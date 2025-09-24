Русский камбэк в Нью-Йорке! Задоров зарешал в овертайме и тут же побежал на выход

«Бостон» и «Рейнджерс» встретились в Нью-Йорке, для обеих команд это был второй предсезонный матч. Команда Майка Салливана до этого уверенно обыграла «Нью-Джерси» со счётом 5:3, а «Бостон» потерпел поражение от «Вашингтона» — 2:5.

Составы команд были неоптимальными – помимо ветеранов, которым гарантированно место в составе, также присутствовало много молодёжи. Из российских игроков на лёд вышли почти все – не было только Артемия Панарина, который получил незначительную травму и пока восстанавливается (Майк Салливан говорит, что они просто перестраховываются), а в составе «Бостона» снова не оказалось Георгия Меркулова, зато появился Марат Хуснутдинов.

Матч начался для «Бостона» удачно – с гола Матея Блюмеля, но уже в следующей смене Нейтан Эспиналл сравнял счёт, а во втором периоде «Рейнджерс» захватили полный контроль над игрой, забросив три безответные шайбы.

Для защитника Владислава Гаврикова, который перешёл в «Рейнджерс» из «Лос-Анджелеса» в качестве свободного агента, летом подписав семилетний контракт на $ 49 млн, этот матч стал первым за новую команду, и он сразу же отметился результативными действиями. Без его отбора на чужой синей линии не случилось бы гола Гейба Перро (хотя шайбу он не трогал, а просто оттеснил от неё игрока «Бостона»), так что передачу ему, естественно, не записали). В середине периода россиянин забил уже сам, подключившись к контратаке в меньшинстве.

«Бостон» вполне мог бросить играть – предсезонка же, ничего не значащий матч. Но в третьем периоде перестроился и выдал идеальные 20 минут. Удаление Задорова в середине периода могло всё испортить, однако «мишки» не пропустили, да ещё и сами забили в меньшинстве. Это придало им энергии, вскоре последовал гол Майки Эйссимонта. На последних минутах Марко Штурм снял вратаря, и Хуснутдинов на пятачке подставил клюшку под передачу Эйссимонта, пробив Талина Бойко.

Русский камбэк в овертайме завершил Задоров – с передачи Хуснутдинова. Никита провёл очень длинную смену, почти две минуты, и выглядел совершенно обессиленным, но не ушёл со льда, а выдвинулся к чужой синей линии, когда его соотечественник получил шайбу. Задоров выскочил на ворота, стряхнул с плеч соперника, сделал заход на второй круг и точным броском принёс «Бостону» победу.

И тут же побежал на выход. «Очень хотел домой, к семье», — пошутил Задоров после игры. «Мы стараемся установить стандарты, как хотим играть. После второго периода серьёзно поговорили в раздевалке. Чётко сказали, что второй период был недостаточно хорош по нашим стандартам. Игра могла отправиться на помойку, если бы не Корписало, который не раз спасал команду. Он дал нам шанс вернуться в игру. Приятно, когда ведёшь, соперник отвечает, но ты после этого вновь проявляешь себя», — так россиянин подвёл итоги игры.