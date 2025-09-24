Скидки
Рейнджерс – Бостон – 4:5 ОТ, видео, голы, обзор предсезонного матча НХЛ 24 сентября 2025 года

Русский камбэк в Нью-Йорке! Задоров зарешал в овертайме и тут же побежал на выход
Елена Кузнецова
«Рейнджерс» – «Бостон» – 4:5 ОТ, видео
Очень хотел домой, к семье.

«Бостон» и «Рейнджерс» встретились в Нью-Йорке, для обеих команд это был второй предсезонный матч. Команда Майка Салливана до этого уверенно обыграла «Нью-Джерси» со счётом 5:3, а «Бостон» потерпел поражение от «Вашингтона» — 2:5.

Составы команд были неоптимальными – помимо ветеранов, которым гарантированно место в составе, также присутствовало много молодёжи. Из российских игроков на лёд вышли почти все – не было только Артемия Панарина, который получил незначительную травму и пока восстанавливается (Майк Салливан говорит, что они просто перестраховываются), а в составе «Бостона» снова не оказалось Георгия Меркулова, зато появился Марат Хуснутдинов.

НХЛ — предсезонные матчи
24 сентября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Блюмель (Миттельштадт, Йокихарью) – 08:30 (5x5)     1:1 Эспиналл (Берард, Лаба) – 09:14 (5x5)     2:1 Перро (Кайлли) – 23:25 (5x5)     3:1 Кэррик – 29:52 (5x5)     4:1 Гавриков (Лаба) – 31:07 (4x5)     4:2 Эдвард – 47:05 (4x5)     4:3 Эйссимонт (Харрис) – 51:11 (5x5)     4:4 Хуснутдинов (Эйссимонт, Миттельштадт) – 58:55 (6x5)     4:5 Задоров – 63:27 (3x3)    

Матч начался для «Бостона» удачно – с гола Матея Блюмеля, но уже в следующей смене Нейтан Эспиналл сравнял счёт, а во втором периоде «Рейнджерс» захватили полный контроль над игрой, забросив три безответные шайбы.
Для защитника Владислава Гаврикова, который перешёл в «Рейнджерс» из «Лос-Анджелеса» в качестве свободного агента, летом подписав семилетний контракт на $ 49 млн, этот матч стал первым за новую команду, и он сразу же отметился результативными действиями. Без его отбора на чужой синей линии не случилось бы гола Гейба Перро (хотя шайбу он не трогал, а просто оттеснил от неё игрока «Бостона»), так что передачу ему, естественно, не записали). В середине периода россиянин забил уже сам, подключившись к контратаке в меньшинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Бостон» вполне мог бросить играть – предсезонка же, ничего не значащий матч. Но в третьем периоде перестроился и выдал идеальные 20 минут. Удаление Задорова в середине периода могло всё испортить, однако «мишки» не пропустили, да ещё и сами забили в меньшинстве. Это придало им энергии, вскоре последовал гол Майки Эйссимонта. На последних минутах Марко Штурм снял вратаря, и Хуснутдинов на пятачке подставил клюшку под передачу Эйссимонта, пробив Талина Бойко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Русский камбэк в овертайме завершил Задоров – с передачи Хуснутдинова. Никита провёл очень длинную смену, почти две минуты, и выглядел совершенно обессиленным, но не ушёл со льда, а выдвинулся к чужой синей линии, когда его соотечественник получил шайбу. Задоров выскочил на ворота, стряхнул с плеч соперника, сделал заход на второй круг и точным броском принёс «Бостону» победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И тут же побежал на выход. «Очень хотел домой, к семье», — пошутил Задоров после игры. «Мы стараемся установить стандарты, как хотим играть. После второго периода серьёзно поговорили в раздевалке. Чётко сказали, что второй период был недостаточно хорош по нашим стандартам. Игра могла отправиться на помойку, если бы не Корписало, который не раз спасал команду. Он дал нам шанс вернуться в игру. Приятно, когда ведёшь, соперник отвечает, но ты после этого вновь проявляешь себя», — так россиянин подвёл итоги игры.

