Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 22 сентября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Хмелевски обменяют в «Авангард», у Радулова первый хет-трик за «Локомотив». Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 22 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Барыс» установил антирекорд, у «Торпедо» первое поражение в сезоне.

22 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Ожиганов) – 19:27 (5x3)     0:2 Броссо (Сергеев) – 21:40 (5x5)     1:2 Гальченюк (Талалуев) – 45:23 (5x5)     1:3 Комтуа (Сикура, Ожиганов) – 51:09 (5x5)    

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В самой концовке первого периода Никита Гусев открыл счёт во встрече. В начале второй двадцатиминутки Девин Броссо удвоил преимущество гостей. На шестой минуте третьего периода Алекс Гальченюк забросил первую шайбу «Амура» в игре. В середине периода Макс Комтуа сделал счёт 3:1 в пользу гостей.

В следующей встрече «Амур» примет дома ЦСКА 25 сентября. Московское «Динамо» сыграет дома с «Шанхайскими Драконами» 24 сентября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Думбадзе, Грудинин) – 03:03 (5x5)     0:2 Скоренов (Иванцов, Квочко) – 19:15 (5x5)     0:3 Абросимов (Лишка, Калдис) – 19:58 (5x5)     1:3 Уилсон (Сошников, Рассказов) – 36:44 (5x5)     2:3 Уилсон (Сошников, Приски) – 47:11 (5x4)     2:4 Подшивалов (Ващенко, Скоренов) – 56:40 (5x5)    

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали гости со счётом 4:2.

В составе «Сибири» два раза отличился Скотт Уилсон. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Руслан Абросимов (дважды), Александр Скоренов и Иван Подшивалов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Пресс-служба «Авангарда» намекнула на переход Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева»

Омский «Авангард», вероятно, анонсировал переход нападающего Александра Хмелевски из уфимского «Салавата Юлаева». Пресс-служба «ястребов» опубликовала в телеграм-канале пост с изображением пчелы и подписью: «Бззз».

Обмен связан с бедственным финансовым положением клуба из Уфы. За Хмелевски юлаевцы получат солидную денежную компенсацию и «скинут» тяжёлый контракт.

26-летний американский нападающий выступает за клуб из Уфы с 2022 года. В текущем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести матчах. Всего на счету Хмелевски 239 игр в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами.

После шести матчей «Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» находится на второй строчке Востока по итогам шести игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 А. Радулов (Сергеев, Береглазов) – 03:06 (5x5)     2:0 Волков (Береглазов, Ульев) – 13:11 (5x5)     3:0 А. Радулов (Гернат, Елесин) – 38:17 (5x5)     4:0 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 44:18 (5x4)     5:0 Шалунов (Сергеев) – 54:27 (4x4)    

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 5:0.

На четвёртой минуте нападающий Александр Радулов забил первый гол и вывел «Локомотив» вперёд. На 14-й минуте форвард Александр Волков удвоил преимущество ярославцев. На 39-й минуте Радулов оформил дубль. На 45-й минуте Радулов оформил хет-трик (свой первый за «Локомотив»). На 55-й минуте нападающий Максим Шалунов забросил пятую шайбу в ворота «Сочи».

Александр Радулов стал третьим игроком старше 38 лет, сделавшим хет-трик в матчах КХЛ.

39 лет 349 дней – Олег Петров (два хет-трика и один покер после 38 лет);

39 лет 79 дней – Александр Радулов;

39 лет 18 дней – Максим Афиногенов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 0
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Энас (Лимож, Брук) – 63:06 (3x3)    

В Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Барыс» из Астаны. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 1:0. В основное время команды не смогли открыть счёт. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий минчан Сэм Энас.

Матчи с минимальным числом бросков со стороны одной команды:

  • 8 – «Барыс» — «Динамо» Мн (0:1 ОТ), 22.09.2025;
  • 9 – «Лада» — ЦСКА (0:3), 23.09.2014;
  • 9 – «Трактор» — «Нефтехимик» (1:0), 17.12.2018;
  • 9 – «Торпедо» — ЦСКА (1:2), 30.12.2018;
  • 9 – «Лада» — «Северсталь» (1:4), 02.11.2023.

Зак Фукале провел матч «на ноль» с минимальным количеством спасений (8), предыдущее лучшее достижение принадлежало Станиславу Галимову (9) за ЦСКА во встрече с «Ладой» 23 сентября 2014 года.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 0
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Меркли (Рендулич, Спунер) – 63:09 (4x3)    

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали нижегородское «Торпедо». Победу в овертайме одержали хоккеисты китайского клуба со счётом 1:0.

В основное время счёт открыт не был. В овертайме победную шайбу на свой счёт записал нападающий «драконов» Ник Меркли. Поражение нижегородцев стало для них первым в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Расписание матчей 23 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android