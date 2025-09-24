«Это удача, у него огромный потенциал». Подколзин продлил контракт с «Эдмонтоном»

По новому соглашению Василий будет получать $ 2,95 млн в год. Не продешевил ли россиянин?

«Эдмонтон» как один из главных претендентов на Кубок Стэнли в последние годы ожидаемо имеет проблемы с потолком зарплат, даже его увеличение не оказывает заметную услугу «Ойлерз». Менеджменту приходится работать в стеснённых условиях, пытаясь сэкономить каждую копейку, для того чтобы обеспечить нужную глубину состава.

Одну проблему Стэн Боумэн на ближайшие годы решил – «Эдмонтон» продлил контракт с Василием Подколзиным на три года, со средней зарплатой $ 2,95 млн.

Ярче всех на новое соглашение Василия отреагировал его партнёр по команде Леон Драйзайтль, который является самым дорогим хоккеистом в мире на сегодняшний день. Немец в соцсетях написал: «Русская машина». И приложил несколько смайликов.

Леон Драйзайтль, Эван Бушар и Василий Подколзин Фото: Mike Carlson/Getty Images

После тренировки «Эдмонтона» спросили об этом и главного тренера команды Криса Ноблоха, который похвалил Подколзина, но при этом выделил и конкретный фронт работ: «Мы очень удачно заполучили его. Он стал для нас огромным подспорьем, закрывая разные звенья. В прошлом сезоне он начинал в четвёртом сочетании, играл хорошо и мы подняли его выше – большую часть чемпионата он провёл рядом с Леоном Драйзайтлем. Он молод, и мы уверены, что он станет только лучше. Возможно, в прошлом сезоне его статистика в атаке не выглядела впечатляюще, она была довольно скромной. Но мы верим, что в нём есть больший потенциал, и считаем огромной удачей, что он с нами».

Сам Василий ясно дал понять, что он остаётся с целью выиграть Кубок Стэнли: «Это потрясающе, я очень рад остаться здесь на ближайшие годы. Здесь собралась отличная команда, и нам нужно сделать свою работу. Я просто люблю хоккей, свою работу и то, чем занимаюсь. Возможность играть рядом с лучшими хоккеистами мира великолепна. Мне это очень нравится, и я стараюсь быть максимально полезным для команды».

Давайте вспомним, в каком статусе пришёл Подколзин в «Ойлерз». В августе прошлого года «Ванкувер» обменял форварда прямым конкурентам, получив взамен лишь пик четвёртого раунда на драфте. Тогда казалось, что предел мечтаний для Василия – попасть в четвёртое звено и закрепиться там. Потому что в «Кэнакс» россиянин не получил даже эту роль. Но всё пошло по более благоприятному сценарию.

Да, Подколзин действительно начал с низов, однако довольно быстро прыгнул во второе сочетание и начал выходить с Леоном Драйзайтлем в одном звене. Вот он, счастливый билет, говорили мы, однако старт выдался сложным – Василий долго не мог забить и транжирил моменты, которые ему создавал немец.

Приходилось брать другим. Подколзин проделывал всю «грязную» работу в тройке, незаметно помогал команде, а один раз попал во все хайлайты. Причём не по случаю красивой заброшенной шайбы, а из-за яркой драки, в ходе которой он уверенно уложил Жереми Лозона на лёд.

По итогу регулярки Подколзин недобрал очков (24 (8+16) очка в 82 матчах), как и заметил Ноблох, но в хоккейных мелочах он был хорош. Василий провёл за 82 игры 211 силовых приёмов, заняв с отрывом (50 хитов от второго места) первое место в команде, а также заблокировал 53 броска (второе место среди нападающих в команде).

В плей-офф россиянин сохранил прежнюю эффективность в силовой борьбе, но добавил к этому ещё и более яркую игру впереди. По итогам плей-офф Подколзин набрал 10 (3+7) очков в 22 матчах, хотя его среднее игровое время снизилось на две минуты. Но то привычные будни для «Эдмонтона» в плей-офф – половину времени на площадке обычно съедают три игрока.

Безусловно, Василий подписал отличный контракт для себя – хорошая сумма в команде, которая претендует на кубок. Но последний плей-офф будто бы показал, что потенциал Подколзина выше, чем $ 2,95 млн, – после окончания действующего контракта при прогрессе в игре можно было бы получить и больше.

Но судьбу россиянин испытывать не захотел. К тому же надо было оказать услугу организации, которая в тебя поверила и предоставила шанс.