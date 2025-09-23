«Ак Барс» Гатиятулина — команда новой эпохи. Но этот союз не будет счастливым

На старте сезона КХЛ-2025/2026 его главным не только разочарованием, но и настоящей катастрофой является «Ак Барс». У казанцев всего две победы в семи первых матчах, предпоследнее место на Востоке и самое большое в конференции количество пропущенных шайб — 26. Ниже только «Салават Юлаев» с тремя очками. Ещё никогда «зелёное дерби» не было настолько слабым. Но если от уфимцев с их финансовым крахом это вполне себе ожидалось, то к такому провалу «Ак Барса» мало кто был готов. Абсолютно неудивительно, что в прессе всё сильнее начинает обсуждаться возможная отставка главного тренера Анвара Гатиятулина.

Что особенно сильно бросается в глаза — так это то, с какой лёгкостью казанцы в этом сезоне пропускают шайбы. В их ворота залетает буквально всё, что движется. Сам Гатиятулин на пресс-конференциях пеняет на отсутствие фарта, и в отдельных моментах это действительно так. Но если что-то произошло один раз — это случайность, два раза — совпадение, три — система.

Важно отметить, что «Ак Барс» Гатиятулина представляет собой «Ак Барс» новой эпохи. Согласитесь, таким лёгким, быстрым и атакующим этот клуб ещё не был, наверное, никогда. Даже когда командой руководили уже Валерий Белов, Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок, над казанским коллективом ещё вовсю нависал «призрак» Зинэтулы Билялетдинова с его строжайшей дисциплиной и монолитной обороной. И даже если по факту «Ак Барс» играл уже не совсем так, поначалу это невольно не замечалось — потому что другого «Ак Барса» мы банально никогда не видели и не знали.

Однако если при Белове, Квартальнове, Знарке и Бабенко команда переживала некий переходный период от эпохи прагматичного и математического хоккея Билялетдинова до эры ледовой романтики, то при Гатиятулине этот переход окончательно завершился. И самым парадоксальным в этом является, собственно, то, что именно при Гатиятулине.

Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

До прихода тренера в «Ак Барс» в 2024 году имя Гатиятулина ассоциировалось с откатным хоккеем, которым он просто измучил Челябинск, где с 2020 по 2023 год возглавлял «Трактор» после своего второго пришествия в клуб. И даже бронза в сезоне-2021/2022 не смогла избавить от ощущения тугомотного хоккея по принципу «как бы чего не вышло». Но вдруг неожиданно тот же самый Гатиятулин в «Ак Барсе» решил заняться штурмом ворот соперников, а что там сзади — да гори оно всё синим пламенем!

Откуда такое преображение?

Это говорит о том, что Анвар Рафаилович является гибким тренером и склонен меняться. Он явно переосмыслил свой период в «Тракторе» и понял, что ему необходимы свежие идеи. Это понимание сподвигло специалиста на стажировку в Канаде, где его с радостью принял «Ванкувер». Этот опыт явно не прошел бесследно — в Россию вернулся уже совсем другой Анвар Гатиятулин.

Однако у главного тренера «Ак Барса» есть существенный недостаток. Если он и способен проявлять гибкость, то почему-то только в безработные периоды. А по ходу сезона в своих командах Гатиятулин слишком сильно верит в свои принципы, что в конечном итоге напоминает какую-то упёртость. В «Тракторе» специалист так до отставки и доработал, будучи приверженцем чересчур аккуратного и откровенно скучного хоккея. Всё идёт к тому же самому и в «Ак Барсе», только с той лишь разницей, что теперь Анвар Рафаилович слишком «закопался» возле ворот соперников.

Иными словами, какой бы ни была игровая философия Гатиятулина в разные периоды, он погружается в неё полностью, с головой, в то время как нужно искать баланс, и уж тем более работая в топ-клубе. Он — тренер крайностей. А хоккей — это бизнес, построенный на результате.

Однообразная и несменяемая тактика приводит к тому, что игроки быстро устают от тренерского штаба. А напрямую связанное с этим отсутствие результата приводит к тому, что хоккеисты банально перестают верить в тренера. И как бы не пенял Гатиятулин на отсутствие фарта, в одном он был абсолютно прав, когда после 1:6 от «Авангарда» заявил, что соперники наказывают «Ак Барс» за каждую ошибку. В том-то и дело, что наказывают! Потому что ошибок сзади у казанцев чересчур много. Наказывают за абсолютно излишний крен в сторону нападения. И сколько ни говори про Бердина и Билялова, однако защита «Ак Барса» из рук вон плохо помогает своим вратарям, регулярно допуская те же выходы один на один.

Значит, провал «Ак Барса» — это провал одного Гатиятулина?

Нет. Например, если взять откровенно ужасные игры с «Авангардом» (1:6), «Металлургом» (3:6) и «Автомобилистом» (3:6), то давайте не будем забывать, насколько качественно по сравнению с «Ак Барсом» усилились эти команды в межсезонье. В то время как последние были довольно тихими игроками на трансферном рынке. Такие приобретения, как Ткачёв, Толчинский или Буше, казанцам даже не снились. Самое громкое подписание команды Гатиятулина в прошедшее межсезонье — это Григорий Денисенко, который после своей так и не сбывшейся мечты закрепиться в НХЛ представлял собой «кота в мешке».

Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

Но одно дело, когда тебя громят «Металлург» или «Авангард», и другое — когда ты дома уступаешь «Нефтехимику». Причём после двух поражений кряду. И вот тут ссылаться на состав соперника уже не получится. Здесь уже очевидные просчёты в подготовке.

Уволит ли «Ак Барс» Гатиятулина после этой серии неудач? Что думает на этот счёт Марат Валиуллин? А может, в клубе уже размышляют о фигуре самого Валиуллина? Ответы на эти вопросы знают только в руководстве казанцев. Однако союз «Ак Барса» с Гатиятулиным вряд ли будет успешен. Потому что тренер должен быть гибким не только в спокойной домашней обстановке без контрактных обязательств, но и в кризисные моменты сезона. Однако Анвар Рафаилович первого и второго образца — это два совершенно разных человека.