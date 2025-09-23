Грубая ошибка голкипера прибила СКА, ЦСКА прервал серию поражений. Итоги дня КХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

23 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Адмирал» отыгрался с 2:4 в третьем периоде, но уступил ЦСКА в концовке матча

Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали гости со счётом 5:4.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Олег Майстренко, Кирилл Долженков, Павел Карнаухов, Тахир Мингачёв и Ретт Гарднер. У «Адмирала» голы забили Степан Старков (дубль), Александр Дарьин и Кайл Олсон.

Стоит заметить, что ЦСКА после победы прервал трёхматчевую серию поражений. Это была заключительная встреча команд в сезоне. В первой игре в Москве ЦСКА также оказался сильнее – со счётом 1:0.

«Металлург» в овертайме обыграл «Спартак», одержав пятую победу подряд в КХЛ

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Металлург» нанёс поражение столичному «Спартаку» (3:2 ОТ).

В составе хозяев в основное время матча шайбами отметились Михаил Фёдоров и Андрей Козлов. На счету первого в этой встрече также результативная передача. Решающий гол в овертайме на счету Дмитрия Силантьева. Также один гол «сталеваров» был отменён после видеопросмотра.

У гостей дубль на счету Александра Беляева. Обе шайбы были заброшены с передач Егора Филина.

Уральцы одержали пятую победу подряд, набрали 14 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. У «Спартака» девять очков, он идёт на пятой строчке Запада.

СКА отыгрался с 0:2, но уступил дома «Авангарду»

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА потерпел поражение от «Авангарда» со счётом 2:4.

Уже в первом периоде гости повели 2:0 благодаря голам в исполнении Эндрю Потуральски и Василия Пономарёва. Однако армейцам удалось восстановить равновесие усилиями Бреннана Менелла и Матвея Короткого.

И тем не менее победную шайбу менее чем за две минуты до окончания третьего периода забросили гости — её автором стал Семён Чистяков, воспользовавшийся грубейшей ошибкой голкипера СКА Егора Заврагина. А окончательный счёт встречи броском по пустым воротам установил Иван Игумнов.

Для омичей эта победа стала уже шестой подряд. «Авангард» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА остался с девятью очками и идёт четвёртым на Западе.

Матчи на 24 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2025, среда. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2025, среда. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2025, среда. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2025, среда. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2