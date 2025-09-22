«Барыс» установил антирекорд, у «Торпедо» первое поражение в сезоне.

Хмелевски обменяют в «Авангард», у Радулова первый хет-трик за «Локомотив». Итоги дня КХЛ

22 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Представляем обзор всех игр.

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В самой концовке первого периода Никита Гусев открыл счёт во встрече. В начале второй двадцатиминутки Девин Броссо удвоил преимущество гостей. На шестой минуте третьего периода Алекс Гальченюк забросил первую шайбу «Амура» в игре. В середине периода Макс Комтуа сделал счёт 3:1 в пользу гостей.

В следующей встрече «Амур» примет дома ЦСКА 25 сентября. Московское «Динамо» сыграет дома с «Шанхайскими Драконами» 24 сентября.

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали гости со счётом 4:2.

В составе «Сибири» два раза отличился Скотт Уилсон. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Руслан Абросимов (дважды), Александр Скоренов и Иван Подшивалов.

Пресс-служба «Авангарда» намекнула на переход Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева»

Омский «Авангард», вероятно, анонсировал переход нападающего Александра Хмелевски из уфимского «Салавата Юлаева». Пресс-служба «ястребов» опубликовала в телеграм-канале пост с изображением пчелы и подписью: «Бззз».

Обмен связан с бедственным финансовым положением клуба из Уфы. За Хмелевски юлаевцы получат солидную денежную компенсацию и «скинут» тяжёлый контракт.

26-летний американский нападающий выступает за клуб из Уфы с 2022 года. В текущем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести матчах. Всего на счету Хмелевски 239 игр в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами.

После шести матчей «Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» находится на второй строчке Востока по итогам шести игр.

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 5:0.

На четвёртой минуте нападающий Александр Радулов забил первый гол и вывел «Локомотив» вперёд. На 14-й минуте форвард Александр Волков удвоил преимущество ярославцев. На 39-й минуте Радулов оформил дубль. На 45-й минуте Радулов оформил хет-трик (свой первый за «Локомотив»). На 55-й минуте нападающий Максим Шалунов забросил пятую шайбу в ворота «Сочи».

Александр Радулов стал третьим игроком старше 38 лет, сделавшим хет-трик в матчах КХЛ.

39 лет 349 дней – Олег Петров (два хет-трика и один покер после 38 лет);

39 лет 79 дней – Александр Радулов;

39 лет 18 дней – Максим Афиногенов.

В Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Барыс» из Астаны. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 1:0. В основное время команды не смогли открыть счёт. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий минчан Сэм Энас.

Матчи с минимальным числом бросков со стороны одной команды:

8 – «Барыс» — «Динамо» Мн (0:1 ОТ), 22.09.2025;

9 – «Лада» — ЦСКА (0:3), 23.09.2014;

9 – «Трактор» — «Нефтехимик» (1:0), 17.12.2018;

9 – «Торпедо» — ЦСКА (1:2), 30.12.2018;

9 – «Лада» — «Северсталь» (1:4), 02.11.2023.

Зак Фукале провел матч «на ноль» с минимальным количеством спасений (8), предыдущее лучшее достижение принадлежало Станиславу Галимову (9) за ЦСКА во встрече с «Ладой» 23 сентября 2014 года.

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали нижегородское «Торпедо». Победу в овертайме одержали хоккеисты китайского клуба со счётом 1:0.

В основное время счёт открыт не был. В овертайме победную шайбу на свой счёт записал нападающий «драконов» Ник Меркли. Поражение нижегородцев стало для них первым в нынешнем сезоне.

Расписание матчей 23 сентября

