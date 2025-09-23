«НХЛ к нему не готова!» Никишин снёс соперника мощным силовым и стал звездой соцсетей

Предсезонка НХЛ набирает обороты. Сегодня свои первые матчи в рамках подготовки к новой регулярке сыграли «Каролина» и «Тампа-Бэй». Команды встретились друг с другом в Роли, но большая часть лидеров по обе стороны баррикады эту встречу пропускала – у «ураганов» не было Ахо, Джарвиса, Свечникова и многих других, а «молнии» вышли в том числе без Кучерова, Гюнцеля и Василевского.

Представительство россиян в этой игре было немногочисленным, и оба наших соотечественника были из «Харрикейнз». И если голкипер Руслан Хажеев деятельного участия в матче не принял, оставшись на скамейке, то вот защитник Александр Никишин не просто вышел на лёд, но и оставил яркий след в этой встрече.

Ждать его пришлось до второго периода, к середине которого «Лайтнинг» уже вели в две шайбы – Эмиль Лиллеберг за секунду до конца первой трети и Митчелл Чаффи через шесть минут после начала второй, как оказалось позже, обеспечили гостям победу.

Где-то между ними и уместился сокрушительный для нападающего «Тампы» Дилана Дюка силовой приём в исполнении российского защитника. Никишин подкараулил соперника на чужой синей линии и мощно уложил того на лёд, не оставив ни единого шанса устоять на ногах.

Эпизод тут же разлетелся по всем соцсетям, а Александр стал его главной звездой. «Он будет проблемой», «НХЛ к нему не готова», – гласили восторженные комментарии.

Эта ситуация стала одной из тех, что начали повышать градус противостояния и борьбы в матче – в дальнейшем болельщики увидели большое количество стычек и одну драку. А всего на двоих команды набрали 66 штрафных минут – нетипичное количество для предсезонной встречи.

При этом гол в оставшееся время зрители увидели всего один – и он, к небольшому утешению домашней публики, был забит хоккеистами хозяев. И не без участия Никишина – россиянин стал одним из соавторов заброшенной Логаном Стэнковеном в большинстве шайбы.

Александр закончил матч с самым большим игровым временем среди хоккеистов «Каролины» – 23.08, – двумя блокированными бросками, тремя силовыми приёмами и «-1». А Род Бриндамор положительно высказался о своём подопечном.

«У него были свои моменты. Он определённо игрок большого таланта. Как я и говорил, когда он по-настоящему поймёт, что здесь происходит… Сейчас он играет на таланте. Немного бесшабашно, что здорово, но многие детали со временем придут. Когда коммуникация наладится и станет чуть более естественной, он будет становиться всё лучше и лучше».

Дебют в предсезонных матчах для Никишина состоялся, и всё ближе его первое появление в регулярном сезоне. Остаётся всего пара недель – скоро такие силовые могут появиться в НХЛ на постоянной основе.