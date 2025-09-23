Трансферная бомба в КХЛ! «Ак Барс» выменял Хмелевски, уведя его из-под носа у Омска

Ещё вчера в хоккейных кругах начала широко муссироваться тема скорого обмена Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева». Только претендентом назывался омский «Авангард», который, по слухам, должен был заплатить за форварда около 200 млн рублей.

Начался новый день, все ожидали официального объявления от «Авангарда» и «Салавата Юлаева», но тут грянуло – курс сменился на Казань. Похоже, «Ак Барс», который угодил в кризис, решил сыграть по-крупному и перебить и так огромное предложение Омска.

Буквально через час «Салават Юлаев» объявил об обмене на своей странице в соцсетях – Хмелевски переходит в «Ак Барс», Уайатт Калинюк и денежная компенсация отправляются в Уфу.

Как же выглядит этот обмен для обеих команд?

Для нынешнего «Салавата Юлаева» обидно и печально – клуб ввиду долгов потерял последнюю звезду. Зато получил солидные деньги, которые пойдут на погашение задолженностей.

Да и цепляться Уфе за Хмелевски не было никакого смысла – Александр не тот игрок, который может в одиночку тащить команду, а всеобщая атмосфера уныния превратила легионера в одного из многих. Форвард слился с общей массой и перестал выделяться. Держать такого игрока при всех проблемах с деньгами — бессмысленно.

Материалы по теме Ринат Баширов высказался о будущем Александра Хмелевски в «Салавате Юлаеве»

«Ак Барс» же в кои-то веки выиграл рыночную схватку. Напомним, летом казанцы упустили и Ремпала, и Ткачёва, и Ливо, довольствовавшись лишь вымученным трансфером Денисенко.

Нужен ли был сейчас Казани конкретно центрфорвард? Нет. Но, как сказал однажды Алексей Волков, комментируя переход Глотова: «Если на рынке есть игроки такого уровня, то команда обязана кем-то пожертвовать, чтобы получить такого игрока в свой клуб».

Перебор центров проблемой точно не станет – плохо обычно, когда их не хватает. В «Ак Барсе» есть кому пойти на фланг в таком случае.

А вообще, сотрудничество Хмелевски и «Ак Барса» выглядит интригующе – и игрок, и клуб находятся в кризисе, выход из которого не так близок, как кажется. Помогут ли они друг другу?

И ещё любопытная деталь. В Казани решили при наличии проблем не махать метлой и указывать на дверь, а усилить состав классным по меркам КХЛ игроком. Сработает ли пряник или всё же тут нужен кнут? Скоро узнаем.