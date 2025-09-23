Скидки
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 23 сентября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Грубая ошибка голкипера прибила СКА, ЦСКА прервал серию поражений. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 23 сентября 2025 года
Аудио-версия:
«Металлург» сломил сопротивление «Спартака», добыв волевую победу в овертайме.

23 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Адмирал» отыгрался с 2:4 в третьем периоде, но уступил ЦСКА в концовке матча

Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали гости со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Майстренко (Рой, Охотюк) – 02:23 (5x5)     0:2 Долженков (Рой, Охотюк) – 09:53 (5x4)     1:2 Старков (Шэн, Ручкин) – 11:22 (5x5)     2:2 Дарьин (Шулак) – 25:07 (5x5)     2:3 Карнаухов (Ерёменко, Коваленко) – 27:55 (5x5)     2:4 Гурьянов (Мингачёв, Полтапов) – 46:21 (5x5)     3:4 Старков (Гутик, Дарьин) – 50:29 (6x4)     4:4 Олсон (Дарьин, Ручкин) – 52:30 (5x5)     4:5 Гарднер (Спронг, Полтапов) – 58:06 (5x4)    

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Олег Майстренко, Кирилл Долженков, Павел Карнаухов, Тахир Мингачёв и Ретт Гарднер. У «Адмирала» голы забили Степан Старков (дубль), Александр Дарьин и Кайл Олсон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Стоит заметить, что ЦСКА после победы прервал трёхматчевую серию поражений. Это была заключительная встреча команд в сезоне. В первой игре в Москве ЦСКА также оказался сильнее – со счётом 1:0.

«Металлург» в овертайме обыграл «Спартак», одержав пятую победу подряд в КХЛ

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Металлург» нанёс поражение столичному «Спартаку» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Филин) – 05:39 (5x5)     1:1 Фёдоров (Козлов, Вовченко) – 32:39 (5x5)     2:1 Козлов (Фёдоров, Маклюков) – 47:52 (5x5)     2:2 Беляев (Филин, Ефремов) – 55:42 (5x5)     3:2 Силантьев (Канцеров, Ткачёв) – 61:18 (3x3)    

В составе хозяев в основное время матча шайбами отметились Михаил Фёдоров и Андрей Козлов. На счету первого в этой встрече также результативная передача. Решающий гол в овертайме на счету Дмитрия Силантьева. Также один гол «сталеваров» был отменён после видеопросмотра.

У гостей дубль на счету Александра Беляева. Обе шайбы были заброшены с передач Егора Филина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Уральцы одержали пятую победу подряд, набрали 14 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. У «Спартака» девять очков, он идёт на пятой строчке Запада.

СКА отыгрался с 0:2, но уступил дома «Авангарду»

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА потерпел поражение от «Авангарда» со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Ибрагимов, Лажуа) – 01:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 14:44 (5x4)     1:2 Менелл (Хайруллин, Воробьёв) – 26:13 (5x5)     2:2 Короткий (Зыков, Сапего) – 47:34 (5x5)     2:3 Чистяков (Фьоре, Прохоркин) – 58:43 (5x5)     2:4 Игумнов – 59:55 (en)    

Уже в первом периоде гости повели 2:0 благодаря голам в исполнении Эндрю Потуральски и Василия Пономарёва. Однако армейцам удалось восстановить равновесие усилиями Бреннана Менелла и Матвея Короткого.

И тем не менее победную шайбу менее чем за две минуты до окончания третьего периода забросили гости — её автором стал Семён Чистяков, воспользовавшийся грубейшей ошибкой голкипера СКА Егора Заврагина. А окончательный счёт встречи броском по пустым воротам установил Иван Игумнов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Для омичей эта победа стала уже шестой подряд. «Авангард» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА остался с девятью очками и идёт четвёртым на Западе.

Матчи на 24 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Новости. Хоккей
Все новости RSS

