участие Симашев, выполнивший результативную передачу.

НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2025, понедельник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Лехконен (Нечас, Келли) – 17:59 (5x5)     1:1 Бут (Круз, Уокер) – 24:56 (5x5)     2:1 Нечас – 28:12 (5x5)     2:2 Уокер (Симашев, Матикка) – 54:09 (5x4)     3:2 Нельсон (Нечас, Мэнсон) – 54:45 (5x5)    

По частой североамериканской традиции за один игровой вечер «Колорадо» и «Юта» провели сразу два матча. Разумеется, абсолютно разными составами. Во второй встрече с участием этих команд «лавины» также одержали победу, но куда более лёгкую – 5:1. Ассистентский дубль на свой счёт записал Валерий Ничушкин, а одной заброшенной шайбой отметился Даниил Гущин.

В других матчах стоит выделить Богдана Тринеева, Якова Тренина, Дмитрия Воронкова и Матвея Петрова. 23-летний Тринеев помог «Вашингтон Кэпиталз» без пропускавшего встречу Александра Овечкина разобраться с «Бостон Брюинз» (5:2).

НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гики (Линдхольм) – 06:17 (5x5)     1:1 Милано (Лапьер) – 06:48 (5x5)     1:2 Лапьер (Бовиллье, Милано) – 11:33 (5x5)     1:3 Милано (Фрэнк) – 15:31 (5x5)     1:4 Тринеев (Мирошниченко) – 16:16 (5x5)     2:4 Браун (Дюран, Вьель) – 23:35 (5x5)     2:5 Чесли (Лапьер, Милано) – 28:45 (5x5)    

Богдан забил четвёртый гол «столичной» команды в матче, воспользовавшись передачей от соотечественника Ивана Мирошниченко. «Я знаю: если шайба у меня, я бросаю. План очень простой – забиваю», — лаконично высказался Тринеев о заброшенной шайбе в ворота «мишек».

«Миннесота Уайлд» без Кирилла Капризова сыграла с «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ). Для выявления победителя потребовалось провести овертайм, героем которого стал оформивший дубль российский нападающий Яков Тренин.

Как «дикари» одержали победу без Капризова?
Дубль Тренина помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в овертайме в матче предсезонки НХЛ

Нападающий «дикарей» начал камбэк своей команды с 0:2, а затем положил победный гол в дополнительном отрезке. На счету другого российского нападающего «Уайлд» Данилы Юрова результативная передача.

«Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (4:1). Самым результативным игроком матча стал российский нападающий «мундиров» Дмитрий Воронков, набравший 3 (1+2) очка. В составе «музыкантов» отличился Никита Александров, ставший автором единственной шайбы своей команды.

НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Гонс (Воронков) – 22:41 (5x5)     2:0 Дель Бель Беллуз (Кристиансен, Воронков) – 35:42 (5x5)     2:1 Александров (Карбонно, Лучич) – 36:58 (5x5)     3:1 Воронков (Дель Бель Беллуз, Фэшинг) – 57:31 (5x5)     4:1 Оливье (Смит) – 59:37 (en)    

«Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз» также провели два матча разными составами. В одном из них сильное выступление показал нападающий «нефтяников» Матвей Петров, набравший 2 (1+1) очка. В той же встрече защитник «огоньков» Даниил Мироманов сделал голевую передачу, а сам матч остался за «нефтяниками» (3:2).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android