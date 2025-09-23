«Нога у Дацюка не совсем прямая, но голова уникальная». Беседа с легендой «Автомобилиста»

Героями интервью в спорте обычно становятся главные действующие лица – игроки, тренеры, функционеры. Очередь до тех, кто остаётся в тени — врачей, сервисменов, обслуживающего персонала — доходит редко. «Чемпионат» продолжает серию интервью с людьми, без которых невозможно представить себе хоккейные клубы.

Ещё до старта сезона мы пообщались с бессменным массажистом «Автомобилиста» Ильшатом Зуфаровичем Гайнуллиным, который работает в команде уже более 40 лет: варьировались названия, эмблемы, командные цвета и арены, однако место Гайнуллина в команде оставалось неизменным. В интервью вы узнаете, чем спортивный массаж отличается от обычного и какие ещё обязанности есть у массажистов, кроме их непосредственной работы.

«Что в массаже есть всегда? Кушетка»

— Сколько лет вы уже работаете в клубе?

— С 1984 года. Пришёл в поисках работы в январе, ещё был старый дворец, старый «Автомобилист». Шла игра с усть-каменогорским «Торпедо», перед матчем не стали разговаривать: посадили смотреть хоккей, после обсудили всё. Пообщались, сказали, чтобы приходил после командировки. Вернулись оттуда 2 февраля, и после этого я стал работать. Были интересы больше, чем просто в больнице работать.

— Какое образование получили, чему учились там?

— Среднее специальное, медицинское. Не фельдшер, не врач — массажист.

— Много тогда персонала было в команде?

— Два тренера, два администратора, врач, массажист плюс один техник по заточке коньков и всего такого, он при этом одновременно был и администратором. Коллектив был очень маленький, ездили четыре-пять человек, по пальцам нас можно было пересчитать.

— Чем спортивный массаж отличается от классического?

— Руки те же, приёмы те же. Перед тренировками, перед играми просто идёт энергичный разогревающий массаж, чтобы мышцы размять, разогреть. Можно и крем разогревающий добавить, чтобы вывести на рабочий уровень. После больших нагрузок идёт восстановительный массаж: он более слабый, человека надо успокоить после беготни, стрессов, идёт разглаживание, лёгкое растирание, чтобы снять напряжение. Грубо говоря, нужно, чтобы тело «уснуло». Накануне тоже делаются массажи, хорошее разминание с приёмами, чтобы улучшить кровообращение, вывести застои, чтобы на следующий день человек подошёл с хорошими мышцами.

— Из чего состоит полноценный сеанс массажа?

— Сначала подготовка поверхности, лёгкое поглаживание, разминание. Нужен прилив крови, лёгкое покраснение тела. Когда кожа становится более тёплой, используешь более глубокие приёмы, проникаешь поглубже, чтобы не начинать резко и не было больно. Лечебные массажи примерно так и делаются – сначала подготовка.

Ильшат Гайнуллин (крайний слева) Фото: ХК «Автомобилист»

— Как изменились технологии за 40 лет? Что остаётся неизменным?

— Кушетка была всегда. Правда, сейчас они сами более современными стали, а тогда была либо деревянная, либо металлическая кушетка: один, два варианта, много их при СССР не делали. Были свои средства в то время, типа «мазилок», теперь они ушли вперёд, появились гели. Медицина идёт вперёд, а за ней и фармакология, качество улучшается. Есть масла для массажа специальные, с разными ароматами — а тогда было просто оливковое, гречишное, например.

Кроме того, мы тогда вокруг команды были, помогали. Надо принести воды – принесём, чай разольём, полотенца разложим, всё это делалось попутно. Сейчас есть конкретный обслуживающий персонал, а тогда была пара человек, да и таких больших потребностей не было, попроще все были. Хоккеисты тогда много что делали: сейчас они разделись и ушли, а тогда сами стирали вещи, сами грузили и развешивали. Никто их тогда не баловал. Единственное — они были хоккеистами, а не работали, но всё равно числились слесарями, техниками и другими.

«Моя работа — делать массаж, а говорить есть кому»

— Что ещё входит в ваши обязанности, кроме массажа? Возможно, иглотерапия или что-то подобное?

— Есть чисто хозяйственная работа: мы багаж забираем, разгружаем, развешиваем. Бывает, собираем и везём в аэропорт.

— Во время матчей вас можно увидеть на скамейке. Насколько часто приходится оперативно оказывать помощь по ходу игры?

— Во время матча приходилось, но это не массаж уже. Там форма везде: бывает, что забилось, пытаешься размять — но то наколенники, то что-то ещё мешает. Единственное — можно чисто психологическое напряжение снять, когда сводит бёдра, икры. У футболистов проще: у них только шорты, гетры, а здесь все одеты, как гладиаторы, никуда не залезть. Если удар был, то массаж не нужен, надо лёд прикладывать.

— А вам приходится как-то снимать напряжение какими-нибудь историями, байками?

— Я не лезу никуда, так скажем. Когда пришёл, на собрании сказали: твоя работа — делать массаж и прочие дела, а говорить есть кому. Есть главный тренер, второй тренер, начальник команды. Поэтому я взял это на вооружение и не лезу особо никогда: как поставили, так и научили.

— В клубе работают ещё два массажиста, кроме вас. Как делите обязанности?

— Да что делить? Напитки им делаем, конечно, воду, чай, кофе готовим во время игры, коктейли после тренировок. Если не успеваю, то прошу Пашу [Воложенинова, ещё одного массажиста]. Нет такого, что ты должен сделать конкретно то и то, мы работаем сообща, делёжки обязанностей нет. Все чем-то заняты всегда, никто не сидит без дела.

Ильшат Гайнуллин (справа) с командой, 1996 год Фото: Из личного архива Ильшата Гайнуллина

— Зависит ли работа с хоккеистом от его роста? Вы работали и с Трямкиным двухметровым, и с Симаковым, у которого 167 см.

— Я никогда не делил хоккеистов. Если делаешь ногу, то надо каждую мышцу проработать. Если нога длиннее, то тратишь больше времени: либо проминаешь 30 см, либо 50-55 см. Чем больше делаешь, тем больше нагрузка. Сама процедура никак не меняется ни от веса, ни от роста. Надо лечить — значит надо лечить.

— Массаж – это ведь не только восстановление, но и профилактика?

— Профилактикой мы занимаемся, конечно, однако они проходят какие-то курсы ещё, у кого есть хронические болезни. Лечением занимаются в профилакториях, там процедуры есть, сеансы.

— Как проходит реабилитация после тяжёлых травм типа разрывов «крестов», переломов?

— Изначально тут работают доктора: гипс или не гипс, манжеты — врачи смотрят и после этого рекомендуют, что делать, какую мышцу разминать или что-то делать ещё. Массаж при любых травмах начинается после гипса, через месяц, при растяжениях оно быстрее, но зависит от степени повреждения. Ежедневно идут разминания, разогревания, чтобы улучшить кровообращение, побыстрее убрать боль, отёк. Тяжёлые травмы массажами не убрать. С теми же «крестами» я могу делать общие процедуры, однако никак не повлияю на заживление — профилактика, чтобы убрать отёки.

«Говорю Мартемьянову: ты как конь, в армии его ещё подкачали»

— Самый самоотверженный хоккеист на вашей памяти?

— Саша Карцев всю жизнь в «Автомобилисте» провёл – 16 лет, его можно поставить в пример всем. Была отличная тройка Булатов — Дацюк — Симаков: одно звено, которое играло в большинстве, в меньшинстве, забивали, а у остальных была задача только одна — не пропустить. Сейчас в команде играет Кирилл Воробьёв — всё ловит на себя. Ещё из бывших игроков можно вспомнить таких защитников, как Владимир Каримов, Юрий Глотов — столько их было, надо в голове перебирать.

Андрей Мартемьянов — крепыш, всё брал на себя. Когда он пришёл в команду, я просто обалдел. Он вернулся из ЦСКА, и у него бедро было во-о-о-т такое, огромное. Я такого никогда не видел: он сам по себе мужик здоровый, а в армии его ещё погоняли, подкачали. Говорю: ты как конь, в ЦСКА же одни кони! Был Володя Ерёмин — железный человек, всё ловил на себя, боли не чувствовал.

— А кто из тренеров запомнился больше всего?

— Работа тут административная: он говорит — мы выполняем. Конкретного задания у нас нет, как и получать мотивацию что-то делать или нет. Когда тренеров было мало, мы ближе, может быть, были друг к другу. Теперь стало так много народа, что тренеры сами по себе стали, мы особо к ним не лезем уже, отдельно варимся.

Самый эмоциональный тренер на моей памяти? Виктор Кутергин! И матом мог, и байками затравить, язык без костей у него был. Мог на собрании рассмешить коллектив, когда вроде на игру собирались. Любил общаться, много сам рассказывал, контактировал. Крикунов — очень простой в общении, не кричал никогда. Марек Сикора мог остановить тренировку, если ему не нравилось, как работает команда, напихать и снова начать. Когда совсем плохо ребята делали, мог просто с тренировки отпустить: не хотите работать — что вас мучить?

— Известная история: у Павла Дацюка одна нога была короче другой. Помните, как это сказывалось на работе с ним?

— Он пришёл в команду молодой, худой даже. Здоровье не ахти было, нога не совсем прямая. Он окреп, отлично катается, работает ногами и головой – у него уникальная голова. Он получал тут травмы, уехал из команды с травмой. Я массировал его, но та травма не была излечима без операции, я его посещал в больнице.

Медосмотр Павла Дацюка Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Казань оплатила больницу, операцию, которую мы не смогли сделать. Наш клуб не был богатым, такие процедуры не могли себе позволить — чуть не загубили игрока. У нас работал тогда Владимир Крикунов, заметил его и позвал в «Ак Барс» без разговора. Заплатили миллион, что ли, могу уже с числом ошибиться. Крикунов видел в нём человека, хоккеиста.

— Вы видели, какая звезда может вырасти из него?

— Тренер смотрит на игровые качества, я на это не сразу гляжу. Он был немного лёгкий, вес не набрал ещё. Руководители у нас тогда были не особо хоккейные — что директор, что его заместитель. Не могу сказать, кто его приметил, кроме Крикунова, но детские тренеры его хвалили, что-то они в нём видели.

— Действительно ли современные хоккеисты куда строже относятся к самоподготовке, чем в советское время?

— Действительно. Всё на деньгах сейчас завязано, система контрактная: нужно прийти готовым, чтобы получить контракт, бегать, кататься. Если лежишь на диване всё лето, контракт не получишь. Сейчас многие после завершения сезона и в зал ходят, и спортивное питание принимают для мускулатуры. Раньше просто заставляли размяться, после игры потянуться, а теперь они самостоятельно делают заминку: понимают, что это им надо, травму получить никто не хочет. Это уже бизнес, хоккеисты задействуют и нас, и зал, и специальное питание, чтобы достичь результата.

— Кого из ветеранов можно назвать примером для молодых в плане работы?

— Выделю, наверное, Андрея Субботина. Досконально готовился, следил за дисциплиной, нарушений режима практически не было у него. Он наиболее ответственный среди всех, пожалуй.

«Ни один легионер не борзел, все были корректными хоккеистами»

— В нулевые в «Автомобилист» стали приезжать первые иностранцы. Какие особенности работы с ними?

— Они те же люди и те же хоккеисты — приезжают зарабатывать и работать. Проблема, когда не понимаешь — это сложно. Пытались найти подход, есть онлайн-переводчики на телефонах, какие-то работники знали язык и могли подсказать. Все они были корректными, нормальными хоккеистами, никто не борзел, не наглел. Даже когда уходили, то уходили по желанию главного тренера, по игровым качествам.

— Якуб Коварж и Стефан Да Коста уже полноценно выучили язык. Кто ещё из наших легионеров так обрусел?

— Одно дело — выучить язык, а другое — смотреть фильмы, слушать песни. Это уже не только разговорная речь. Когда человек рассуждает по-русски, вот тогда душа обрусевшая. Некоторые могли, но иностранцам сложно жить на русский манер, мне кажется, не всегда они понимают, как мы живём в быту. Многие пытаются вникнуть в основные фразы, чтобы понимать сущность разговора. Самый обрусевший — это всё-таки Якуб.

Якуб Коварж и Ильшат Гайнуллин Фото: Из личного архива Ильшата Гайнуллина

— Делали ли вам игроки какие-то подарки за хорошую работу? Если да, какой больше всего запомнился?

— Сложно сказать. Были такие года, когда было просто: не нравится — уходи, о благодарности и речи не шло. Команда постоянно нуждалась в деньгах, в первую очередь смотрели на хоккеистов, а мы… Были сезоны, когда нас не пускали даже на командные обеды. Сейчас команда стала более профессиональной, стало лучше. Иностранец на Новый год может подарить, но это не все и не всегда. Это их шаг от души.

— У «Авто» в 1990-е были очень тяжёлые времена. Не было мыслей покинуть хоккей?

— Были, неоднократно даже. Можно было несколько раз работу бросить — женился, дети маленькие. Жить в общежитии не очень-то удобно. Проблемы были разные: и денежные, и житейские. Жёны не всегда довольны. Были мысли бросить это всё: в 1990-х были задержки зарплат до полугода, да и труд недооценённый.

Особенно стало плохо, когда закрыли дворец спорта [в 2001-м] на ремонт. Нас не то чтобы кинули, просто вывезли за город на базу Курганово: вот вам база, каток, тренируйтесь, играйте. Команда просто существовала, ставить цели невозможно было. Хоккеисты тоже деньги считать умеют: находят клуб, где можно заработать — и уезжают. Эти пять лет мы просто провели время.

— В другие спортивные команды вас переманить пытались?

— Были шуточные разговоры. Я не заострял внимание: ехать в другую команду не практиковалось в советское время, а позже ты приедешь, там как? Сегодня тренер, который тебя позвал, работает, а завтра нет — его сменщику ты не нужен. Тут не нужен, и домой уже не выйдет, там ждать не будут, взяли другого тренера. Такие варианты даже не рассматривал, больших денег даже в другой команде никогда не платили, в отличие от хоккеистов.

— Как проводите досуг, свободное время?

— Раньше свободного времени вообще не было. Мы не жили своей жизнью: в конце июня команду уже собирали, жизнь на базе, сборы в Крыму или в Сочи, снова на базе, предсезонные турниры в разных городах. Между всем этим, может быть, на день или полтора заходили домой. Во время сезона постоянно на базе, личного времени в 1980-1990-е почти не было, полная занятость с хоккеистами.

Правда, тогда ты приходил за 20-30 минут до тренировки, а теперь – за два часа или за два с половиной, после тренировки ждём. Тренировочные моменты теперь длиннее, чем раньше, есть два льда. Вроде можно было сходить куда-нибудь между этим, а не успеешь просто. Ковыряешься в телефоне, книжку читаешь.

Есть у меня хобби — монеты собираю, ищу, заказываю, занимаю себя этим. Тупо сидеть в кабинете неинтересно. Давно не пересчитывал, думаю, тысячи три собрал. Некогда пересчитывать, к сожалению — постоянно перебираешь, добавляешь новые. Много альбомов, вот на это и трачу свободное время.

— Сколько лет ещё готовы отработать? Чувствуете в себе силы?

— Силы чувствую, но возраст идёт. До пенсии надо доработать, то есть минимум четыре года мне официально до пенсии. В дальнейшем — уж как будет, может, руководство попросит уже. Все под богом ходим, в конце концов. Если нужен, буду пока работать. Да и куда я отсюда уйду?