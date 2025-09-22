3 топ-клуба КХЛ завалили старт сезона. Следующая тренерская отставка будет где-то там?

«Динамо» чуть подправило ситуацию, а вот на Востоке всё куда интереснее.

19 сентября в КХЛ состоялась первая тренерская отставка в сезоне–2025/2026 – «Лада» после трёх крупных поражений подряд расторгла контракт с Борисом Мироновым, возглавившим команду в межсезонье.

В какой-то степени первое увольнение именно в Самарской области оказалась неожиданным – пике тольяттинцев получилось слишком резким, а после стартовых матчей регулярки было куда больше претензий к наставникам некоторых клубов с приставкой «топ».

Три из них завалили начало сезона. Значит ли это, что следующая отставка произойдёт в каком-то из этих клубов?

«Ак Барс»

К первому в новой регулярке «зелёному дерби» казанцы подошли в незавидном положении. Команда Анвара Гатиятулина начала сезон с почти удавшегося камбэка в матче с «Металлургом» и гостевой победы во встрече с «Авангардом», который впоследствии расправил крылья и взлетел ближе к вершине таблицы Востока.

А вот затем у «барсов» начались большие проблемы. Начало домашней серии они «проспали» полностью – два одинаковых поражения 3:6 в матчах с «Автомобилистом» и тем же «Металлургом». После же «Ак Барс» умудрился проиграть и соседям из «Нефтехимика».

Победа во встрече с «Салаватом» слегка погасила волну критики в адрес Гатиятулина, хотя уфимцы находились в ещё более проблемном положении, нежели их заклятые друзья. А вот с командами уровнем выше у казанцев начинаются проблемы – и ответный матч с «Авангардом» это наглядно показал.

Списывать всё на ставшую притчей во языцех трансферную кампанию «Ак Барса» этим летом не стоит – даже несмотря на неудачи на рынке, подбор исполнителей позволяет бороться на равных с топовыми соперниками.

На месте лидеры предыдущих лет Яшкин и Семёнов (а также проводящий второй сезон в Казани Барабанов), в защите остались одно из открытий прошлого сезона Лямкин и Миллер, от которого ждут прорыва. Молодые лидеры Сафонов и Галимов тоже до сих пор выступают в столице Татарстана.

К последнему, кстати, вопросов больше всего – после шести матчей регулярки на его счету оказалось ровно 0 результативных действий, а в седьмом он на льду не появился. Как будто прошлого успешного сезона и не было вовсе.

Да и голкиперы пока не выручают – Михаил Бердин, которому Гатиятулин в начале чемпионата доверяет больше, чем Тимуру Билялову, достойно провёл только игры против бывшего клуба «Авангарда» в гостях и того же «Салавата». А в остальном он далеко не так надёжен, как того наверняка хотели бы в Казани.

Михаил Бердин

Называть ситуацию критической пока, пожалуй, рано. Однако если по итогам ближайшего выезда – а там в соперниках «Барыс» и «Металлург» – «Ак Барс» останется без очков, скамейка под Гатиятулиным зашатается с невероятной силой.

«Салават Юлаев»

Виктору Козлову остаётся только посочувствовать – ещё не так давно он – отчасти неожиданно – вывел «Салават» в полуфинал Кубка Гагарина и получил предложение о продлении контракта лично от главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

А к началу сезона остался практически у разбитого корыта – без Джоша Ливо, Шелдона Ремпала, Нэйтана Тодда и Скотта Уилсона, а должной замены им так и не получил. Потери Михаила Науменкова и Динара Хафизуллина тоже нельзя назвать безболезненными – прямо у нас на глазах «Салават» из одного из фаворитов Востока превратился в команду, для которой и попадание в плей-офф будет счастьем.

Да и с теми, кто остался в клубе, тоже есть проблемы – до сих пор не вернулся в строй Алексей Василевский, а в «зелёном дерби» не смогли сыграть ещё два основных защитника – Дин Стюарт и Сергей Варлов.

И при всех своих бедах уфимцы пытаются цепляться – дважды уходили в дополнительное время с крепкими «Металлургом» (там ещё и второе очко добыли) и «Авангардом», могли побеждать в Нижнем Новгороде «Торпедо», о чьей силе тогда ещё не подозревали, да и в Казани после 0:3 тоже не опустили рук, хоть соперник и был на голову сильнее.

Но против таблицы не попрёшь – всего три очка после шести матчей, худшая на Востоке разность заброшенных и пропущенных шайб (12:20) и предпоследнее место в сводной таблице лиги. Ниже с двумя очками расположилась только «Лада» – и там, как мы знаем, уже решились на перемены.

Виктор Козлов

При этом можно ли на вообще предъявлять какие-либо претензии Козлову? Кажется, его вины в происходящем с уфимским клубом меньше всего. Если она в принципе есть. А сам наставник, по его же словам, воспринимает нынешнюю ситуацию как вызов. Вопрос лишь в том, как долго он будет готов на него отвечать – и будет ли к этому готово руководство, само поставившее тренера в такое положение.

«Динамо» Москва

Алексею Кудашову стоит поблагодарить своих видеотренеров – если бы не их зоркие глаза в игре с «Адмиралом», бело-голубые рисковали бы начать сезон с пяти поражений в первых шести матчах. А в результате после провального начала динамовцы устроились на две победы на Дальнем Востоке.

На старте регулярки у «Динамо» барахлило всё – и привычно хорошее большинство, и меньшинство, и игра в защите. 26 пропущенных шайб – худший результат в КХЛ после «Лады». Да, нет Владислава Подъяпольского, однако и Максим Моторыгин довольно опытный вратарь по меркам лиги. Поэтому на одну лишь травму первого номера такой провал не спишешь.

В штабе москвичей уже пошли на перестановки – пришедший в межсезонье Ильнур Гизатуллин уступил место старому новому ассистенту Вячеславу Козлову, который не смог начать самостоятельное плавание в КХЛ. И в первом же матче после его возвращения «Динамо» дважды реализовало большинство. Совпадение? Но работы ещё в любом случае предстоит много.

Для бело-голубых медленный старт под руководством Алексея Кудашова не новость, да и сам наставник предупреждал, что такое может произойти. Однако оправдать семь пропущенных шайб в матче с «Авангардом» или шесть – с ЦСКА это вряд ли может.

После каждого из поражений «Динамо» в этом сезоне вы наверняка видели мемы на тему возможной отставки Кудашова – да и преемник, пополнивший систему бело-голубых не так давно, будто бы уже готов принять бразды правления.

Может, в будущем такая перестановка и случится, но сейчас для неё точно не время – скорое расставание со специалистом, который не так давно привёл клуб к лучшему за долгие годы результату, станет очень некрасивым ходом со стороны руководства. Кудашов заслужил кредит доверия от менеджмента бело-голубых – и до его исчерпания ещё далеко.