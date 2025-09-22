100 россиян в тренировочных лагерях НХЛ! Полный гид по нашим на предсезонке

Только в двух командах нет российских игроков.

Предсезонные лагеря НХЛ в самом разгаре, уже прошли первые товарищеские матчи. «Чемпионат» подготовил полный гид по российским игрокам, участвующим в сборах клубов – их ровно 100. Только в двух командах не оказалось наших ребят – в «Детройте» и «Сиэтле». В некоторых командах россиян целая россыпь – но в основу на регулярку, естественно, попадут далеко не все.

Восточная конференция

«Монреаль»: н. Иван Демидов

Демидов всё лето упорно тренировался и показывает бешеный настрой на то, чтобы стать одним из ключевых игроков «Канадиенс». Ну и взять «Колдер», конечно.

«Рейнджерс»: в. Игорь Шестёркин, з. Владислав Гавриков, з. Артём Гончар, н. Артемий Панарин

Гавриков переехал из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и пока живёт у Артемия Панарина. «Не надо ни за что платить!» — шутит он. А если серьёзно, то это крутое усиление обороны «Рейнджерс». Панарин же готовится к последнему сезону по действующему контракту – останется ли он в «Рейнджерс» после этого, пока неясно. 18-летний Гончар (племянник великого защитника Сергея) был выбран «Рейнджерс» на драфте в этом году, однако это его первый год в Северной Америке, он проведёт его в ОХЛ.

«Коламбус»: в. Иван Федотов, з. Иван Проворов, н. Егор Чинахов, н. Кирилл Марченко, н. Дмитрий Воронков

В «Коламбусе» по-прежнему есть «Русская пятёрка», но с одним изменением — Даниила Тарасова летом заменили на Ивана Федотова. А Егор Чинахов, который вроде бы выражал желание сменить клуб, передумал и готов дальше играть за «мундиров».

«Филадельфия»: з. Егор Замула, н. Матвей Мичков, н. Никита Гребёнкин

Мичков и Замула – полноценные игроки основы, Матвей, кажется, нашёл общий язык с новым тренером Риком Токкетом. А Гребёнкину ещё предстоит доказывать – в главной команде «Филадельфии» после перехода из «Торонто» он пока не играл. Но в первом предсезонном матче выходил в первом звене с Зеграсом и Мичковым.

«Тампа-Бэй»: в. Андрей Василевский, н. Никита Кучеров, н. Максим Грошев

Грошев будет третий год пробовать пробиться в основу «Тампы» — пока безрезультатно. Может, пора подумать о возвращении в Россию?

«Нью-Джерси»: в. Георгий Романов, в. Михаил Егоров, н. Евгений Дадонов, н. Арсений Грицюк

Грицюк уехал покорять Америку – и в первой же предсезонной встрече набрал два очка (гол в большинстве и передача). Главная интрига – как он проявит себя в сезоне.

«Флорида»: в. Сергей Бобровский, в. Даниил Тарасов, в. Кирилл Герасимюк, з. Дмитрий Куликов

Во «Флориде» образовалась российская вратарская бригада – у Тарасова уже есть приличный опыт в НХЛ (65 матчей), а теперь есть и крутой наставник в лице Бобровского. Герасимюк пока просто в восторге от того, что выходит на лёд вместе с обладателями Кубка Стэнли, но сезон он должен начать в АХЛ.

«Каролина»: в. Пётр Кочетков, в. Амир Мифтахов, в. Руслан Хажеев, з. Александр Никишин, н. Андрей Свечников, н. Иван Рябкин, н. Глеб Трикозов

Хочется уже, чтобы Кочетков окончательно «захватил» ворота «Каролины», а не по причине травм Андерсена. Для Мифтахова это будет вторая попытка закрепиться в Америке – три года назад дальше АХЛ он не пробился. Никишин заслужил лестные отзывы весной, дебютировав в плей-офф НХЛ, в этом году увидим, как он покажет себя в регулярке.

«Торонто»: в. Артур Ахтямов, в. Вячеслав Пекса

Оба вратаря в прошлом году играли либо в АХЛ (Ахтямов), либо в ECHL (Пекса). В этом году вряд ли что-то изменится.

«Оттава»: з. Артём Зуб

Уже второй год Зуб – единственный российский представитель в «Оттаве».

«Баффало»: в. Александр Георгиев, з. Всеволод Комаров, з. Никита Новиков, н. Виктор Неучев

Георгиев долго не мог найти работу, когда вышел на рынок свободных агентов, однако в итоге подписался на минимальные деньги в «Баффало», где будет бороться за место сменщика с Алексом Лайоном.

«Бостон»: з. Никита Задоров, н. Марат Хуснутдинов, н. Георгий Меркулов

По Хуснутдинову и Задорову вопросов нет, а вот у Меркулова за три полных сезона в системе «Бостона» всего лишь 10 матчей в НХЛ. Сомнительно, что в этом году будет прорыв.

«Питтсбург»: в. Сергей Мурашов, з. Александр Алексеев, н. Евгений Малкин

Алексеев после сезона угодил в скандал, а летом «Вашингтон» не продлил с ним контракт, и теперь он в «Питтсбурге». Для Малкина этот сезон может стать последним в «Питтсбурге» — у него последний год контракта.

«Айлендерс»: в. Илья Сорокин, в. Семён Варламов, з. Александр Романов, н. Максим Цыплаков, н. Максим Шабанов

Шабанов уехал из «Трактора» за мечтой и сейчас осваивается в «Айлендерс». В первой встрече предсезонки он вышел в первом звене, очков не набрал и не реализовал послематчевый буллит.

«Вашингтон»: н. Александр Овечкин, н. Иван Мирошниченко, н. Богдан Тринеев

Ждём 900-й гол Овечкина в НХЛ! И то, что Мирошниченко начнёт стабильно играть в основе.

Западная конференция

«Юта»: з. Михаил Сергачёв, з. Дмитрий Симашев, з. Артём Дуда, н. Даниил Бут, н. Максим Барбашёв

Небольшая ярославская диаспора образовалась в столице Юты – ожидается, что и Бут, и Симашев начнут сезон в «Тусоне», но результативными действиями за «Юту» на предсезонке оба уже отметились.

«Вегас»: н. Иван Барбашёв, н. Павел Дорофеев

Эти двое уже стали неотъемлемой частью «Вегаса».

«Сент-Луис»: в. Вадим Жеренко, н. Павел Бучневич, н. Алексей Торопченко, н. Никита Александров, н. Никита Сусуев

Бучневич – один из лидеров «Сент-Луиса», Торопченко тоже играет немаловажную роль, место остальных очень зыбко. Александров и Жеренко не первый год сидят в АХЛ, а 20-летний Сусуев только перебрался из системы «Спартака».

«Миннесота»: н. Кирилл Капризов, н. Владимир Тарасенко, н. Яков Тренин, н. Данила Юров

Очень непривычно будет видеть Тарасенко в форме «Миннесоты» — хотя он в последнее время так часто меняет клубы, что можно было бы и привыкнуть. Также ждём дебюта Юрова.

«Виннипег»: н. Владислав Наместников, н. Никита Чибриков

Место Наместникова не вызывает сомнений, а Чибриков уже не первый год пробует пробиться в НХЛ. Получится ли на этот раз?

«Нэшвилл»: н. Фёдор Свечков

Когда-то в системе «Нэшвилла» была настоящая русская бригада, сейчас от неё остался один Свечков. Будем болеть за него!

«Чикаго»: в. Станислав Бережной, н. Илья Михеев

Михееву предстоит важный сезон – он у него последний по действующему контракту. Прошлый год сложился для него удачно – без травм (что уже отлично), и по количеству очков он установил личный рекорд.

«Сан-Хосе»: в. Ярослав Аскаров, з. Дмитрий Орлов, з. Шакир Мухамадуллин, з. Артём Гурьев, н. Егор Афанасьев, н. Игорь Чернышов

Орлов сменил Восточную конференцию на Западную и теперь будет столпить оборону «Сан-Хосе», а Аскаров – последний рубеж. Также ждём, что в составе полноценно закрепится и Мухамадуллин.

«Лос-Анджелес»: з. Кирилл Кирсанов, н. Андрей Кузьменко

Кузьменко отлично вписался в состав «Лос-Анджелеса» в концовке прошлого года, так что ждём от него искромётной игры – как в своём дебютном сезоне.

«Даллас»: з. Илья Любушкин

Любушкин давно тихо и спокойно (ну ладно, не очень спокойно, ведь силовые – его конёк) делает свою работу.

«Анахайм»: в. Вячеслав Бутеец, з. Павел Минтюков

Минтюков – давно уже игрок основы, а вот Бутеец бо́льшую часть прошлого сезона провёл в ECHL. О дебюте в НХЛ ему пока думать рано.

«Ванкувер»: в. Алексей Медведев, з. Кирилл Кудрявцев, н. Виталий Кравцов

Как сложится попытка №5 (кажется, все уже сбились со счёта) для Кравцова в НХЛ?

«Эдмонтон»: н. Василий Подколзин, н. Матвей Петров

Ждём прогресса от Василия Подколзина – в команде его ценят.

«Колорадо»: н. Валерий Ничушкин, н. Захар Бардаков, н. Данил Гущин, н. Никита Прищепов

Очень хочется, чтобы у Бардакова в НХЛ всё получилось. Данные для того, чтобы закрепиться в «Колорадо», у него есть.

«Калгари»: в. Иван Просветов, в. Арсений Сергеев, з. Даниил Мироманов, з. Ян Кузнецов, з. Артём Грушников, н. Айдар Суниев, н. Матвей Гридин

Просветов после года в ЦСКА попробует ещё раз зайти в НХЛ. Посмотрим, как сложится эта попытка. По остальным россиянам вопросов нет только к Мироманову – остальным надо будет доказывать и выгрызать.